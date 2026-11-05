Wszelkie analizy dotyczące polskiego rynku koncentrują się na największych spółkach giełdowych. Najwięcej wiemy o spółkach z WIG20, nieco mniej o tych średnich z mWIG40, jeszcze mniej o tych małych z sWIG80, a o pozostałych nie wiemy prawie nic. Tymczasem te „pozostałe” stanowią 80 proc. całkowitej liczby notowanych spółek (414 na rynku regulowanym i 366 na NewConnect). Ta luka badawczo-poznawcza ma olbrzymi wpływ na kształt regulacji i nadzoru.

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Głównymi adresatami regulacji rynku kapitałowego są bowiem te spółki największe, co zresztą ma olbrzymi sens. Nie tylko dlatego, że o nich wiemy najwięcej, ale też dlatego, że mają one największy wpływ na kondycję rynku. Wielkie spółki wyzwalają wielkie emocje, gdyż w największym stopniu oddziałują na zyski i straty inwestorów, a niekiedy wręcz mogą wpływać na koniunkturę gospodarczą poprzez rzekomą (choć nieudowodnioną) zdolność giełd do przepowiadania przyszłości.

Niestety, przypadkowymi ofiarami tych regulacji stają się spółki mniejsze i to już sensu żadnego nie ma. Wszystkie spółki wrzucone są do wspólnego worka regulacyjnego (drobne ulgi wymogów wobec emitentów z NewConnect nie mają istotnego znaczenia) i to worka unijnego, obejmującego wszystkie rynki UE. Teoretycznym remedium na takie kształtowanie regulacji i nadzoru powinna być magiczna zasada proporcjonalności. Problem jest jednak taki, że nie funkcjonuje ona ani na poziomie wymogów unijnych, ani na poziomie transpozycji do przepisów krajowych, ani na poziomie nadzoru.

Zacznijmy od poziomu unijnego – są przynajmniej dwa obszary, w których środki zastosowane w celu ochrony inwestorów, mające uzasadnienie w relacji do spółek dużych, stają się przeciwskuteczne po zastosowaniu wobec spółek małych. Pierwszy z nich to wymóg sporządzania bardzo obszernych i szczegółowych raportów okresowych, które są świetnym źródłem informacji dla profesjonalistów, natomiast nie są zrozumiałe dla inwestorów detalicznych. Możemy śmiało założyć, że zdecydowana większość notowanych spółek jest absolutnie poza radarem inwestorów instytucjonalnych. A zatem sporządzane przez nich raporty nie tylko nie są wartością dodaną dla inwestorów, ale wręcz stają się wartością odjętą, gdyż tak wysoki poziom przejrzystości informacyjnej bardzo utrudnia konkurowanie z firmami nienotowanymi, co obniża zyski inwestorów.

Drugi z tych wymogów to ogrom obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu informacji poufnej, w tym: identyfikacja i publikacja takich informacji, tworzenie list dostępu, list menedżerów i list osób z nimi blisko związanych, publikacja transakcji menedżerów i osób blisko związanych, okresy zamknięte dla menedżerów. Cała ta infrastruktura przestaje mieć sens wobec spółek, których obroty giełdowe są zbyt małe, aby zawrzeć istotną transakcję. Tymczasem na rynku polskim dla 90 proc. notowanych spółek średnie dzienne obroty wyniosły poniżej 1 mln zł, a zatem niezauważalna dzienna ingerencja to maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc nie ma tam matematycznej możliwości wykorzystania informacji poufnej w celu zarobku kwoty poruszającej wyobraźnię insidera. Niemniej, te spółki zobowiązane są do utrzymywania tej infrastruktury, ale przede wszystkim do niezwłocznej publikacji wszelkich istotnych informacji – znów ograniczając swoją konkurencyjność, a tym samym zyski inwestorów.

Przechodząc do poziomu transpozycji – krajowy ustawodawca w żaden sposób nie uwzględnia, że adresatami regulacji unijnych są największe rynki kapitałowe w UE. I tu cały polski rynek staje się taką przypadkową ofiarą skoncentrowania regulacji na podmiotach największych, bo przecież nakładanie takich samych wymogów np. na globalne firmy inwestycyjne i lokalne domy maklerskie, czy na ponadnarodowe korporacje i lokalne spółki nie jest właściwe, nie jest proporcjonalne, nie daje równych możliwości walki konkurencyjnej.

Powyższe przekłada się na poziom nadzoru - skoro wymogi unijne zostały bezrefleksyjnie skopiowane do przepisów krajowych, urzędnikowi bardzo trudno naprawić błędy ustawodawcy. Nie może przecież wbrew przepisom prawa stwierdzić, że jakieś wymogi nie mają zastosowania do jakiejś grupy podmiotów. Staje się zakładnikiem obowiązujących regulacji, podobnie jak inni uczestnicy rynku.

Co możemy zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy? Przede wszystkim apelować o badanie całej populacji spółek giełdowych - skoro są wystarczająco ważne, aby podlegać wszystkim wymogom, powinny jednocześnie być wystarczająco ważne, aby ich problemy były właściwie diagnozowane. Tymczasem, jak wynika z wieloletniej współpracy SEG z Komisją Europejską i ESMA, ani regulator unijny, ani unijny nadzorca nie mają nawet podstawowych danych dotyczących kapitalizacji i obrotów poszczególnych spółek notowanych na rynkach unijnych. Nie wiedzą, jakie podmioty są objęte regulacjami i nadzorem, nie mogą zatem wiedzieć, jakie rozwiązania byłyby adekwatne. Jestem przekonany, że samo zebranie tych danych pozwo­liłoby inaczej spojrzeć na funkcjonowanie unijnego rynku kapitałowego.