Nowa strategia zarządzania długiem spotkała się jednak z krytyczną oceną Rady Fiskalnej, która wydaje się nieco sceptyczna (łagodnie mówiąc) co do przedstawionych założeń i prognoz. Oczywiście fakt, że opracowanie jest bardziej optymistyczne niż poprzednie nic nie znaczy - ostatnie lata pokazują, że tego typu dokumenty w dość różowym (relatywnie) świetle próbują pokazywać przyszłość.

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Strategia zakłada dalszy wzrost zadłużenia, a następnie jego stabilizację w okolicach 58 proc. PKB (metodologia krajowa). Dla porównania, jeszcze w strategii z 2024 r. MF zakładało stabilizację relacji dług/PKB na poziomie ok. 47 proc. W ciągu 2 lat prognozowany poziom zadłużenia wzrósł więc o około 10 proc. PKB, co trudno tłumaczyć wyłącznie zwiększonymi wydatkami obronnymi. Tym razem sądzę że będzie podobnie – założenie stabilizacji wskaźników jest może i wygodne, ale obawiam się że nie będzie miało nic wspólnego z rzeczywistością i już w latach 2028-29 przebijemy konstytucyjny limit 60 proc.

Ciekawe jest także spojrzenie na szacunki kosztów obsługi zadłużenia. Podczas gdy w 2024 r. szacowano, że będą one wynosiły ok. 2,6 proc. PKB w okresie prognozy, dziś MF ocenia je już na 3,6 proc. O ile więc prognoza wskaźnika zadłużenia wzrosła o około 20 proc., szacunki kosztów obsługi długu zwiększyły się o prawie 40 proc. Pamiętajmy, że 1 proc. PKB to 40 mld zł – o tyle zmieniła się prognoza kosztów obsługi długu w 2 lata, o tyle mniej budżet będzie mógł przeznaczyć na wydatki krajowe. Te dodatkowe 40 mld zł trafi do wierzycieli. Przy prawie 300 mld deficycie finansów 40 mld to nieduża kwota, pokazuje jednak skalę i prędkość pogarszania się sytuacji finansów publicznych.

Prognoza na lata 2027-2030 pokazuje też, że już w 2027 r. zostanie przekroczony (i to z hukiem) ustawowy limit długu tj. 55 proc. PKB, który będzie skutkował koniecznością silnego zacieśnienia polityki fiskalnej. Mając taką wizję plus dodatkowo wiedząc, że oczekiwania zazwyczaj i tak są zbyt optymistyczne, wydawałoby się, że aby do tego nie dopuścić należałoby wcześniej przedsięwziąć środki zaradcze.

Tymczasem tak się nie dzieje. Być może MF ma nadzieję na:

wybuch inflacji (i dzięki niej wyjdziemy z długu),

spadek rynkowych stóp procentowych (na zauważalny ruch w dół raczej się jednak nie zanosi),

wyższy niż prognozowany wzrost PKB i związane z tym dochody budżetowe (problemy na rynku energii raczej wskazywałyby na coś przeciwnego).

A może wszyscy już się pogodzili z faktem, że dług jest nie do opanowania, a mając zapewniony popyt banków (które w dużej części kontroluje SP) na obligacje nie ma sensu się przejmować zwiększającym się wskaźnikiem zadłużenia? Do krajów Zachodu jest nam daleko, problemy z którymi boryka się obecnie Francja czy Wielka Brytania majaczą ledwie na horyzoncie.

Wszystko sprowadza się do obaw „co będzie gdy przekroczymy limit 55 proc. czy 60 proc.”, a w sumie to - jak twierdzą niektórzy - sztuczne, mentalne, bariery. A przecież przekroczenie limitów nie wywoła katastrofy – aktualny w takim momencie minister finansów czy premier powie, że w sumie nic się nie stało, jak ma wybrać pomiędzy wzrostem PKB na kredyt albo zbiednieniem polskich rodzin to wybiera to pierwsze, większość przyklaśnie (poza Radą Fiskalną i kilkoma ekonomistami-malkontentami) i wszystko będzie jak dawniej. Może nawet rynek akcji się ucieszy spadkiem ryzyka zmniejszenia pobudzających wzrost wydatków SP. Bariery zadłużenia w postaci wspomnianych wskaźników – szybko zapomniane gdy dług/PKB będzie systematycznie wspinał się do 80-90 proc. - trafią do podręczników historii ekonomicznej, a że koszty obsługi długu zaczną pochłaniać coraz większy kawałek budżetu to tradycyjnie będzie problem kolejnej ekipy.