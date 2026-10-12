Przez trzy dekady polscy przedsiębiorcy budowali swoje przedsiębiorstwa często od zera. Dziś wiele z nich ma skalę, marże, klientów zagranicznych, własne technologie i realną wartość strategiczną. Problem w tym, że biznes dojrzał szybciej niż plan sukcesji. W jednym z szeroko cytowanych badań z 2024 r. 53 proc. polskich firm rodzinnych pozostawało nadal w rękach pierwszego pokolenia. Na koniec 2025 r. w rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim było już 3140 fundacji rodzinnych, a kolejnych ponad 2400 wniosków oczekiwało na wpis. To nie jest ciekawostka prawno-podatkowa. To sygnał, że polski kapitał prywatny wszedł w etap wielkiej zmiany właścicielskiej.

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I tu pierwsza, być może niewygodna teza: sprzedaż firmy nie jest porażką sukcesji. Czasem jest jej najbardziej odpowiedzialną formą.

Z perspektywy M&A sukcesja nie jest pytaniem o to, kto dostanie gabinet prezesa. To decyzja o alokacji kapitału, kontroli i ryzyka. Jeżeli dzieci właściciela mają inne ambicje, nie posiadają kompetencji operacyjnych albo zwyczajnie nie chcą poświęcić kolejnych dwudziestu lat życia firmie, przekazanie im biznesu „bo tak należy” może być bardziej destrukcyjne niż jego sprzedaż. Nazwisko może zostać na budynku czy produkcie. Nie musi zostać w rubryce „akcjonariusz operacyjny”.

Druga teza jest bardziej bankierska: brak decyzji ma swoją cenę. Nazwałabym ją dyskontem sukcesyjnym.

Wartość rzadko znika jednego dnia. Eroduje po cichu. Właściciel odkłada inwestycje, bo „następca zdecyduje”. Menedżerowie nie wiedzą, kto będzie ich szefem za dwa lata. Bank pyta o ciągłość zarządzania. Kluczowy klient widzi, że wszystkie decyzje nadal przechodzą przez ręce jednej osoby. Firma, która mogła być sprzedana jako platforma wzrostu, zaczyna być postrzegana jak aktywo z ryzykiem „key man”. To widać nie tylko w mnożniku, ale także w strukturze ceny: większym earn-oucie, escrow, rolloverze właściciela albo po prostu mniejszej liczbie kupujących. Dlatego najlepszy moment na rozmowę o sprzedaży jest paradoksalnie wtedy, gdy właściciel jeszcze nie musi sprzedawać. Proces rozpoczęty pod presją wieku, zdrowia, konfliktu rodzinnego czy potrzeby płynności oddaje część przewagi negocjacyjnej kupującemu. W M&A opcjonalność ma wartość. Czas jest jej częścią.

Trzecia teza: fundacja rodzinna rozwiązuje problem własności, ale nie zawsze problem sukcesji.

Fundacja może oddzielić majątek od bieżących spraw rodziny, uporządkować governance i ograniczyć ryzyko rozdrobnienia aktywów – właśnie wielopokoleniowa sukcesja oraz oddzielenie biznesu od spraw rodzinnych były jednymi z podstawowych celów wprowadzenia tej instytucji do polskiego prawa. Ale fundacja nie stworzy następcy i nie odpowie na pytanie, czy rodzina chce przez kolejne dekady ponosić ryzyko koncentracji majątku w jednej spółce.

Co więcej, fundacja nie musi być alternatywą dla transakcji. Może być elementem szerszej architektury właścicielskiej: wehikułem utrzymującym aktywa, narzędziem długoterminowego zarządzania majątkiem czy strukturą, w ramach której rodzina definiuje swoją rolę po zmianie pokoleniowej.

Czwarta teza: sukcesja nie będzie miała jednego typu kupującego – i to zmieni polski mid-market.

Dla jednych firm naturalnym nabywcą będzie inwestor branżowy, który dostrzeże synergie, dostęp do klientów, geografii czy technologii. Dla innych będzie nim fundusz private equity, umożliwiający rodzinie częściową monetyzację majątku przy jednoczesnym pozostawieniu kapitału w biznesie. Coraz ciekawszą niszą są też search funds – model, w którym przedsiębiorca/menedżer pozyskuje kapitał, aby znaleźć i kupić istniejącą firmę, a następnie samodzielnie nią zarządzać. Model ten jest analizowany także w Polsce właśnie jako potencjalne rozwiązanie dla biznesów rodzinnych bez naturalnego sukcesora. Dla właściciela, który chce wyjść, ale zależy mu na ciągłości zespołu i kultury organizacyjnej, może to być w pewnym sensie sukcesja bez więzów krwi.

Piąta teza dotyczy obszaru, o którym w dyskusji o sukcesji mówi się zdecydowanie za mało, a który jest dziś bardzo aktualny: polskich firm przemysłowych i technologicznych o potencjale dual-use.

Producent elektroniki, optyki, sensorów, dronów, oprogramowania czy robotyki może dziś wyglądać jak klasyczny rodzinny mid-market, a jutro znaleźć się w centrum zainteresowania międzynarodowego inwestora strategicznego. Sam fakt, że w połowie września PAIH zorganizowała dedykowaną misję polskich przedsiębiorstw dual-use do Oslo i Kongsberga, dobrze pokazuje, jak szybko ten segment przesuwa się z niszy do głównego nurtu polityki przemysłowej i inwestycyjnej.

I tutaj klasyczna logika M&A się komplikuje. Unijne regulacje obejmują kontrolą eksport, transfer, tranzyt, pośrednictwo i pomoc techniczną dotyczącą produktów podwójnego zastosowania, a polski system kontroli inwestycji obejmuje przedsiębiorstwa działające m.in. w obszarach technologii wojskowych, broni, amunicji i innych sektorach istotnych dla bezpieczeństwa. Polska zdecydowała również o bezterminowym charakterze wzmocnionego mechanizmu kontroli wybranych inwestycji zagranicznych.

W takich transakcjach narodowość kupującego, dostęp do technologii, regulacyjne „deal certainty” i prawdopodobieństwo uzyskania zgód stają się częścią equity story. Cena ofertowa przestaje być jedyną ceną transakcji.

Wtedy sukcesja przestaje być wyłącznie prywatną sprawą rodziny. Staje się również pytaniem o to, kto będzie właścicielem polskiej technologii za dziesięć lat.

I ostatnia obserwacja bankiera inwestycyjnego: najwyższa cena nie zawsze oznacza najlepszą transakcję.

Liczą się również pewność zamknięcia, wiarygodność finansowania, przyszłość zespołu, marka, rola rodziny po transakcji i ryzyko, że atrakcyjna oferta z pierwszej strony term sheetu stopnieje w badaniu due diligence. Dobry proces sukcesyjny powinien więc maksymalizować nie cenę headline, lecz wartość skorygowaną o ryzyko.

Pierwsza fala polskiej przedsiębiorczości po 1989 r. stworzyła tysiące wartościowych firm. Druga może polegać na zmianie ich właścicieli. I być może właśnie tutaj powstanie największy rynek M&A tej dekady.

Nie wszystkie firmy powinny zostać w rodzinie. Nie wszystkie powinny zostać sprzedane. Ale najdroższą strategią może okazać się udawanie, że decyzję da się odkładać bez końca.

Bo sukcesja zaczyna się nie wtedy, gdy dzieci przejmują klucze do firmy, a wtedy, gdy właściciel ma odwagę przyznać, że ta firma jest aktywem - nawet jeśli przez całe życie była także częścią rodziny.