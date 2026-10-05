Dziś mamy inny problem – ceny paliw. Są pomysły, jak sfinansować program CPN, czyli utratę dochodów budżetu wskutek obniżenia VAT i akcyzy na paliwa. Padł pomysł, aby za CPN zapłaciły koncerny paliwowe (czyli też Polacy inwestujący pośrednio i bezpośrednio w spółki tego sektora) w postaci odebrania ponadnormatywnych zysków, które uzyskały z ostatnich wzrostów cen ropy. Odpowiednia ustawa powstała, Sejm ją uchwalił, ale niestety (dla pomysłodawców) prezydent odesłał ją do TK, zamrażając pomysł. Teraz „bliźniaczą” ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent podpisał i skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

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Poprzedni gest prezydenta ucieszył z pewnością akcjonariuszy m.in. Orlenu (w dużej części to fundusze PPK/IKZE/IKE/OFE, w których zgromadzone są aktywa Polaków), którzy mogli liczyć na wyższą dywidendę ze spółki w 2027 r.

Akcjonariuszy... czyli także Skarb Państwa, który posiada prawie 50 proc. akcji koncernu o wartości prawie 90 mld zł. Wspomniana ustawa miała przynieść budżetowi ~4 mld zł. Dla porównania, z samej dywidendy z Orlenu SP otrzymał 4,5 mld zł (1,2 mld więcej niż w 2025 r.), w przyszłym roku może być nawet więcej. Te środki mogłyby sfinansować program CPN, ale rozumiem, że zostały już wydane na potrzebniejsze inicjatywy typu wciąż trwające wakacje ZUS dla JDG czy pomoc dla artystów.

Warto więc pamiętać, że „nadmiarowe zyski” Orlenu i tak w połowie są własnością SP, który mógłby je sobie wypłacić w formie dywidendy w 2027 r. Niestety, nienasycony budżet postanowił wywłaszczyć pozostałych akcjonariuszy i zgarnąć znacznie więcej niż mu się należy jako akcjonariuszowi. Stąd ustawa. Jak wspomniałem, SP kontroluje prawie 50 proc. kapitału Orlenu. Właściwie nie ma powodów, dla których miałaby to być akurat połowa (obecny udział to nie wynik racjonalnych analiz tylko raczej pochodna IPO i połączenia z PGNiG). Sprzedaż 1 proc. akcji spółki Orlen przyniosłaby budżetowi ~1,7 mld zł. Czyli wystarczyłoby upłynnić 3 proc., aby sfinansować program CPN. Kiedyś w końcu będzie trzeba spieniężyć część posiadanych udziałów, bo prędzej czy później budżet i tak będzie do tego zmuszony. Skoro można zamienić przyszłą dywidendę w podatek, to równie dobrze można zamienić przyszły strumień dywidend w gotówkę, bo tym właściwie jest dzisiejsza cena akcji. Zamiast tworzyć nowy podatek i grupę pokrzywdzonych akcjonariuszy, wystarczyłoby więc sprzedać część spółki. Kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o sprzedaży złota, aby sfinansować wydatki publiczne. Dziś pewnie za nie mniej kontrowersyjny uznany byłby pomysł sprzedaży niewielkiego pakietu akcji Orlenu, choć mogłoby to być racjonalne przy obecnej cenie. Na takie podejście do aktywów państwowych jest chyba w Polsce jeszcze za wcześnie. No nic, co się odwlecze to nie uciecze – kiedyś budżet i tak będzie do tego zmuszony...

Obecnie wciąż łatwiej jest opodatkować cudzą dywidendę czy – jeszcze prościej – wziąć kredyt niż racjonalnie podejść do kwestii wykorzystania aktywów, które posiada państwo w sytuacjach kryzysowych. Bez szkodzenia posiadaczom akcji kolejnych spółek.