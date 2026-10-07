Pierwsza i najważniejsza sprawa dotyczy tego, kogo obejmie ustawa. Jak pisałem w felietonie 10 września, katalog zobowiązanych podmiotów sformułowany został w sposób bardzo zawiły – komunikowaną intencją było objęcie emitentów zatrudniających minimum 250 pracowników (na poziomie jednostki, a nie grupy kapitałowej), ale z uchwalonej regulacji wynika (po ustaleniu jakie spółki „nie są MŚP”) dość jednoznacznie, że obejmuje ona także niektóre spółki zatrudniające mniej osób, które spełniają kryteria finansowe.

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Nie zanudzając szczegółami, chciałbym tylko nadmienić, że na podstawie analiz przeprowadzonych przez SEG, w oparciu o dane dostarczone przez Notoria SA, zidentyfikowaliśmy 142 spółki objęte nowymi wymogami. Zdecydowana większość spośród nich (125) prawdopodobnie już od dawna przygotowywała się do wdrożenia ustawy, gdyż spełniała kryteria komunikowane wcześniej. Wśród 17 spółek, które mogły być zaskoczone, 13 należy do SEG, więc jesteśmy z nimi w kontakcie. Jeśli jakaś spółka ma wątpliwości, może sprawdzić swój status za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Stosunkowo pilne określenie spółek podlegających tej regulacji ważne jest z dwóch powodów – jeśli po 18 sierpnia jakaś spółka organizuje WZA, musi podjąć kroki mające na celu opracowanie polityki różnorodności płci na poziomie władz korporacyjnych. Co więcej, wszystkie spółki objęte nowymi wymogami zobowiązane są do przekazania sprawozdania do końca października

To pierwsze sprawozdanie będzie szczególnie dziwne ze względu na termin, okres i zakres. Data 31.10 nijak się ma do różnego rodzaju obowiązków sprawozdawczych spółek, skąd zatem taki niestandardowy termin? Po prostu został ustalony tak, aby państwo polskie mogło przekazać do Komisji Europejskiej raport z wdrożenia dyrektywy do końca tego roku.

Dziwna data sporządzenia raportu wywołuje też wątpliwości co do okresu sprawozdawczego. Teoretycznie mógłby to być okres kilku tygodni od wejścia w życie ustawy do dnia przygotowania sprawozdania. Jednak UKNF w swoim stanowisku proponuje przekazanie danych za rok 2025, co też ma jakiś sens i jest spójne z opracowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Równości szablonem do przekazywania danych.

Nietypowy termin i okres sprawozdawczy implikują z kolei zmiany w zakresie sprawozdania, które corocznie obejmować powinno: wskazanie liczby kobiet i mężczyzn we władzach spółek, informację o środkach podjętych w celu zwiększenia udziału płci niedoreprezentowanej oraz przyczyny nieosiągnięcia celu, tj. min. 33 proc. udziału płci niedoreprezentowanej. Pierwszy raport – zgodnie ze stanowiskiem UKNF – nie musi obejmować tego ostatniego obszaru, gdyż spółki będą sprawozdawać za okres, w którym te wymogi jeszcze nie obowiązywały. Z kolei z opracowanego przez Pełnomocnika szablonu wynika, że akceptowalne jest w przypadku pierwszego raportu podanie jedynie danych dotyczących składu organów spółki.

Opracowanie przez Pełnomocnika Rządu ds. Równości szablonu raportu jest wskazywane jako poważne ułatwienie dla emitentów. Ja na to patrzę jednak zupełnie inaczej – jak to jest, że w XXI wieku pojawia się regulacja wymagająca od spółki sprawozdawania danych, które już wcześniej zostały sprawozdane i są dla wszystkich publicznie dostępne? Dlaczego ten szablon mają wypełniać spółki, a nie osoby, których zadaniem jest przygotowanie sprawozdania do KE? Wypełnienie szablonu nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale samo zaraportowanie jest obowiązkiem, wspartym zresztą poważną sankcją.

Można uznać, że to jest drobiazg, ale to ilustruje systemowe błędy w organizacji procesu raportowania. Sprawozdawczość w kolejnych latach będzie wymagała od spółek duplikowania działań – nie wystarczy publikacja na stronie internetowej w formie odrębnego sprawozdania nt. równowagi płci lub w raporcie rocznym, konieczne będzie dodatkowo przekazanie do Pełnomocnika Rządu ds. Równości. Tego typu podejście podtrzymuje silosowy sposób zarządzania informacjami - organowi administracji łatwiej jest coś wydobyć od spółek niż z publicznie dostępnych baz danych lub stron internetowych emitenta, względnie od innego organu administracji. A wg mnie powinniśmy wprowadzić kategoryczny zakaz żądania przez jakikolwiek organ jakichkolwiek informacji, które zostały już wcześniej przekazane do innego organu lub są dostępne w wiarygodnej domenie publicznej (np. w systemie ESPI).