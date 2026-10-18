Ostatni swój tekst kończyłem, pisząc, że rozpoczynamy wrzesień, który jest statystycznie najgorszym miesiącem dla giełd, a poza tym będzie to już ostra faza przedwyborczej kampanii w USA i rozpoczęcie kampanii w Polsce (która tak naprawdę od dawna już trwa). Pisałem też, że skoro wielu analityków zapowiada korektę na rynkach (ja też na nią czekałem), to rodzi się pokusa przejścia na stronę kontrarianów, czyli tych, którzy uważają, że jeśli wszyscy czekają na korektę, to jej na rynkach akcji nie będzie.

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I rzeczywiście nie było, ale nie wszędzie. Nie było w USA i w Polsce, ale niemiecki Xetra DAX czy francuski CAC 40 solidnie straciły. Mocno traciły indeksy w Indiach i w Turcji, słaby był Hang Seng. Nawet amerykański indeks S&P 500 zakończył wrzesień neutralnie. Na tym tle +4 proc. indeksu WIG20 (i rekord wszech czasów) było nie lada wyczynem.

A przecież po wrześniowym posiedzeniu FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) w USA i po czerwcowym załamaniu MoU (Memorandum of Understanding), czyli 60-dniowego porozumienia między Iranem i USA na rynkach zapanował stan, który Amerykanie z pewnością mogliby określić mianem „perfect storm”. Rzeczywiście ta „doskonała burza” była de facto mieszanką wybuchową dla wielu sektorów gospodarki.

Powstała bowiem mieszanka składająca się z mocnego dolara (czyli słabego złotego), drogich surowców energetycznych (drożejąca ropa i gaz podnosiły też ceny węgla) i wysokich rentowności obligacji. To podnosiło inflację, a to z kolei zmuszało Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny do podnoszenia stóp procentowych. W Polsce Rada Polityki Pieniężnej popełniła błąd (według mnie) w marcu, obniżając stopy procentowe, a teraz nie bardzo wie, co robić.

Niewykluczone, że w listopadzie będzie zmuszona je podnieść – dużo zależy od opracowanej przez analityków NBP projekcji inflacji. Problem w tym, że analitycy nie mają kryształowej kuli i nie wiedzą, co po wyborach do Kongresu w USA (3 listopada) zrobi Trump. W październiku powiedział, że nie zaatakuje Iranu przed wyborami, ale najwyraźniej szykował się do akcji zbrojnej, która w listopadzie może znowu mocno podnieść ceny ropy.

Ten szkic sytuacji pokazuje wyraźnie, że są sektory gospodarki, które mocno odczują tę niepotrzebną, bezsensowną wojnę, która USA i Izrael rozpoczęły z Iranem. Warto przypomnieć, że jedenaście lat temu, 14 lipca 2015 r. USA, Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy i UE podpisały porozumienie nuklearne z Iranem, które de facto uniemożliwiało Iranowi zdobycie dostępu do broni atomowej. Trzy lata później Trump, podczas pierwszej swojej kadencji, to porozumienie anulował.

Wystarczy spojrzeć na różnicę ceny ropy przed wojną, czyli przed 28 lutego 2026 r. i w połowie października. Przed wojną cena ropy WTI (amerykańskiej) sięgała okolic 57 dolarów. za baryłkę. W połowie października było to już 95 dolarów. Nic więc dziwnego, że na przykład paliwo lotnicze zdrożało w tym okresie prawie dwukrotnie (obecnie 1500 dolarów za tonę). Już ten czynnik wyraźnie podnosi ceny w imporcie (np. w turystyce).

Do tego dochodzi mocny dolar, który jest pochodną kilku czynników. Zyskuje od wybuchu wojny z Iranem – ucieczka do bezpiecznej przystani. Jego naprawdę duże umocnienie rozpoczęło się 15 września po posiedzeniu FOMC, kiedy to droga ropa zaczęła podnosić inflację w USA. Wtedy to nie tylko Komitet podniósł stopy (3,75 – 4,00 proc.), ale na „wykresie kropkowym”, pokazującym poglądy członków Komitetu, widać było, że oczekiwana jest jeszcze jedna podwyżka w tym roku.

Drugim czynnikiem ucieczki do dolara, albo raczej ucieczki od euro, było to, że świat finansów nagle się obudził – zauważono (po co najmniej dwóch latach), że Francja ma problemy fiskalne i do tego za rok ma wybory prezydenckie, które mogą przynieść sukces Marine Le Pen. 1 października różnica w rentowności obligacji Francji i Niemiec wzrosła do około 150 punktów bazowych, co przeceniło euro.

Mocny dolar to oczywiście słaby złoty. Kurs złotego do dolara od momentu wybuchu wojny wzrósł o ponad 10 procent. To oczywiście doskonała informacja – dla eksporterów. Słaby złoty i droga ropa (w złotych jeszcze zdrożała oczywiście bardziej niż w dolarach) to duży problem dla importerów i biur podróży.

Ta sytuacja powinna była szkodzić GPW, bo przecież zagranica lubi zarabiać dwa razy – na umacniającym się złotym i na wzroście cen akcji. Tym razem złoty całkiem mocno tracił, a indeksy nie chciały spadać. Obawa o wzrost stóp procentowych też nie powinna była pomagać akcjom. Podpisanie przez prezydenta Nawrockiego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych też mogło osłabić ceny akcji Orlenu, szkodząc WIG20. Również coraz większe obawy o stan finansów Polski mogły szkodzić polskim aktywom. Nic takiego się nie wydarzyło.

Mogło też szkodzić przesłanie do Sejmu uchwały o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Według mnie to zupełnie niepotrzebne, a nawet szkodliwe posunięcie. W poniedziałek, po piątkowej decyzji Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej reakcji nie było, a złoty even się umocnił. Być może skończy się to na wniosku i bez reakcji na rynkach, ale po co podejmować ryzyko, że rynki jednak zareagują?

Mam wrażenie, że doskonała opinia o Polsce, która jest widoczna w zagranicznych mediach bardzo pomaga polskim akcjom. Nie wykluczam też, że bardzo prawdopodobny jest pozytywny wpływ OKI (osobiste konta inwestycyjne). Mnożą się prognozy dotyczące miliardów złotych, które napłyną z tego powodu na GPW. Mogą być one nieco przesadzone (szczególnie jeśli chodzi o wpływ na początku roku), ale nie ulega wątpliwości, że OKI bardzo pomogą polskiej giełdzie.

Czy spokojny wrzesień daje pewność, że korekty na rynku akcji na Wall Street przed wyborami w USA nie będzie? Niekoniecznie. Historycznie to wrzesień i październik są przed wyborami w USA miesiącami podwyższonej zmienności. Czasem wystarczy byle impuls, żeby coś się „posypało”. Na przykład w połowie miesiąca dane o inflacji w USA zmroziły rynki. Była najwyższa od kwietnia, ale jedynie nieznacznie odbiegała od prognoz. To wystarczyło, żeby prawdopodobieństwo październikowej podwyżki stóp wzrosło z nieco ponad 20 proc. do około 50 proc. To już robiło słabą atmosferę.

Innym takim impulsem była informacja o postępach chińskiej firmy CXMT w produkcji pamięci DRAM, co przeceniło indeks półprzewodników. Przeceniło zdecydowanie nadmiernie, bo firma ta jeszcze długo nie skomercjalizuje swoich badań. Nie ulega jednak wątpliwości, że świat nie dostrzega tego, że Chiny powoli doganiają amerykańskich gigantów, a jak już je dościgną, to będzie tak jak z autami elektrycznymi.

Nadal chciałbym widzieć na rynkach jakąś korektę (tak do 10 proc.) i nadal mam nadzieję, że koniec roku będzie na rynkach akcji bardzo dobry. Czy jest szansa na poprawę sytuacji? Tak, wystarczyłoby, żeby Partia Demokratyczna wygrała wybory do Izby Reprezentantów i Senatu. Wtedy Trump straciłby możliwość prowadzenia tej bezsensownej wojny.

Porozumienie z Iranem, a jeszcze lepiej zawieszenie broni na linii Rosja – Ukraina, obniżyłoby ceny ropy o około 50 proc. i osłabiałoby dolara, a wtedy giełdy dostałyby dodatkowy, mocny pozytywny impuls. Na razie jednak rynki czekają na raporty kwartalne amerykańskich gigantów (końcówka października). Oczekiwania są tak optymistyczne, że trudno będzie je pokonać...