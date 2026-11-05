Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki wpłynęły na rekordowe wyniki finansowe Energi w ostatnim kwartale przed pełną konsolidacją przez Orlen.

Jaki segment biznesowy okazał się kluczowy dla wyników grupy, generując aż 70 proc. skonsolidowanego zysku EBITDA.

Jaką rolę w strukturze przychodów odegrały odnawialne źródła energii i które technologie zanotowały największe wzrosty produkcji.

Jak zmieniło się zużycie energii w kluczowych grupach odbiorców – zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle.

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Energa po trzech kwartałach roku trzymają kurs wzrostowy. Odnawialne źródła energii odpowiadają za ponad 60 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich aktywach wytwórczych. Z końcem okresu raportowania rozpoczęły się zmiany właścicielskie, które skonsolidowały pełen pakiet akcji Energi SA w portfelu Orlenu SA.

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Duży wzrost przychodów

Przez trzy kwartały 2026 r. Grupa Energa poprawiła przychody za ten okres o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wyniosły one 16,6 mld zł. Wynik EBITDA do końca września br. osiągnął poziom 3,9 mld zł (wzrost o 25 proc. rok do roku), a zysk netto poprawił się o 61 proc. rok do roku, zamykając się w kwocie 1,9 mld zł. – Grupa Energa ponownie udowadnia, że potrafi budować swoją wartość i systematycznie poprawiać wyniki finansowe, jednocześnie realizując ambitny program inwestycyjny i odpowiadając na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Siłę Grupy po raz kolejny potwierdziły kluczowe Linie Biznesowe, nie tylko dystrybucja, ale także obrót energią elektryczną i produkcja energii z OZE. Te dobre wyniki tworzą solidną podstawę do dalszego rozwoju nowych obszarów działalności, takich jak magazynowanie energii, instalacje hybrydowe czy sterowalne źródła wspierające bezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego. W kolejnych latach również te obszary będą coraz silniej wspierać wyniki Grupy Energa, pozwalając nam na dalsze umacnianie pozycji rynkowej – podkreśla Magdalena Kamińska, prezes Energi SA. Na tak dobre wyniki wpływ miały rosnące ceny energii na TGE.

Wzrosty są także zauważalne, jeśli chodzi o wyniki operacyjne Grupy Energa. Wolumenowo największa zmiana zaszła w obrocie detalicznym energią elektryczną – przez trzy pierwsze kwartały br. spółki Grupy sprzedały o blisko 1,2 TWh więcej niż w tym samym okresie ub.r. To poprawa o 9 proc. rok do roku do poziomu 13,7 TWh. Procentowo najwyższy wzrost odnotowała z kolei produkcja energii elektrycznej – wzrosła o 16 proc. rok do roku, zamykając się w wolumenie 2,8 TWh. Dystrybucja poprawiła wyniki operacyjne o 3 proc. rok do roku, przesyłając 17,6 TWh energii. W raportowanym okresie wzrosła również produkcja ciepła – o 6 proc. rok do roku, do poziomu 2310 TJ.

Dystrybucja ciągnie wyniki do góry

W sektorze dystrybucji, który odpowiada za 70 proc. skonsolidowanego wyniku EBITDA, poprawa wyników to zasługa przede wszystkim większego wolumenu przesłanej energii, połączonego z korzystną średnią ceną usługi dystrybucyjnej. – Linia osiągnęła dzięki temu lepszą marżowość. Co ważne, wzrost wolumenu energii przesłanego przez pierwsze trzy kwartały br. dotyczył nie tylko dużych odbiorców przemysłowych (grupa taryfowa B – wzrost poboru o 3 proc. rok do roku), ale przede wszystkim gospodarstw domowych (grupa taryfowa G – pobór wyższy o 8 proc. rok do roku) – tłumaczy firma.

Coraz lepsze wyniki w sprzedaży

W sektorze detalicznym -jak tłumaczy firma – udało się wzmocnić portfel klientów biznesowych. Znalazło to odzwierciedlenie w wyższym wolumenie sprzedaży przekładającym się korzystnie na wyniki finansowe. Równolegle wzrosła też sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. – Dzięki temu nawet przy niższym o 10 proc. rok do roku wolumenie sprzedaży hurtowej, łączny wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez Grupę Energa do końca września br. wzrósł o 4 proc. rok do roku. Na wyniki Linii Biznesowej Detal w raportowanym okresie korzystnie wpłynęła też zmiana stanu rezerw zawiązanych na kontrakty rodzące obciążenia – co poprawiło wynik EBITDA o 247 mln zł rok do roku. Dzięki temu Linia odpowiadała w raportowanym okresie za 18 proc. skonsolidowanego EBITDA Grupy Energa – wskazuje firma.

OZE jest coraz więcej

Na sektor energetyka wpływ miały przede wszystkim korzystne warunki do produkcji energii w źródłach fotowoltaicznych i wiatrowych. Farmy fotowoltaiczne Grupy Energa w trzech kwartałach 2026 roku odnotowały wzrost wolumenu wytworzonej energii o 79 proc. rok do roku zaś aktywa zasilane wiatrem – o 14 proc. rok do roku. W połączeniu z korzystnymi cenami rynkowymi sprzedawanej energii elektrycznej pozwoliło to Linii Nowa Energetyka poprawić wypracowane w raportowanym okresie wyniki. Przełożyło się to na wynoszący 15 proc. udział Linii w skonsolidowanym wyniku EBITDA. Łącznie odnawialne źródła energii Grupy Energa zwiększyły produkcję o 31 proc. rok do roku. Chodzi tu nie tylko o jednostki skupione w Linii Nowa Energetyka, ale również o aktywa biomasowe pracujące w Liniach Ciepłownictwo i Energetyka Zawodowa, które do końca września br. poprawiły wyniki produkcyjne o 70 proc. rok do roku. W raportowanym okresie OZE odpowiadały też za 51 proc. łącznego wolumenu energii elektrycznej wytworzonej przez aktywa Grupy Energa – wyprodukowały 1,4 TWh energii elektrycznej.

Wraz z końcem raportowanego okresu rozpoczęły się też zmiany właścicielskie – dominujący akcjonariusz Energi SA, posiadający ponad 95 proc. akcji spółki, przeprowadził przymusowy wykup pozostałych w obrocie giełdowym akcji. Na początku ostatniego kwartału br. doprowadziło to do zmiany w akcjonariacie gdańskiej firmy i konsolidacji pełnego pakietu jej akcji przez Orlen SA.