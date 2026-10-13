Jeszcze w I kwartale aktywność uczestników rynku nie wskazywała na jakieś dynamiczne zmiany. Jednak w kolejnych miesiącach nastąpił skokowy wzrost emisji. Czy to oznacza, że rynek wreszcie wyszedł z trudnego okresu, a instrumenty te wracają do łask inwestorów?

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Po dynamicznym wzroście w latach 2019–2021, gdy zobowiązania klimatyczne i programy odbudowy po pandemii zwiększyły popyt na zrównoważone finansowanie, w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wycofanie zainteresowania tym rynkiem. Na zmiany te złożyło się kilka czynników. Wysoka inflacja, gwałtowne podwyżki stóp procentowych, niepewność gospodarcza i wzrost kosztu kapitału ograniczyły aktywność emisyjną, a część inwestorów wróciła do bardziej tradycyjnych instrumentów. Emitenci mogli pozyskać kapitał na takich samych warunkach, jakie dotychczas były zastrzeżone dla obligacji zielonych. Ponadto narastał sceptycyzm wobec deklaracji ESG, a regulatorzy w wielu krajach zaostrzali wymagania wobec emitentów, nakładając na nich coraz więcej nowych obowiązków w zakresie raportowania i transparentności.

Rekordowy poziom emisji był przede wszystkim efektem bardzo dużej aktywności europejskich emitentów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Warto podkreślić, że ważnym wsparciem w tym zakresie są lokalne regulacje: europejska Taksonomia i Standard Zielonych Obligacji. Z danych opublikowanych przez emitentów wynika, że kapitał pozyskany w ramach ostatnich emisji trafił głównie do projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, niskoemisyjnym transportem, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz adaptacją do zmian klimatu.

Pod względem typu instrumentów największą część rynku nadal stanowią obligacje zielone. W pierwszym półroczu było to 364 mld dolarów, na kolejnych miejscach znalazły się obligacje społeczne i zrównoważone. Najbardziej aktywne na rynku były instytucje finansowe, które odpowiadały za prawie 30 proc. emisji. Wśród państw liderami są Niemcy, Chiny i Francja. Warto też podkreślić, że w analizowanym okresie miała miejsce pierwsza emisja obligacji społecznych państwa afrykańskiego: Egipt wyemitował instrumenty o wartości 1 mld dolarów.

Nieco inaczej wygląda sytuacja obligacji zrównoważonego rozwoju, których wartość emisji wyniosła 81 mld dolarów, czyli najmniej od czerwca 2020 r. Również emisje SLB spadły o 51 proc., do zaledwie 4,7 mld dolarów. To może oznaczać, że inwestorzy preferują oferty, w których środki są przeznaczane na konkretne projekty, a nie na ogólne cele emitenta.

Obecna sytuacja może być dobrym prognostykiem na przyszłość, bo rynek zielonych obligacji ma dobre przesłanki do dalszego wzrostu. Rekordy z ostatniego okresu pokazują, że po spowolnieniu popytu i podaży, zielone obligacje wróciły na stabilną ścieżkę wzrostu. Głównymi czynnikami obserwowanych zmian są nowe polityki energetyczne w Europie, Japonii i Chinach, które zwiększają zapotrzebowanie na kapitał. Prawdopodobnie największą rolę nadal będą odgrywać europejscy emitenci, przede wszystkim emisje w euro, oraz będzie następował dalszy wzrost znaczenia Chin, gdzie nowe standardy i produkty, takie jak obligacje niebieskie czy zielone mają szanse zdobyć rynek. Z drugiej strony perspektywy adaptacji do zmian klimatu i zasobów wodnych wskazują, że w kolejnych latach mogą dominować projekty odporności klimatycznej pod warunkiem opracowania wiarygodnych standardów emisji. Wydaje się, że rynek wchodzi w fazę dojrzałości, w której o dalszym wzroście zdecyduje nie tylko skala emisji, ale także wiarygodność i mierzalne efekty finansowanych projektów.