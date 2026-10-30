Konsorcjum banków złożone jest z mBanku, Banku Millennium, Erste Bank Polska, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce.

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Na podstawie umowy, zgodnie z ustalonymi warunkami, kredytodawcy udzielą spółkom kredytów terminowych do łącznej kwoty 1,252 mld zł, z czego kwota ok. 740 mln zł zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99 mln zł, przeznaczonych na rezerwę na obsługę zadłużenia (DSRF).

Czytaj więcej Energetyka Wyniki Polenergii za półrocze. Wiatrowe projekty postępują Polenergia sporo inwestuje w nowe źródła energii. Chwali się przede wszystkim postępami prac na farmach offshore na Bałtyku.

Umowa przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Spłata kredytów terminowych oraz kredytów DSRF ma nastąpić w datach indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku nie później niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną o marżę kredytodawców.