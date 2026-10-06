Najgłośniejszym przykładem w tym zakresie był przypadek sieci amerykańskich restauracji Cracker Barrel, która po nieudanym rebrandingu i spadku zaufania klientów zdecydowała się powołać na stanowisko prezesa Davida Deno (rocznik 1957), który skupiał się od dwóch lat głównie na odpoczynku. Podobną decyzję podjął Boeing, powierzając stery Kelly’emu Ortbergowi (rocznik 1960), który zakończył już swoją zawodową karierę na szczycie Rockwell Collins. Podobna sytuacja miała miejsce w Verizon, który postawił na Dana Schulmana (rocznik 1958) odpoczywającego po szefowaniu PayPal.

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Czy ostatnie zmiany to jednostkowy przypadek, czy jednak nowy trend? Dane firmy doradczej Russell Reynolds pokazują, że zdecydowanie to trwała zmiana: w pierwszej połowie 2026 roku aż 34 proc. dyrektorów generalnych powołanych w spółkach z indeksu S&P 500 wcześniej kierowało już inną spółką publiczną, co stanowi wzrost z 22 proc. rok wcześniej. Innymi słowy, rady nadzorcze coraz rzadziej stawiają na debiutantów, a coraz częściej na sprawdzonych, doświadczonych liderów. Nie jest to więc wyłącznie sentymentalny powrót do sprawdzonych twarzy, lecz twarda biznesowa kalkulacja: doświadczenie rynkowe, przeżycie kilku kryzysów i porażek, stanowią dziś więcej niż nowe spojrzenie.

Powroty doświadczonych menedżerów do sterów firm nie są aktem desperacji, lecz efektem konkretnej kalkulacji korzyści. Po pierwsze, doświadczony lider nie potrzebuje czasu na naukę specyfiki branży czy kultury organizacyjnej, zwłaszcza jeśli wcześniej już zarządzał podobną firmą lub tą samą organizacją. To skraca tak zwany okres wdrożenia, który w przypadku nowego, zewnętrznego CEO może trwać nawet kilkanaście miesięcy. Po drugie firma, która przechodzi kryzys potrzebuje twarzy budzącej zaufanie inwestorów, pracowników i klientów. Powrót sprawdzonego lidera wysyła jasny sygnał rynkowi: „wiemy, co robimy, i mamy plan”. Po trzecie doświadczeni menedżerowie dysponują rozbudowaną siecią relacji biznesowych, budowaną przez dekady kariery. Taka baza ułatwia negocjacje z partnerami, dostawcami, regulatorami czy inwestorami instytucjonalnymi. Ważnym argumentem jest dojrzałość emocjonalna i umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Wieloletnia praktyka zarządcza oznacza, że taka osoba przeszła już przez różne cykle koniunkturalne, kryzysy i trudne decyzje personalne. Nie musi się uczyć radzenia sobie ze stresem, bo umie już oddzielić decyzje strategiczne od chwilowych emocji. Wreszcie doświadczony lider, nawet jeśli obejmuje stanowisko na określony, przejściowy czas, może go wykorzystać do przygotowania i wypromowania nowego pokolenia następców, budując dobrą ścieżkę sukcesji zamiast pozostawiać przyszłość przypadkowi.

Korzyści płynące z obecności doświadczonych, starszych pracowników w zespołach potwierdzają również badania naukowe poświęcone różnorodności wiekowej w organizacjach. Analizy prowadzone na gruncie zarządzania zasobami ludzkimi pokazują, że zróżnicowanie wiekowe zespoły mogą zarówno wspierać, jak i utrudniać funkcjonowanie firmy, w zależności od tego, jak jest zarządzana. Jednym z najczęściej opisywanych mechanizmów jest wpływ na motywację: zbyt jednorodna wiekowo grupa pracownicza sprzyja stosowaniu jednego typu zachęt, które odpowiadają tylko jednej generacji, ograniczając tym samym możliwości rozwoju i awansu pozostałym grupom wiekowym. Większe zróżnicowanie wieku wymusza natomiast na organizacji stworzenie bardziej zróżnicowanego zestawu motywatorów, co w efekcie może podnosić zaangażowanie całego zespołu, nie tylko jego najmłodszej lub najstarszej części. A na marginesie, już dziś można postawić sobie pytanie, kiedy powstanie pierwszy indeks, który będzie obejmował spółki z prezesami w wieku 65+. Obecna sytuacja szczególnie w przypadku rynku amerykańskiego jak najbardziej daje podstawy do wprowadzenia takiego wskaźnika.

Niewątpliwe obserwowane zmiany wyraźnie wskazują, że granica, która jeszcze 20 lat temu oznaczała definitywne zakończenie kariery zawodowej, dziś staje się płynna. Coraz więcej osób po 70. roku życia czuje się w pełni zdolnych do pracy na najwyższym poziomie intelektualnym i decyzyjnym. Nieprzypadkowo mówi się dziś, że „70 lat to nowe 50 lat” – zarówno pod względem kondycji fizycznej, jak i mentalnej gotowości do wyzwań zawodowych. Jeśli demografia i rynek pracy będą podążać obecnym kursem, hasło „warto stawiać na 70-latków” przestanie brzmieć jak prowokacja, a stanie się filarem dobrze przemyślanej strategii zarządzania talentami.