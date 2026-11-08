Nie dla całego rynku amerykańskiego był to zły miesiąc. Nieznacznie stracił indeks S&P 500, a S&P 500 o równej wadze (nie uwzględnia wielkości spółek) zyskał nawet 4,7 proc. Za to indeksy Nasdaq 100 i Nasdaq Composite odnotowały 10 proc. korekty. Była to klasyczna korekta techniczna, niegroźna dla obozu byków.

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Sygnalizowała jednak, że inwestorzy coraz bardziej niepokoją się wydatkami inwestycyjnymi spółek z sektora AI. Najgorzej wyglądał sektor półprzewodników – indeks tego sektora stracił w październiku blisko 15 proc., a i tak był wyższy o 25 proc. od poziomu z początku kwietnia 2026, kiedy to rozpoczęła się obłąkańcza hossa podnosząca ten indeks o 70 proc. w ciągu nieco więcej niż dwa miesiące. Tak często kończą się szaleństwa rynków.

Szczególnie interesujący był ostatni, handlowy dzień października. Miały miejsce wtedy ponad trzyprocentowe spadki indeksów Nasdaq. Były skutkiem raportów Amazona i Intela (jego akcje straciły ponad 25 proc. jednego dnia) oraz dzień wcześniej Alphabeta. W sumie to nie było nic nadzwyczajnego – po prostu do graczy zaczyna docierać to, że długo jeszcze potrwa zamiana inwestycji w zyski (jeśli w ogóle).

Do tego doszedł wzrost ceny ropy - obawy o atak USA i Izrael na Iran po wyborach w USA. Zamykanie wszystkich pozycji przynoszących zyski doprowadziły do absurdalnej, prawie czteroprocentowej, przeceny złota. Można powiedzieć, że nastąpiła ucieczka do gotówki i... dolara, co według mnie było absurdem, ale o tym przekonaliśmy się po 3.11 (po wyborach w USA).

Mnie bardziej niż zachowanie Nasdaq niepokoił powoli osuwający się indeks S&P 500. Przed wyborami indeks ten dotarł do poziomu 7.550 pkt, czyli jedynie 3,6% od szczytu wszech czasów. Niepokoił jednak obraz techniczny tego indeksu. Gdyby pokonał wspomniany wyżej poziom, to wyrysowałby formację podwójnego szczytu, czyli dał sygnał sprzedaży z zakresem spadku o co najmniej kolejne trzysta punktów. Odbicie od tego poziomu po wyborach w USA nie zmienia tego obrazu.

A wybory były potężną klęską Republikanów. Przegrywali wiele pojedynków, których przegrać nie powinni, i w których wygrywali przez dziesięciolecia. To był na przykład Texas, gdzie nie przegrali od 38 lat, czy Kansas, gdzie wygrywali od 1932 roku. Niebieska fala (kolor Demokratów) zalała Senat i Izbę Reprezentantów.

W obu izbach ich przewaga jest znaczna, ale niewystarczająca do odrzucenia weta prezydenta. Do tego potrzeba 2/3 głosów w każdej izbie, a do tego jest daleko. Nawet gdyby Republikanie w niektórych sprawach zaczęli głosować z Demokratami, to też byłoby o to trudno. Zapytana o historię AI (Gemini) informuje, że w historii USA prezydenci użyli weta ponad 2500 razy, natomiast Kongresowi udało się je obalić jedynie w około 110–115 przypadkach (niespełna 5 proc. wszystkich wet). Jak więc widać, prawdopodobieństwo obalenia weta jest znikome.

Teoretycznie wygrana Demokratów jest dla rynków niekorzystna. Będą się przecież starali podnieść podatki lepiej zarabiającym, a być może i firmom, są skłonni mocniej uregulować działanie firm AI. Z całą pewnością będą chcieli ograniczyć budowanie centrów danych (społeczności lokalne bardzo się przeciwko tym centrom buntują), co uderzyłoby w plany inwestycje czołowej siódemki firm w USA, a to z kolei zaszkodziłoby sektorowi półprzewodników. Skąd więc wzrosty indeksów po wyborach? W Europie i w Chinach to jest oczywiste z wielu powodów, ale w USA? Nawiasem mówiąc, tuż po ogłoszeniu wyników, w których Senat i Izba padały łupem Demokratów, kontrakty na Nasdaq zanurkowały, tracąc ponad 2 proc. Szybko jednak zatriumfowało przekonanie, że podzielona władza (Kongres kontra prezydent) jest dobra dla rynku, bo ograniczy wybryki prezydenta, a jednocześnie nie pozwoli Demokratom na wprowadzenie szkodliwych dla rynków rozwiązań.

Poza tym po wejściu Amerykanów do gry gwałtownie spadła cena ropy (kolejne 7 proc.). Nie było żadnych nowych informacji oprócz tego, że Donald Trump oświadczył, że nie ma obecnie w planach kolejnych uderzeń na Iran. Podkreślił jednak, że USA pozostają gotowe do działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najwyraźniej inwestorzy zakładają, że ataków nie będzie. Ja wcale tego pewien nie jestem, bo prezydenci w roli „kulawej kaczki” często tracili chęć do rządzenia w kraju i skupiali się na zagranicy, a to wcale nie musi być dla świata korzystne.

Pozostaje też pytanie o to, jak sytuacja w Izraelu może wpłynąć na decyzje USA. Po wyborach w Izraelu daleko jest do utworzenia rządu. Jeśli nie powstanie to do wiosny (wcześniejsze wybory) będzie rządził premier Netanjahu, który chce „dokończyć dzieła” w Iranie. Dla niego wygrana wojna byłaby politycznym złotem przed wyborami. Nie wiemy jednak, czy Netanjahu nadal ma duży wpływ na decyzje prezydenta Trumpa. Sprawdzimy niedługo.

Można powiedzieć, że jeśli chodzi o inwestorów na rynku akcji, to chęć zarobku do końca roku, kiedy to obradować będzie jeszcze stary Kongres, przeważała nad obawami o los spółek AI i sektora półprzewodników oraz obawami o podwyżki podatków. Nie jestem pewien tego, że weto Trumpa będzie zawsze hamowało Demokratów (mimo takiej deklaracji Trumpa). Prezydent będzie się z Demokratami targował. Jeśli po jednej stronie będzie impeachment lub komisje śledcze, a po drugiej weto dla pomysłów Demokratów, to co wybierze?

Poza tym jestem bardziej niż przekonany, że prezydent będzie jeszcze bardziej niż dotychczas dbał o portfel swój i swojej rodziny, a to może prowadzić do zupełnie nieoczywistych, a nawet niekorzystnych rozwiązań w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Już niedługo zobaczymy, co przyniesie szczyt Xi-Trump-Putin w Shenzhen (18/19.11). Oczywiście, o ile się odbędzie. Reasumując muszę powiedzieć, że nie ma co się śpieszyć z zajmowaniem pozycji na rynkach. Warto poczekać na zapowiedzi i pierwsze powyborcze decyzje.

Na koniec pozostaje pytanie: czy polska polityka może zaszkodzić polskim aktywom? Koniec października był w Polsce bardzo burzliwy, gdyż nastąpiła zmiana w Trybunale Konstytucyjnym (TK) określana przez opozycję „zamachem”. Widziałem poważnych ludzi (nazwisk nie podam, bo nie chcę ich zawstydzać), którzy mówili o polskich obligacjach z rentownościami ponad 7 proc. i o przecenie złotego. W tę pułapkę wpadli nawet niektórzy dziennikarze, pisząc o dużych stratach złotego.

Ja już w sobotę po zmianie w TK pisałem, że w sprawach polskich mocno radzę nie ulegać emocjom i pokrzykiwaniom polityków. Zanim ktoś zacznie grać przeciwko złotemu, obligacjom i GPW, niech odpowie sobie na kilka pytań. Czy zmieniło się coś w gospodarce polskiej? W rządzie? W Sejmie? Czy Trybunał Konstytucyjny przed piątkiem 30.10 działał?

Bardzo szybko okazało się, że miałem rację. Wystarczyło globalne osłabienie dolara po wyborach w USA, żeby kursy EUR/PLN i USD/PLN mocno spadły, a wraz z nimi rentowności obligacji. WIG20 stracił nieznacznie, a po wyborach te straty wymazał. Twierdzę, że jeśli nie dojdzie do naprawdę nadzwyczajnych wydarzeń podczas Marszu Niepodległości, to za kilka dni temat Trybunału Konstytucyjnego nie będzie już na rynkach finansowych wspominany.

Ważny był piątek 6.11, bo wtedy agencja ratingowa Standard & Poor’s mogła pokazać ocenę ratingu Polski (mogła, nie musiała).

Inna byłaby sytuacja, gdyby podobna akcja jak w TK miała dotyczyć NBP, ale na szczęście premier Tusk zaakceptował zmiany w zarządzie banku i zakładam, że postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu nie znajdzie poparcia w Sejmie. Reasumując – nic złego na razie ani w Polsce, ani na świecie się nie dzieje. Z podkreśleniem „na razie”.