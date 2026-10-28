To wyniki analizy programu Investor Choice, który pozwala inwestorom samodzielnie wybrać politykę głosowania w sprawach korporacyjnych. Program ruszył na początku 2023 r., a w 2026 r. osiągnął rekordowy poziom aktywów wynoszący 4 bln dolarów. W tym czasie liczba uczestników wzrosła do prawie pół miliona osób.

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Odpowiedzi na pytanie o to, czy wiek wpływa na preferencje inwestycyjne od lat szukają instytucje finansowe, zarządzający aktywami i badacze rynku. Tradycyjnie młodsi inwestorzy mają zazwyczaj dłuższy horyzont inwestycyjny, chętniej akceptują ryzyko i są bardziej otwarci na nowe trendy społeczne i technologiczne. Natomiast starsze pokolenia częściej koncentrują się na ochronie zgromadzonego kapitału, stabilnych przepływach pieniężnych i przewidywalności wyników. Różnice te widać nie tylko w wyborze klas aktywów, lecz także w podejściu do kwestii zrównoważonego rozwoju, czyli odpowiedzialności za klimat, kwestie społeczne i ład korporacyjny.

Takie podejście potwierdzają badania m.in. Morgan Stanley, PwC, Deloitte czy BlackRock. Młodzi, zwłaszcza przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi, częściej deklarują chęć lokowania kapitału w spółkach odpowiedzialnych społecznie, oczekują większej przejrzystości w zakresie wpływu środowiskowego i chętniej uwzględniają kwestie klimatyczne w decyzjach inwestycyjnych. Starsi inwestorzy częściej postrzegają ESG jako dodatek, który nie powinien pogarszać wyników finansowych, a większą wagę przywiązują do tradycyjnych wskaźników ekonomicznych, historii dywidend i stabilności modelu biznesowego.

Badanie Vanguardu wyróżnia na tym tle bazowanie na rzeczywistych wyborach inwestorów dotyczących wykonywania praw głosu. Uczestnicy programu mogą wybierać spośród kilku modeli: głosowania zgodnego z rekomendacjami rad nadzorczych spółek, polityki funduszu, głosowania odzwierciedlającego decyzje innych akcjonariuszy, polityki nastawionej wyłącznie na wartość finansową oraz wspieranie działań związanych z identyfikacją, ujawnianiem i ograniczaniem ryzyk ESG. To właśnie ta ostatnia opcja okazała się najpopularniejsza wśród najmłodszych uczestników: wybrało ją 38,8 proc. inwestorów do 30. roku życia i 36,3 proc. w grupie 31-45 lat. W grupie osób 46-61 lat odsetek tej opcji wyniósł 19,4 proc., a wśród osób jeszcze starszych było to 16 proc. Politykę ESG wskazało jednocześnie 25 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn. Różnica ta sugeruje, że nie tylko wiek, ale również inne czynniki demograficzne wpływają na sposób postrzegania roli ESG w procesie inwestycyjnym.

Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla rynku kapitałowego. Obecnie trwa największy w historii transfer majątku między pokoleniami. W najbliższych dekadach coraz więcej aktywów będzie kontrolowanych przez młodszych inwestorów, dla których ESG jest naturalnym elementem decyzji. Nie oznacza to jednak, że rynek będzie zmierzał ku coraz bardziej restrykcyjnym strategiom. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym inwestorzy zaczną oczekiwać praktycznych dowodów na tworzenie wartości, takich jak konkretne dane, mierzalne efekty i potwierdzenia, że zarządzanie ryzykami klimatycznymi, społecznymi i regulacyjnymi przekłada się na długoterminową wartość przedsiębiorstw. Młodsze pokolenia nie oczekują deklaracji, lecz twardych argumentów.

Dla firm inwestycyjnych oznacza to konieczność dostosowania swojej oferty do potrzeb nowych klientów, którzy będą dysponować największym kapitałem: rozwijania spersonalizowanych produktów, zwiększania możliwości wyboru strategii i polityk właścicielskich oraz zapewnienia przejrzystych informacji o wpływie inwestycji. Młodzi inwestorzy oczekują prostego dostępu do danych, cyfrowych narzędzi analitycznych i możliwości aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu aktywami. Instytucje, które połączą tradycyjne cele finansowe z przejrzystością i personalizacją, mogą zyskać istotną przewagę konkurencyjną.

Warto jednak pamiętać, że dzisiejsi młodzi za dwie, trzy dekady zestarzeją się. Dlatego z dostosowaniem się do nowych uwarunkowań nie warto czekać. Jeżeli obecny trend się utrzyma, to w dłuższym terminie znaczenie ESG będzie coraz silniej wynikać nie z regulacji, lecz z oczekiwań klientów i właścicieli kapitału. Firmy zarządzające aktywami, banki, ubezpieczyciele i giełdy, które odpowiednio wcześnie zmienią swoje strategie, będą lepiej przygotowane na nowe warunki inwestycyjne, kształtowane przez kolejne pokolenia inwestorów.