Umiejscowienie tego tekstu w czasie może się wydawać dość dziwne, bo przecież w ostatnich dniach nie doszło do żadnych wielkich wydarzeń dotyczących ograniczania dostępności ropy naftowej. Od ostatniej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie minęło przecież kilka miesięcy i jakoś żyjemy bez dramatycznych podwyżek cen paliw. Sytuacja wygląda na unormowaną i pewnie nam się wydaje, że możemy tak funkcjonować latami. Tym bardziej, że producentom też zależy, aby ropa była względnie tania, aby nie straszyć wysokimi kosztami, które by przyspieszały transformację energetyczną.

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Problem jednak w tym, że stosunkowo komfortową sytuację na stacjach paliw zawdzięczamy dwóm niestandardowym działaniom: uwalnianiu rezerw (co trochę powstrzymuje wzrosty na rynkach światowych) i obniżaniu podatków (co trochę powstrzymuje wzrosty na rynkach krajowych). Takie działania mają jednak sens tylko w krótkim terminie. W dłuższym albo nie są w ogóle możliwe do zrealizowania (jeśli rezerwy się skończą, to nie będzie co uwalniać), albo bardzo mocno uderzą w budżet państwa (podatki od paliw są jednym z najważniejszych komponentów przychodów w przypadku budżetu Polski).

Obecnie podążamy wąską granią, gdzie po jednej stronie mamy przepaść inflacji (odczuwalnej bardzo szybko, a zatem bardzo groźnej na kilkanaście miesięcy przed wyborami), a po drugiej – czeluść długu publicznego (która jest dużo groźniejsza, ale skutkować będzie inflacją dopiero po wyborach). Co więcej, może się zaraz okazać, że nawet ta grań się skończy i ryzykować będziemy upadkiem zupełnie niekontrolowanym, w nieznaną dotychczas otchłań. Bo wprawdzie ludzkość ma za sobą doświadczenia dwóch kryzysów naftowych, ale pół wieku temu sytuacja geopolityczna i gospodarcza była dużo bardziej stabilna, a społeczeństwa były wówczas bardziej skłonne do wyrzeczeń.

Przedsiębiorcy (ani gospodarstwa domowe) nie będą w stanie udźwignąć cen ropy poddanych wyłącznie brutalnym prawom rynku. Jeśli zatem sytuacja nie wróci do stanu uważanego powszechnie za normalny (tzn., taki, kiedy kilka krajów Zatoki Perskiej zaopatruje pół świata w źródła energii) – a w najbliższych miesiącach wydaje się to możliwe jedynie przy bardzo optymistycznych założeniach – w krajach biedniejszych dojdzie do dalszego ograniczania dostępu do paliw (i związanych z tym problemów humanitarnych, społecznych i politycznych), a w krajach bogatszych – do kosztownych transferów socjalnych mających na celu złagodzenie wzrostów cen paliw (będących zresztą paliwem dla konfliktów społecznych i politycznych).

Możemy optymistycznie zakładać, że skoro daliśmy sobie radę z Covidem, to i droga ropa nam nie zaszkodzi. Problem jednak w tym, że czym innym jest konieczność pozostania w domu z powodu zagrożenia życia (zwłaszcza jeśli dotyczy to wszystkich, a nie tylko tych uboższych), a zupełnie czym innym ograniczenie mobilności i rozwoju gospodarczego z uwagi na zbyt wysokie ceny paliw. Ponadto, winą za Covid trudno było kogoś obarczać, a poczucie drożyzny bardzo łatwo jest przypisać aktualnie rządzącym, będą zatem starali się oni podejmować różnego rodzaju działania mające łagodzić sytuację w krótkim okresie, nie bacząc na koszty długookresowe.

Jak w takim otoczeniu ma się zachować dyrektor finansowy planujący budżet spółki giełdowej na 2027 r.? O tym szczegółowo będziemy dyskutować za tydzień podczas Kongresu CFO, ale na pierwszy rzut oka widać, że dotychczas wiele zmiennych było w zasadzie niezmiennymi: koszt pieniądza, kursy najważniejszych walut; przewidywalnymi: koszty pracownicze, koszty najważniejszych surowców, koszty energii. Natomiast poważna długotrwała zmiana cen ropy najprawdopodobniej bardzo poważnie zaburzyłaby tę stabilizację. Bieżące wzrosty cen paliw przełożyłyby się na wzrost inflacji, a działania mitygujące wzrost cen przełożyłyby się na wzrost długu publicznego, co z kolei spowodowałoby wzrost inflacji w dłuższym okresie. Wyższe koszty życia zwiększyłyby presję na płace. Wyższe ceny ropy na rynkach światowych spowodowałyby wzrost importu w ujęciu wartościowym, nawet przy pewnych ograniczeniach konsumpcji w ujęciu ilościowym, co mogłoby mieć określony wpływ na kurs złotego. Zwiększenie niepewności co do jutra wpłynęłoby negatywnie na skłonność do inwestycji, już obecnie na zatrważająco niskim poziomie. Tak oto poważna długotrwała zmiana jednego tylko czynnika mogłaby spowodować bardzo istotne zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne.

Chcąc zakończyć ten tekst w miarę optymistycznie postaram się wskazać pozytywy obecnej sytuacji. Z pewnością wzrosty kosztów ropy wyzwolą nową energię nie tylko w wiatrakach i panelach fotowoltaicznych, ale też w ludziach. Mam nadzieję, że wiele osób, które dotychczas OZE traktowało jak fanaberię, zrozumie, jak ważne jest minimalizowanie zależności od paliw kopalnych. Być może już niedługo człowiek, który od lat intensywnie walczy o pokojowego Nobla, otrzyma nagrodę z ekonomii za „niestandardowe zachęcanie do transformacji energetycznej będące przykładem behawioralnych uwarunkowań skuteczności polityki gospodarczej”.