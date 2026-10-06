Tymczasem właśnie ta liczba może towarzyszyć firmie przez kolejne lata. Powróci przy następnej rundzie, negocjacjach dotyczących sprzedaży spółki czy planowaniu potencjalnego IPO. Wtedy może się okazać, że wycena uzgodniona przy jednym stole przez founderów i kilku inwestorów dobrze odpowiadała warunkom konkretnej transakcji, ale niekoniecznie odzwierciedla wartość, którą zaakceptuje szerszy rynek.

Reklama Reklama

Ostatnia runda nie wycenia wszystkich akcji tak samo

W prywatnej rundzie cena nigdy nie jest bowiem jedynym elementem umowy. Inwestor może zgodzić się na wyższą wycenę, jeżeli w zamian otrzyma pierwszeństwo przy podziale pieniędzy ze sprzedaży spółki albo ochronę na wypadek kolejnej rundy po niższej cenie. Powstaje więc wrażenie, że tyle samo warte są wszystkie udziały w spółce, choć z ekonomicznego punktu widzenia nie zawsze tak jest. Badanie przeprowadzone przez Will Gornalla i Ilyę Strebulaeva na grupie 135 amerykańskich unicornów pokazało, że raportowane wyceny były średnio o 48 proc. wyższe od oszacowanej wartości ekonomicznej praw udziałowych1. Skala może być różna w zależności od rynku, ale sam mechanizm działa również w Europie i Polsce, nawet jeśli częściej jest zapisany w umowie inwestycyjnej niż w osobnej klasie akcji.

Nie oznacza to, że prywatne wyceny są z założenia sztuczne. Zabezpieczenia rekompensują inwestorowi ryzyko i brak płynności, a wysoka cena pozwala spółce pozyskać kapitał przy mniejszym rozwodnieniu. Problem polega na tym, że każda ze stron może mieć powód, aby zaakceptować atrakcyjny headline, choć każda rozumie go inaczej. Dla founderów wysoka wycena jest potwierdzeniem postępu. Nowemu funduszowi łatwiej natomiast zaakceptować wysoką cenę, jeżeli towarzyszą jej prawa ograniczające ryzyko straty.

Wycena, którą trzeba obronić

Na rozwiniętym rynku inwestycyjnym, momentem sprawdzenia prywatnej wyceny może być duża runda growth albo IPO. W Polsce weryfikacja często zaczyna się wcześniej, bo pomiędzy finansowaniem zalążkowym a rynkiem publicznym nadal istnieje wyraźna luka kapitałowa. W 2025 roku przeprowadzono 134 transakcje seed i pre-seed, ale tylko siedem inwestycji w spółki na etapie growth2. Rundy z udziałem międzynarodowych funduszy odpowiadały za około 40 proc. zainwestowanego kapitału.

Spółka może więc zbudować wycenę na podstawie globalnego potencjału, ale kilka lat później musi znaleźć inwestora gotowego wypisać znacznie większy czek. Jeśli biznes nie rozwinął się zgodnie z założeniami, historyczna wycena staje się obciążeniem. Kolejna runda wymaga wtedy obniżenia ceny, skomplikowania warunków albo odsunięcia finansowania, aż wyniki dogonią wcześniejsze oczekiwania.

To ważne również z perspektywy giełdy. Zbyt wysoka prywatna wycena może utrudnić debiut, nawet jeżeli spółka operacyjnie jest już na niego gotowa. Founderzy i dotychczasowi inwestorzy porównują cenę z IPO z ostatnią rundą, podczas gdy rynek publiczny patrzy na aktualne wyniki, mnożniki spółek porównywalnych, wielkość free floatu i płynność.

Giełda nie zna jednej prawdziwej ceny

Nie oznacza to, że rynek publiczny zawsze ma rację. Cena giełdowa także zależy od sentymentu, koniunktury, struktury oferty i zainteresowania daną branżą. Przy niewielkim free floacie nawet notowania mogą być słabym przybliżeniem ceny, po której dałoby się sprzedać większy pakiet. Giełda ma jednak jedną zasadniczą przewagę: wycena jest stale konfrontowana z nowymi informacjami i decyzjami wielu niezależnych inwestorów. W prywatnej rundzie cenę ustala niewielka grupa stron, a transakcja może dotyczyć kilku procent kapitału. Na giełdzie ta sama historia musi wytrzymać publikację wyników, porównanie z konkurentami i możliwość codziennego kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego różnica między prywatną wyceną a kapitalizacją po IPO nie zawsze oznacza, że spółka nagle straciła wartość. Często pokazuje, że wcześniej wyceniano nie tylko sam biznes, lecz także określone prawa, przyszłe scenariusze i ochronę przed ich niespełnieniem.

Z perspektywy VC najwyższa możliwa wycena nie zawsze jest więc najlepsza. Dobra wycena to taka, która pozwala spółce pozyskać potrzebny kapitał, nie blokuje następnej rundy i pozostaje możliwa do obrony przy wyjściu. Jej trafność poznaje się nie wtedy, gdy pojawia się w komunikacie prasowym, ale wtedy, gdy kolejne źródło kapitału jest gotowe potwierdzić ją bez coraz bardziej skomplikowanych zabezpieczeń.

1 https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/squaring-venture-capital-valuations-reality

2 https://pfrventures.pl/en/artykul/polish-vc-market-outlook-2025