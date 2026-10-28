Jak co roku Kongres CFO SEG rozpoczęliśmy od debaty, podczas której staraliśmy się przekazać osobom zarządzającym finansami w spółkach giełdowych jak najwięcej informacji ułatwiających planowanie budżetów. Jednocześnie – mając na sali kwiat finansjery – nie mogliśmy nie skorzystać z okazji poznania perspektywy osób reprezentujących emitentów. Połączenie wiedzy prelegentów i uczestników prowadzi do bardzo ciekawych, choć niekoniecznie radosnych wniosków.

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Zacznę od kwestii przyjemnych – zdaniem CFO ich spółki są raczej niedowartościowane, co daje nadzieję, że wciąż mamy przestrzeń do wzrostu wycen osadzonych na solidnych fundamentach. Jednak kiedy zapytaliśmy, jak spółki planują finansować rozwój, spotkało mnie przykre zaskoczenie. Nie tym, że w największej mierze chcą się opierać na środkach własnych (tak było też rok wcześniej) i nie tym, że na drugim miejscu jest finansowanie bankowe (to również jest – niestety – od lat główne źródło finansowania zewnętrznego także dla spółek giełdowych). Zaskoczeniem było to, że zaledwie 8,2 proc. osób zadeklarowało chęć emisji obligacji, a 3,3 proc. – emisji akcji, choć rok wcześniej dane te wynosiły odpowiednio: 11,8 proc. i 12,9 proc.

Wprawdzie w połączeniu z poczuciem niedowartościowania spółek brak intencji emisji akcji wydaje się sensowny, ale przecież rok wcześniej spółki te były o wiele bardziej niedowartościowane, a skłonność do finansowania rynkowego była czterokrotnie wyższa. Mój dysonans poznawczy szybko jednak wyparował po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące planowanych inwestycji. Emitenci nie przewidują nowych emisji, gdyż... nie potrzebują pieniędzy. Co do zasady CFO planują inwestować mniej niż obecnie, a aż 13 proc. w ogóle nie przewiduje żadnych inwestycji w okresie najbliższych 12 miesięcy!

Uzupełnieniem tego obrazu jest analiza czynników, jakie w najbliższej przyszłości będą wpływać na warunki prowadzenia biznesu i – niestety – są one całkowicie poza zasięgiem oddziaływania emitentów, co może tłumaczyć daleko posuniętą wstrzemięźliwość inwestycyjną. Najczęściej wybierana odpowiedź „sytuacja geopolityczna” miała aż 72,3 proc. wskazań (rok wcześniej 63,1 proc.), co pokazuje, że warunki prowadzenia biznesu stają się coraz mniej przewidywalne. Druga w kolejności odpowiedź „koszty energii” to 59 proc. (względem 40,5 proc. rok wcześniej).

Warto zauważyć, że odpowiedź najczęściej wybierana podczas poprzedniej edycji Kongresu, czyli „rynek pracy” (64,3 proc.), tym razem zamknęła podium ze wskazaniem „zaledwie” 47 proc.. Natomiast „sytuacja polityczna w Polsce” otrzymała 39,6 proc. wskazań, choć rok wcześniej było to 41,7 proc., co jest dość zaskakujące w kontekście nadchodzących wyborów. Może po prostu oddziaływanie czynników wskazanych w poprzednim akapicie jest tak duże, że rynek pracy i polityka w Polsce stały się mniej odczuwalnymi problemami, choć obiektywnie sytuacja niekoniecznie uległa poprawie.

Jak w takim razie powinniśmy interpretować spadek chęci notowanych spółek do emisji akcji pomimo wzrostu notowań? Może ten paradoks jest pozorny, a zachowanie CFO w pełni racjonalne? Jeśli bowiem wskazane powyżej zagrożenia się zmaterializują, to wstrzemięźliwość inwestycyjna okaże się uzasadniona. A jeśli stanie się inaczej i przed nami dalszy wzrost notowań wynikający z przezwyciężenia tych zagrożeń, wspomagany m.in. wprowadzeniem nowego systemu notowań WATS, rozpoczęciem programu OKI, czy oczekiwanym przyspieszeniem rozliczeń transakcji – wówczas będzie można emitować akcje po wyższych cenach. Tym bardziej, że mamy przetestowany szlak emisji bezprospektowych – Energa przeprowadziła 5-miliardową emisję podnoszącą kapitał o 67 proc. w oparciu o 11-stronicowy dokument, bez konieczności akceptacji KNF, a zatem pieniądze z SPO są na wyciągnięcie ręki, jeśli tylko spółki będą miały na to ochotę. Za rok dowiemy się, czy wstrzemięźliwość CFO była uzasadniona.