Wyobraźmy sobie przez chwilę: przestajesz płacić podatek dochodowy, bo straciłeś pracę. Mija 30 dni. Nagle masz stłuczkę na drodze. Policja przyjeżdża, spisuje, ale po miesiącu wystawia rachunek za interwencję. Albo w sądzie. Przez dwadzieścia lat płaciłeś podatki, finansowałeś system. Tracisz pracę, mija miesiąc i dowiadujesz się, że nie masz już prawa do ochrony sądowej. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw, zapłać pełną komercyjną stawkę. Cennik na stronie sądu.

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Brzmi absurdalnie?

A właśnie dokładnie tak działa polskie „ubezpieczenie zdrowotne”. Po utracie tytułu do ubezpieczenia (czyli np. pracy), czyli zaprzestaniu opłacania składki zdrowotnej, prawo do świadczeń NFZ wygasa po 30 dniach. Potem leczenie jest już pełnopłatne. Oczywiście zarejestrowanie się w urzędzie dla bezrobotnych czy ubezpieczenie przez członka rodziny rozwiązuje ten problem, więc dla większości (jednak, niestety, nie dla wszystkich) jest on tylko teoretyczny. Mi chodzi tutaj o zasadę, nie o praktykę. Ta, szczęśliwie w większości przypadków, niweluje negatywne skutki nieprzyjaznych regulacji.

Ubezpieczenie zdrowotne jest finansowane ze składki zdrowotnej. Termin „składka” sugeruje ubezpieczenie. Mamy tu jednak pomieszanie pojęć – w prawdziwym ubezpieczeniu istnieje związek między tym, ile wpłaciłeś, a tym, do czego masz prawo. W Polsce związku tego nie ma – dostajesz taką samą usługę bez względu na to, czy płacisz co miesiąc tysiące czy kilka złotych. Dlatego ta składka to w rzeczywistości nałożony na dochody podatek. I przyjmijmy na chwilę, że to jest dobre – solidarne – rozwiązanie.

Problem w tym, że brak opłaty składki skutkuje utratą możliwości darmowego leczenia, która to usługa jest jedną ze świadczonych przez państwo (analogicznie jak administracji, policja itp.). Sama utrata prawa do świadczeń po zaprzestaniu opłacania składki nie byłaby niczym dziwnym, gdyby rzeczywiście była to klasyczna składka ubezpieczeniowa w tej samej wysokości dla wszystkich. Nie płacisz, więc nie jesteś ubezpieczony. Logiczne. W Polsce jednak składka to określony procent dochodów (najczęściej). Możesz więc przez 30 lat co miesiąc wpłacać kwotę kilka razy wyższą od sumy wpłaconej przez całe życie przez innego ubezpieczonego, wystarczy jednak utrata pracy czy zakończenie działalności gospodarczej – mija 30 dni i system mówi: od dziś za usługi w ramach NFZ sam płacisz. Człowiek, który przez lata finansował NFZ znacznie hojniej od przeciętnego obywatela, po miesiącu może utracić prawo do świadczeń. Tylko dlatego że… nie zapłacił podatku (tu zdrowotnego). Tylko dlatego, że ten podatek ten ktoś nazwał składką.

To moim zdaniem kolejny przykład nielogiczności polskiego systemu daninowego, dotykającego tym razem czegoś znacznie ważniejszego niż tylko stawki czy przywileje. Ciekawa jest tu wybiórczość. Gdy przychodzi czas odebrania pieniędzy, składka zdrowotna jest traktowana jak podatek, a i to nakładany w różnym stopniu na poszczególne grupy Polaków, właściwie bez związku z realiami ekonomicznymi, ale za to w zależności od potrzeb politycznych (patrz składka od rolników, JDG). Nie ma mowy o dobrowolności, a odmowa zapłaty uruchamia urząd skarbowy. Nikogo nie interesuje, czy korzystasz bądź zamierzasz korzystać z usług z NFZ, ani czy nawet zgadzasz się na warunki umowy „ubezpieczenia” (takiej umowy nawet nie ma). Ale gdy przychodzi potrzeba skorzystania ze świadczeń, państwo nagle przypomina sobie, że to jednak jest „ubezpieczenie”. I wtedy co mamy? Nie płaciłeś od miesiąca, więc darmowe leczenie nie przysługuje. Innymi słowy, państwo samo sobie wybiera, która definicja, podatek czy ubezpieczenie, jest w danym momencie dla niego korzystniejsza.