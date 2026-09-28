Paula Kowalska, Senior Associate, radca prawny Foto: materiały prasowe

Nowelizacja ma polegać w szczególności na uproszczeniu definicji mobbingu i zmianie dotychczasowych zasad dochodzenia roszczeń. Pracodawców z kolei czekają nowe obowiązki organizacyjne.

Reklama Reklama

Gdzie przebiega granica?

Po nowelizacji definicja mobbingu ulegnie znacznemu skróceniu. Dotychczas, aby uznać, że dane zachowanie stanowiło mobbing, konieczne było wykazanie łącznie następujących przesłanek: (i) działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, (ii) długotrwałość i uporczywość nękania lub zastraszania, (iii) wystąpienie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej oraz (iv) cel sprawcy lub skutek, jakim jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Po wejściu w życie nowelizacji przesłanka mobbingu zostanie w istocie sprowadzona do jednego kluczowego elementu – uporczywego nękania. Uporczywość oznaczać będzie natomiast zachowania powtarzalne, nawracające lub stałe. Nowa definicja zrywa tym samym z częścią dotychczasowych ograniczeń. Znika konieczność analizowania, czy działanie było wystarczająco długotrwałe, czy sprawca działał z określoną intencją oraz czy wystąpił konkretny skutek. Aby jednak ułatwić możliwość identyfikacji mobbingu, ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy przykładowy katalog zachowań, które mogą stanowić przejaw mobbingu, jeśli przybierają postać właśnie uporczywego nękania. Wśród ujętych przykładów znalazły się m.in. upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, nieuzasadniona krytyka czy izolowanie pracownika od zespołu. Nie jest to jednak zamknięta lista zachowań, lecz raczej zbiór drogowskazów pozwalających łatwiej rozpoznać najbardziej typowe formy mobbingu.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca nie otwiera drogi do uznawania za mobbing każdego konfliktu w miejscu pracy. W nowym art. 943 Kodeksu pracy wprost wskazano, że zachowania incydentalne nie stanowią mobbingu. Jednocześnie za mobbing nie mogą zostać uznane uzasadnione i właściwie wyrażone działania pracodawcy związane z organizacją pracy, kontrolą, rozliczaniem czy krytyką wykonywanych obowiązków. To ważne wyłączenia, które zamykają drogę do nadużywania nowej definicji mobbingu i jednocześnie potwierdzają, że pracodawca zachowuje prawo do bieżącego zarządzania pracą oraz dokonywania oceny pracowników. Uzasadniona krytyka, udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku), wskazywanie obszarów wymagających poprawy czy egzekwowanie należytego wykonywania obowiązków pozostają zatem dopuszczalne, o ile są podejmowane w granicach prawa i z poszanowaniem godności pracownika.

Błędy będą bardziej kosztowne

Nowelizacja wzmacnia również ekonomiczny wymiar ochrony pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami minimalna wysokość zadośćuczynienia należnego ofierze mobbingu nie może być niższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie ustawodawca przewidział także możliwość dochodzenia przez pracownika odszkodowania pokrywającego poniesioną przez niego szkodę.

To sygnał, że ustawodawca dąży do tego, aby odpowiedzialność za naruszenia miała dotkliwy charakter. Dla pracodawców oznacza to konieczność jeszcze staranniejszego zarządzania ryzykiem związanym z relacjami pracowniczymi.

Przekroczysz granicę – zapłacisz z własnej kieszeni

Jednym z najbardziej interesujących rozwiązań nowelizacji jest wprowadzenie wprost do Kodeksu pracy odpowiedzialności regresowej wobec sprawcy mobbingu. Dotychczas finansowe konsekwencje sporu praktycznie zawsze ponosił pracodawca. Po zmianach pracodawca, który wypłaci pracownikowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie, będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która dopuściła się mobbingu, w wysokości odpowiadającej stopniowi winy tej osoby w powstaniu szkody. Nie oznacza to automatycznie możliwości dochodzenia przez pracodawcę całości wypłaconej kwoty – nie można bowiem zapominać, że to na pracodawcy wciąż będzie spoczywał ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

W praktyce może to być najdotkliwsza zmiana w całej reformie. Ryzyko przestaje być wyłącznie ryzykiem pracodawcy. Sprawca mobbingu może zostać realnie pociągnięty do odpowiedzialności, a perspektywa zadośćuczynienia, w wysokości co najmniej sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, może skutecznie zniechęcać do podejmowania zachowań przekraczających granice dopuszczalnego postępowania w miejscu pracy.

Compliance wchodzi do HR

Nowe przepisy wprowadzą również dodatkowe obowiązki organizacyjne. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników będą musieli określić reguły, procedury oraz częstotliwość działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Regulacje te powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich aktach wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawców – w odrębnym regulaminie, układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Zobowiązani pracodawcy na dostosowanie aktów wewnątrzzakładowych do nowych standardów mają czas do 5 maja 2027 r.

Powyższe pokazuje szerszy trend widoczny od lat. Obszar przeciwdziałania mobbingowi coraz bardziej przypomina klasyczne systemy compliance. Nie wystarczy już deklaracja, że firma nie toleruje niewłaściwych zachowań – konieczne będzie wykazanie, że funkcjonują procedury, szkolenia, kanały zgłoszeń i mechanizmy reagowania.

Rewolucja bardziej organizacyjna niż prawna

Choć nowelizacja zmienia wiele przepisów, jej najważniejszy efekt może być inny niż lawina procesów sądowych. Nowe regulacje wymuszają przede wszystkim zmianę podejścia pracodawców do kwestii mobbingu i przeciwdziałania mu. Będą oni musieli nauczyć się identyfikować problemy wcześniej, reagować szybciej i dokumentować swoje działania staranniej niż dotychczas. Mobbing przestanie być wyłącznie kategorią procesową analizowaną po kilku latach przed sądem. Stanie się przede wszystkim wyzwaniem organizacyjnym, z którym firmy będą musiały mierzyć się na bieżąco.