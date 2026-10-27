Odnoszę wrażenie, że obecnie główna narracja, która ma uspokoić przed zbliżającymi się problemami gospodarczymi, sprowadza się do dwóch tez:

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zakończenie wojny w Iranie/Ukrainie zakończy kryzys energetyczny,

obserwowane podwyższone stopy procentowe to chwilowa anomalia i wkrótce będziemy obserwować ich spadek.

Już pierwsze założenie jest nieco problematyczne. Według ostatnich raportów uszkodzona infrastruktura w krajach Zatoki Perskiej będzie wymagała kilku lat odbudowy, a skutki niedoboru ropy jeszcze długo będą wpływać na gospodarkę. Braki np. diesla i związany z tym wzrost cen będą odczuwalne przez przemysł czy rolnictwo, skutkiem tego może być zwiększenie inflacji.

Czynnik ten sprawia, że problematyczna staje się też druga teza, ta mówiąca o spadku rynkowych stóp procentowych.

Oczywiście sama inflacja paliw nie sprawi od razu, że środowisko wysokich rentowności obligacji będzie nową normą, choć z pewnością ich obniżce nie pomoże. Zwróćmy jednak uwagę, że koszt odbudowy infrastruktury energetycznej, szacowany na 1,5–2,5 bln USD, w dużej części będzie sfinansowany dodatkowym zadłużeniem państw czy spółek.

Sam w sobie ten dodatkowy dług nie byłby problemem, kłopot w tym, że to tylko jedna z pozycji na liście obecnych potrzeb pożyczkowych. Są bowiem jeszcze inne, równie znaczące:

wzrost inwestycji w AI i centra danych. Szacuje się, że wydatki sięgną 2-4 bln USD w ciągu 5 lat. Także w tym przypadku część inwestycji finansowana będzie długiem,

potrzeby pożyczkowe rządów – era zerowych stóp się skończyła, a mimo to deficyty budżetowe (czyli emisje obligacji) sięgają zenitu. W USA 2,5 bln USD rocznie, Europa plus Japonia kolejne setki miliardów. I co roku rosną,

do pełnego obrazu dodajmy planowane projekty energetyczne (modernizacja, transformacja klimatyczna, ale też w nowe moce czy magazyny energii wspierające rozwój AI) – kolejne kilka bilionów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Też w dużej części na kredyt,

nie zapominajmy o inwestycjach wojskowych, częściowo ujętych powyżej jako deficyty budżetowe, ale też pochodzących z firm zbrojeniowych. Europa po latach pokoju odkryła, że bezpieczeństwo nie jest darmowe i zwiększa wydatki wojskowe na skalę niewidzianą od zakończenia zimnej wojny,

zwykła infrastruktura (koleje, drogi) także się zestarzała i wymaga odnowienia.

Mało kto się obecnie zastanawia, skąd na to będą pieniądze. Bo chyba nie od biedniejącej klasy średniej czy państw rozwijających się (np. Chiny, Indie), które wcześniej chętnie finansowały deficyty innych państw. Zauważmy też, że przez dekady społeczeństwa odkładały pieniądze na starość, dziś coraz więcej ludzi przechodzi na emeryturę i zaczyna konsumować oszczędności. Może się okazać, że wartość potrzebnego kapitału będzie rosła szybciej niż oszczędności (inaczej niż w ciągu ostatnich lat), co z kolei sprawi, że wyższe stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej.

Chyba że... banki centralne powrócą do programów QE, czyli zaczną drukować pieniądze, finansując państwa z ich rozbuchanymi wydatkami socjalnymi, a obecnie zmuszone czy to do inwestycji, czy do konkurowania o kapitał z największymi firmami. Bez tego może się bowiem okazać, że obecna dobra koniunktura skończy się z prozaicznego powodu: niedoboru pieniędzy na jej podtrzymanie.