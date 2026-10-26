Według danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej branża budowlana jest trzecią w kraju pod względem sumy przeterminowanych zobowiązań, za handlem i przemysłem, z zaległościami przekraczającymi 5,9 mld zł. Jednocześnie to właśnie firmy budowlane najczęściej trafiają do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pytanie nie brzmi więc: czy budownictwo ma problem, lecz dlaczego ma go stale? Sytuacja ta powtarza się niezależnie od koniunktury. Nasuwa się także drugie pytanie: dlaczego duże firmy z kapitałem stają się jeszcze większe, a mali gracze muszą stale walczyć o przetrwanie?

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Pierwsza odpowiedź jest być może banalna, ale fundamentalna. Branża budowlana pracuje na cudzym kredycie i mówimy tu nie tylko o inwestorze, którego kredytuje generalny wykonawca, ale także o generalnym wykonawcy, którego kredytują dalsi podwykonawcy. Wykonawca ponosi koszty materiałów, sprzętu i ludzi z wyprzedzeniem, a gotówkę widzi po odbiorze etapu, często po kilku miesiącach. Do tego dochodzą kaucje gwarancyjne, gwarancje należytego wykonania i zatrzymania wynagrodzenia. Firma z marżą na poziomie kilku procent finansuje w praktyce inwestora, a kapitał obrotowy jest jej najsłabszym ogniwem. Wystarczy jedno opóźnienie płatności, aby płynność się załamała. Opóźnienie płatności jest natomiast standardowym zjawiskiem w procesie budowlanym, gdzie pod byle pretekstem wykonawca nie ma zatwierdzanego protokołu odbioru, co uniemożliwia mu wystawienie faktury, a co rozpoczyna dopiero bieg terminu zapłaty. Tymczasem wykonawca musi na bieżąco finansować wynagrodzenia pracowników, a także koszty realizacji kolejnych robót.

Druga przyczyna to łańcuch podwykonawstwa. Generalny wykonawca rzadko buduje i realizuje inwestycje sam. Pod nim pracują podwykonawcy, następnie dalsi podwykonawcy, a na końcu małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Zator płatniczy na górze schodzi w dół jak fala i rośnie po drodze, bo każde ogniwo zatrzymuje gotówkę dla siebie. Ustawodawca próbował temu zaradzić solidarną odpowiedzialnością inwestora z art. 6471 kodeksu cywilnego oraz przepisami o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Mechanizmy te pomagają przy dochodzeniu roszczeń, ale nie zastępują samej płynności. Pozytywny wyrok po dwóch latach nie zapłaci dzisiejszych wynagrodzeń.

Trzecia przyczyna to ryzyko cen zamknięte w sztywnych umowach. Lata 2021–2022 pokazały, co się dzieje, gdy kontrakt podpisany po cenach sprzed skoku kosztów trzeba realizować przy droższej stali, asfalcie, energii i pracy. Klauzule waloryzacyjne w zamówieniach publicznych zostały wzmocnione, lecz w praktyce często mają progi i limity, które przenoszą na wykonawcę znaczną część ryzyka. W kontraktach prywatnych bywa jeszcze gorzej. Strat z tamtych lat wiele firm wciąż nie odrobiło, a spór o waloryzację jest dziś jednym z najczęstszych tematów na salach sądowych.

Czwarta przyczyna to cykl inwestycji publicznych. Branża żyje w rytmie dotacji i perspektyw unijnych, KPO oraz planowanych budżetów samorządów. Na przemian mamy okresy zastoju i gorączki. W czasie zastoju firmy schodzą z cen, by utrzymać załogi i sprzęt. W czasie gorączki brakuje rąk do pracy i materiałów, więc koszty rosną szybciej niż przychody z kontraktów wygranych najniższą ceną. Kryterium ceny, mimo formalnego odejścia od niego w zamówieniach publicznych, wciąż w praktyce decyduje o wyniku wielu przetargów.

Piąta przyczyna jest strukturalna: to rozdrobnienie i niedokapitalizowanie. Większość podmiotów w branży to mikrofirmy bez rezerw, z jednym lub dwoma kluczowymi kontrahentami. Wejście na rynek jest łatwe, jednakże wyjście bywa bolesne dla wszystkich wierzycieli.

Wreszcie jest szósta, ale również kluczowa przyczyna, tj. spory co do prawidłowości wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym oraz spory co do tego, czy dany zakres robót objęty jest wynagrodzeniem z umowy, czy też stanowi roboty dodatkowe. Do tego dochodzą liczne kary umowne za opóźnienia potrącane skutecznie lub nieskutecznie z wynagrodzeniem, a wszystko to powoduje, że na zapłatę wynagrodzenia wykonawca lub podwykonawca może czekać kilka lat, zanim sąd ustali kto ma rację. Tego typu spory będą powstawać zawsze, ale kluczowa jest długość ich rozpoznawania. Przy minimalnej marży na robotach budowlanych, spór co do części wynagrodzenia jest wystarczający, aby firma budowlana definitywnie utraciła płynność finansową. Nawet jeżeli po kilku latach okaże się, że zapłata wynagrodzenia została niesłusznie wstrzymana, to zazwyczaj pieniądze te odbierze już syndyk, który chociaż w części pokryje wynikające z niewypłacalności odszkodowania i koszty.

Pozostaje kluczowe pytanie: dlaczego budownictwo przoduje w statystykach restrukturyzacji? Tu warto uważnie czytać liczby. Od wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego, a zwłaszcza od upowszechnienia postępowania o zatwierdzenie układu, restrukturyzacja stała się narzędziem relatywnie tanim i szybkim. Dla firmy budowlanej, która ma portfel kontraktów, ale chwilowy brak gotówki, ochrona przed egzekucją jest często racjonalnym wyborem zarządu, a nie przyznaniem się do klęski. Wysoka liczba wniosków może więc świadczyć również o tym, że branża nauczyła się korzystać z instrumentów, które dla innych sektorów pozostają egzotyką. To argument przeciwko zbyt czarnym interpretacjom. Druga strona medalu jest jednak taka, że restrukturyzacja przenosi ciężar na wierzycieli, często na tych samych podwykonawców, którzy już wcześniej kredytowali budowę.

Co z tego wynika? Przede wszystkim to, że problemu nie rozwiąże kolejny przepis o terminach zapłaty. Potrzebne są realne, a nie symboliczne rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. Przede wszystkim należy kontynuować pracę nad błyskawicznym rozstrzyganiem sporów na budowie, a także wzmocnić mechanizmy waloryzacji, znacznie szerzej stosować zaliczki i rachunki powiernicze w łańcuchu podwykonawczym oraz dbać o większą przewidywalność inwestycji publicznych. Po stronie samych firm: kluczowe jest rzetelne dokumentowanie procesu budowy, błyskawiczne reagowanie na ewentualne spory co do zakresu robót lub odmowy zatwierdzania robót. Wreszcie weryfikacja kontrahentów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych przed podpisaniem umowy oraz wcześniejsza, a nie ostatnia w kolejności, decyzja o restrukturyzacji, zanim pozostanie wyłącznie upadłość. Budownictwo nie upada dlatego, że buduje źle. Upada, bo zbyt często buduje za pieniądze, których jeszcze nie ma, a czas ich odzyskania zajmuje więcej niż ktokolwiek przypuszczał.