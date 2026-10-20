Wówczas dobór spółek do portfeli bazował na tradycyjnych wskaźnikach rynkowych i finansowych. Budowa indeksu w oparciu o informacje na temat odpowiedzialności społecznej firm, dane środowiskowe, czy informacje dotyczące ładu korporacyjnego była bardzo ograniczona, a regulacje nakładające obowiązki ujawnienia praktycznie nie istniały. Od tamtej pory jednak bardzo wiele się zmieniło.

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Pierwotnie ideą projektu było stworzenie zestawu indeksów, które pozwolą inwestorom uwzględniać kwestie środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Założono, że przedsiębiorstwa lepiej zarządzające tymi obszarami będą w długim terminie osiągać bardziej stabilne wyniki i skuteczniej zarządzać ryzykiem. Rozwój indeksów był stymulowany ważnymi zmianami regulacji na rynku brytyjskim. Fundusze emerytalne zostały zobowiązane do informowania o tym, czy uwzględniają kwestie społeczne, środowiskowe i etyczne w swojej polityce inwestycji. Jednocześnie coraz więcej firm zaczęło podawać dane w tym zakresie. Agencja FTSE Russell dostrzegła te zmiany i postanowiła zbudować wskaźniki umożliwiające ich praktyczne wdrożenie w życie.

Co ciekawe, metodyka FTSE4Good od samego początku opierała się na mierzalnych kryteriach oceny przedsiębiorstw. Każda spółka była analizowana pod kątem szeregu zagadnień ESG, a wyniki oceny wpływały na możliwość wejścia do indeksu. Dzięki temu inwestorzy otrzymali narzędzie pozwalające porównywać spółki w sposób bardziej obiektywny i wystandaryzowany. Warto dodać, że twórcy indeksu nie spoczęli na laurach. W kolejnych latach metodologia była systematycznie rozwijana. Początkowo indeks obejmował głównie kryteria środowiska i prawa człowieka. W 2004 r. dodano kryteria dotyczące standardów pracy w łańcuchu dostaw, ładu korporacyjnego, przeciwdziałania korupcji oraz odpowiedzialnego marketingu. W 2006 r. wprowadzono kryteria bezpieczeństwa i higieny pracy, a w latach następnych pojawiały się kolejne zagadnienia obejmujące m.in. zmiany klimatu, zaangażowanie społeczne, czy gospodarowanie wodą. Obecnie proces kwalifikacji do indeksu obejmuje analizę kilkunastu różnych tematów ESG, zaś do indeksu mogą wejść wyłącznie firmy spełniające minimalne progi i niepowiązane z produkcją używek, czy prowadzące działalność budzącą poważne kontrowersje.

Dziś FTSE4Good to globalna rodzina indeksów. FTSE Russell w wyniku współpracy z lokalnymi giełdami oraz inwestorami instytucjonalnymi buduje lokalne odmiany indeksów, wykorzystujące globalną metodykę przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków. W 2016 r. uruchomiono FTSE4Good ASEAN oraz FTSE4Good Emerging Index. Natomiast w 2019 r. powstały indeksy dla Ameryki Północnej oraz Azji, zaś w 2020 r. uruchomiono indeks dla Indonezji. Obecnie FTSE4Good obejmuje około 8 tysięcy instrumentów notowanych na 47 rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Ważnym elementem wzmacniającym rolę indeksu FTSE4Good dla rynku jest rynkowe wykorzystanie. Już w 2004 r. Vanguard uruchomił pierwsze fundusze benchmarkujące się do tych wskaźników. W kolejnych latach powstawały fundusze inwestycyjne, ETF-y oraz produkty finansowe bazujące na tych indeksach, zaś wartość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych śledzących lub wykorzystujących indeksy FTSE4Good jako benchmarki wynosiła na koniec ubiegłego roku ponad 15 mld dolarów.

Dziś indeksy FTSE4Good to marka sama w sobie. Dla spółek przynależność do indeksu to symbol jakości, który pozwala budować reputację i potwierdza jakość działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to również stopy zwrotu. W ostatniej dekadzie FTSE4Good Developed osiągnął średnioroczny wzrost na poziomie 13,2 proc., podczas gdy indeks szerokiego rynku rósł przeciętnie o 12,7 proc. Uwzględnianie kryteriów ESG może przynosić korzyści spółkom, inwestorom i przede wszystkim środowisku.