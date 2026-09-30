Bezpośrednim impulsem do zabrania głosu stała się lektura opinii Rady Fiskalnej o projekcie budżetu na 2027 r. Wyłania się z niej jednoznaczny wniosek: dalsze utrzymywanie obecnego kursu i generowanie rekordowych deficytów grozi Polsce scenariuszem kryzysu zadłużenia.

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Piramida wieku ludności Polski 1970–2060 (z prognozą) Foto: ŹRÓDŁO: GUS

Strukturalna pułapka: wydatki, wydatki, wydatki

Podstawowym źródłem problemu jest trwała nierównowaga fiskalna. Deficyt sektora finansów publicznych trzeci rok z rzędu ma utrzymać się na poziomie przekraczającym 7 proc. PKB. Jak dobitnie podkreśla Rada Fiskalna, deficyty te mają charakter strukturalny – nie wynikają z załamania dochodów podatkowych, lecz są konsekwencją nawarstwiających się decyzji o wydatkach z poprzednich lat.

Szczególną rolę odegrał tu skokowy rozrost transferów socjalnych, których łączny udział w relacji do PKB sięga rzędu 20 proc. To sztywne, zabetonowane w ustawach zobowiązania, które nie znikną samoistnie. W konsekwencji Rada ocenia ryzyko przekroczenia ustawowego progu ostrożnościowego 55 proc. długu do PKB jako bardzo wysokie już w 2027 r. Konstruowanie budżetu w oparciu o iluzoryczne oszczędności i unikanie trudnych cięć musi nieuchronnie doprowadzić do kryzysu stabilności państwa.

Złudzenie komfortu i koszty (alternatywne)

Dotychczas opinię publiczną usypiał argument, że polskie PKB rozwija się dynamicznie i relacja zadłużenia będzie się po prostu rozwadniać. To niebezpieczna iluzja. Nasz wzrost gospodarczy jest dziś w ogromnym stopniu stymulowany bezpośrednio przez wydatki państwa, które sięgają blisko 50 proc. PKB. Jeżeli finanse publiczne ugną się pod rosnącym ciężarem obsługi długu, załamie się także napędzany w ten sposób wzrost. Ostrzeżeniem powinna być dla nas Rumunia, która przez lata podążała ścieżką deficytów, by po zderzeniu ze ścianą fiskalną doświadczyć wyhamowania gospodarki.

Warto zauważyć, że nawet bez kryzysu płynnościowego już teraz ponosimy potężny koszt alternatywny. Sam deficyt planowany na 2026 r. wynoszący około 300 mld zł wystarczyłby na sfinansowanie 1,5 elektrowni jądrowej (pierwszy reaktor w Lubiatowie ma kosztować około 200 mld zł). Mielibyśmy strategiczne bezpieczeństwo i tani, stabilny prąd dla przemysłu na pół wieku. Zamiast tego mamy największy deficyt w Unii Europejskiej i jedne z najwyższych cen energii. Zwyczajnie przejadamy kapitał rozwojowy.

Klucz do ratunku: zmniejszyć wydatki socjalne

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Fiskalnej wyjście z pułapki zadłużenia wymaga planu wieloletniego, a nie doraźnego pudrowania rzeczywistości. W pierwszej kolejności musimy zrewidować bieżące wydatki konsumpcyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia transfery socjalne cechują się relatywnie niskim mnożnikiem fiskalnym: stymulują chwilowe spożycie, ale nie budują długookresowego potencjału wytwórczego i w dużej mierze wyciekają z gospodarki w postaci importu. Ograniczenie tego strumienia jest jedynym sposobem, by odciążyć budżet bez dławienia inwestycji rozwojowych.

Najbardziej racjonalne działania naprawcze powinny objąć dwa filary: wiek emerytalny i powszechne kryterium dochodowe w transferach socjalnych.

• Wiek emerytalny: zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 68 lat dla obu płci. W samych rocznikach 60-67 lat u kobiet oraz 65-67 lat u mężczyzn funkcjonuje w Polsce blisko 2,5 mln osób. Zatrzymanie ich na rynku pracy oznaczałoby dla sektora finansów publicznych oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń rzędu 100-120 mld zł rocznie. Co ważne, ruch ten nie zdusi popytu konsumpcyjnego – pracownicy osiągają wynagrodzenia wyższe od przeciętnej emerytury, więc ich dochód do dyspozycji pozostanie wysoki.

• Powszechne kryterium dochodowe w transferach socjalnych: zasada ta powinna objąć cały katalog świadczeń społecznych, odchodząc od kosztownej powszechności na rzecz wsparcia celowanego. Doskonałym tego przykładem jest program 800+. Według Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) wprowadzenie progu dochodowego na poziomie 3000 zł netto na osobę przyniosłoby budżetowi ponad 8 mld zł oszczędności rocznie. Warto podkreślić, że gospodarstwa o takich dochodach i wyższych generują wysokie nadwyżki finansowe i odkładają znaczną część bieżących wpływów na oszczędności – według GUS to ponad 40 proc. dochodów. Zatem utrata tego świadczenia nie zachwieje ich płynnością ani poziomem życia, podczas gdy dla kasy państwa oznacza to natychmiastowe zatrzymanie zasobów.

Wnioski: czas na trudne decyzje

Czas na działanie kurczy się dramatycznie. Zgodnie z piramidą ludności, w najbliższych latach wiek emerytalny zaczną osiągać kolejne liczne roczniki wyżu demograficznego, co wywrze jeszcze silniejszą presję na wydatki publiczne. Albo zreformujemy strukturę budżetu na własnych warunkach, albo bolesne cięcia wymuszą na nas rynki finansowe poprzez kryzys rentowności i załamanie wiarygodności państwa.