We wrześniu na finiszu budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu doszło do usterki jednego z kluczowych elementów samej elektrowni, która wstrzymała czasowo dalszy rozruchu instalacji należącej do Grupy Energa (z Grupy Orlen).

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Pół roku opóźnienia

Jak wynika z dostępnych danych REMIT, elektrownia, która elektrownia, która miała rozpocząć pracę na początku 2027 r., może ją rozpocząć – Zakładamy, że będzie to najdalej do końca czerwca ale liczymy, że uda się osiągnąć zakładany maj. Awaria, która zdarzyła się podczas rozruchu bloku gazowego, obciąża a nie nas. Awaria zdarzyła się w czasie procesu rozruchu, więc, jeśli w ogóle będą kary mocowe, to będziemy je płacić, ale nie obciąży to nas, a wykonawcę – wskazał prezes.

To, że kar będzie można uniknąć, wynika Operator potwierdził osiągnięcie Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) dla bloku CCGT Grudziądz 1. Chodzi o spełnienie wymagań określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, podała Energa. Osiągnięcie OKM usuwa ryzyko rozwiązania umowy mocowej oraz skutkuje zakończeniem naliczania kar w wysokości 1,1 mln zł miesięcznie.

Blok gazowo-parowy CCGT (ang. combined cycle gas turbine) w Grudziądzu zasilany będzie gazem ziemnym wysokometanowym. Generalnym Wykonawcą bloku jest konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. Moc instalacji to 560 MW. Zaawansowanie prac przekracza 90 proc., a inwestycja miała być gotowa do końca roku. Obok ma powstać tożsamy blok.