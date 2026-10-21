Objętość tego tekstu nie pozwala mi na wymienienie wszystkich linii tych zasieków. Dotyczą one wymogów informacyjnych emitentów (określonych tak szeroko, że inwestorzy detaliczni nie są w stanie śledzić ze zrozumieniem choćby jednej spółki), obowiązkowego pośrednictwa domów maklerskich (ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym wymogami proponowania inwestorom tylko odpowiednich dla nich papierów wartościowych, wraz z informacją o związanym z tym ryzyku), czy też systemu rekompensat dla inwestorów na wypadek upadłości któregoś z domów maklerskich. Ponadto (choć z innych względów), na rynku regulowanym obowiązują surowe wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

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Te zasieki z jednej strony chronią inwestorów przed nadużyciami, ale z drugiej strony – utrudniają dostęp do rynku. Udział w rynku regulowanym jest bardzo skomplikowany i kosztowny. Kilkanaście lat temu jeszcze to miało sens, ale od tamtego czasu pojawiły się nowe szańce na rynku regulowanym, a jednocześnie nowe możliwości „inwestycyjne” poza nim. Napisany przeze mnie 8 lat temu felieton „Ratownik jednej plaży” („Parkiet” 17.05.2018), wskazujący na kolejne obostrzenia na plaży strzeżonej wypychające amatorów kąpieli na bardziej ryzykowne plaże niestrzeżone, z roku na rok staje się coraz bardziej aktualny.

Żyjemy zatem w takiej dziwnej rzeczywistości, że bezpieczniejszy rynek jest trudniej dostępny dla inwestora detalicznego niż ten bardziej ryzykowny. Na rynku regulowanym mogę dokonywać transakcji tylko w trakcie sesji, żeby kupić akcje renomowanej spółki, muszę założyć rachunek maklerski, „zdać egzamin na inwestora”, tj. przejść przez test odpowiedniości i wielokrotnie przyjąć do wiadomości ryzyko związane z inwestycją. A jeśli chciałbym kupić najbezpieczniejszy papier wartościowy dostępny w Polsce, czyli obligacje skarbowe, to dostęp jest jeszcze bardziej skomplikowany – tylko za pośrednictwem dwóch banków.

Z drugiej strony, jeśli chciałbym „zainwestować” na rynku kryptoaktywów, mogę to zrobić o dowolnej porze, 24/7, bez pośrednictwa profesjonalnego podmiotu, bez żadnych ostrzeżeń o ryzyku. Jeśli zatem o swoich finansach myślę wtedy, kiedy mam czas, czyli po godzinach pracy (a zatem poza sesją giełdową i na dużym zmęczeniu) prawdopodobieństwo wyboru rynku kryptoaktywów dramatycznie rośnie. Bo tylko tam mogę zawrzeć transakcję niezwłocznie i tylko tam mam komfort braku ryzyka (bo nikt mnie o nim nie ostrzega).

Pojawia się zatem pytanie (abstrahując od wątków politycznych, bo sprawa dotyczy nie tylko jednej giełdy kryptoaktywów i nie tylko jednego kraju), jak to jest możliwe, że regulatorzy i nadzorcy są gotowi narazić nawet nie tyle inwestorów detalicznych, co osoby całkowicie nieprzygotowane do rozpoczęcia przygody z inwestowaniem na tak wielkie ryzyko? Na możliwość utraty oszczędności całego życia z pominięciem jakichkolwiek zabezpieczeń ze strony państwa, ba, nawet niekiedy ze „wsparciem” przedstawicieli państwa generowanym przez oprogramowanie deepfake?

Obawiam się, że jedyną sensowną odpowiedzią, jaką by dla nas mieli regulatorzy i nadzorcy jest „nie da się”. Rzeczywiście uregulowanie i nadzorowanie tego obszaru jest bardzo trudne, ale to nie jest przecież żadnym wytłumaczeniem. To tak jakbyśmy stanowczo egzekwowali regulacje wobec staruszki przechodzącej przez przejście dla pieszych na mrugającym zielonym, ale jednocześnie przymykali oczy na rajdy samochodowe w środku miasta. Motywacją dla działania regulatorów i nadzorców powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której minimalizujemy ryzyko dla obywateli. Jeśli rajdy są zagrożeniem, należy stworzyć takie regulacje i środki do ich wyegzekwowania, aby nie miały one miejsca. Bo potencjalne skutki zaniechania działań będą dramatyczne i to w wielu obszarach: społecznym (utrata oszczędności), gospodarczym (zniechęcenie do inwestowania) i politycznym (odwrócenie sympatii od partii rządzącej w czasie poniesionych przez „inwestorów” strat, niezależnie od jej ewentualnego zaangażowania w naprawienie tego systemu).

A w drugą stronę – jeśli „nie da się” wprowadzić efektywnych regulacji na rynku krypto, to zliberalizujmy rynek regulowany. Przecież nawet gdybyśmy znieśli wszystkie obecnie obowiązujące regulacje, to wciąż inwestycje w akcje będą nie mniej bezpieczne niż w kryptoaktywa, bo za spółką giełdową stoi jakiś realny biznes i realne zyski, którymi może się dzielić z akcjonariuszami.

Jesteśmy obecnie w trakcie przeglądu unijnych regulacji w zakresie kryptoaktywów. Jako SEG zgłosiliśmy uwagi wskazujące na opisaną powyżej dramatyczną asymetrię w traktowaniu ryzyka przez regulatorów i nadzorców. Inwestor detaliczny nie powinien mieć łatwiejszego dostępu do bardziej ryzykownych inwestycji – niby to oczywiste, ale odnoszę wrażenie, że regulatorzy postrzegają rynek kryptoaktywów jako jakąś osobną, wydzieloną część gospodarki, na której można pozwolić na bardzo wysokie ryzyko bez negatywnych konsekwencji.