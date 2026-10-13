Jeszcze do niedawna w postrzeganiu polskich przedsiębiorców Afryka jawiła się jako kontynent trudny, odległy i wymagający dużej ostrożności w kontekście działalności gospodarczej. Ostatnio jednak pogląd ten dynamicznie się zmienia, jako że rosnąca liczba przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać ogromny potencjał drzemiący w afrykańskich rynkach. W 2026 r. liczba mieszkańców tego kontynentu wyniosła już 1,59 mld, co stanowi około 19 proc. populacji świata. Zdecydowana większość Afrykańczyków jest także bardzo młoda – mediana wieku na całym kontynencie wynosi zaledwie 19,5 roku. Warto również wspomnieć, że Afryka jest najszybciej urbanizującym się kontynentem – prognozy OECD zakładają, że do 2050 r. w afrykańskich miastach będzie żyć nawet 1,4 mld ludzi, w porównaniu z 700 mln w 2025 r. Wreszcie, w 2025 r. spośród 20 najszybciej rozwijających się gospodarek świata aż 12 leżało na kontynencie afrykańskim. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają interesować się współpracą biznesową z afrykańskimi partnerami – szczególnie w kontekście aktualnych napięć geopolitycznych z Chinami, których gospodarka przez ostatnie dekady stanowiła niejako „domyślną” opcję dla inwestorów.

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W listopadzie 2025 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dostrzegł narastające potrzeby polskich przedsiębiorców w tym zakresie, przeznaczając 4 mld zł na wsparcie inwestycji w infrastrukturę, OZE, projekty medyczne, edukacyjne i technologiczne w Afryce na lata 2026-2030, co stanowi ponad połowę całkowitych funduszy (7 mld zł) przeznaczonych na wsparcie ekspansji zagranicznej. Pierwsze znaczące zapowiedzi konkretnych projektów pojawiły się już na przestrzeni tego lata – w maju przedstawiciele BGK podpisali umowę na długoterminowe finansowanie projektu cyberbezpieczeństwa Asseco w Togo o wartości ponad 100 mln zł, w czerwcu delegacja BGK odwiedziła Kamerun i Gabon, negocjując warunki współpracy z lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju gospodarki cyfrowej, usług cyberbezpieczeństwa i systemów handlu cyfrowego o wartości 15 mln USD, zaś w lipcu Polska i Nigeria podpisały memorandum cyfrowe, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w potężnym programie rozbudowy infrastruktury cyfrowej wartym nawet 2 mld USD.

Cyfrowy kierunek obrany przez polskich przedsiębiorców wydaje się być strzałem w dziesiątkę i realną szansą na dywersyfikację dotychczasowych inicjatyw ekspansji zagranicznej, które opierały się przede wszystkim na eksporcie żywności. Afryka paradoksalnie znajduje się w podobnej sytuacji co Polska jeszcze kilkanaście lat temu – zapóźnienie gospodarcze kontynentu okazuje się bowiem jednoczesną szansą rozwoju, gdyż umożliwia pominięcie niektórych tradycyjnych etapów rozwoju i skupienie się na najnowszych technologiach, takich jak rozwiązania cyfrowe. Ważnym punktem zwrotnym dla strategii rozwojowych wielu krajów afrykańskich stała się pandemia, która zintensyfikowała trend płatności mobilnych, wspierając transfery środków, mikropożyczki, inwestycje czy handel zagraniczny. Ponad 1,1 mld (niemal 70 proc.) Afrykańczyków posiada już rachunek z dostępem do mobilnych usług finansowych, a w 2025 r. cały kontynent odpowiadał za 66 proc. wartości (1,43 bln USD) światowych płatności mobilnych.

Polskie firmy teleinformatyczne mają tymczasem duże doświadczenie w opracowywaniu atrakcyjnych rozwiązań, które mogą zostać wyeksportowane lub też stać się inspiracją dla nowych, lokalnych inicjatyw – wśród nich warto wymienić przede wszystkim system płatności Blik oraz aplikację mObywatel, do której w grudniu 2025 r. opublikowano pełny kod źródłowy. Należy oczywiście pamiętać, że same rozwiązania cyfrowe nie wystarczą, aby zapewnić afrykańskim gospodarkom dostatecznego impulsu rozwojowego – w końcu oprócz możliwości szybkiego transferu kapitału należy przede wszystkim posiadać jego dostateczną ilość. Współpraca w tym zakresie może się jednak stać początkiem długoterminowej kooperacji wchodzącej na zdecydowanie wyższy poziom niż wyłącznie wymiana handlowa.

Dla samej Polski jest to również ciekawa okazja na wejście w rolę eksportera, a nie tylko importera know-how, kapitału i technologii. Reprezentując gospodarkę, która w tym roku przekroczyła próg 1 bln USD PKB oraz aspiruje do członkostwa w G20, nie można już zdawać się wyłącznie na podwykonawstwo dla zachodnich firm. Nastał czas na rozwijanie własnych innowacji i współpracę z dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami krajów Południa, którym nasz kraj ma całkiem sporo do zaoferowania – szczególnie w kontekście braku kolonialnej przeszłości i nabycia bezcennych doświadczeń podczas własnej udanej transformacji ustrojowej.