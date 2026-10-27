Jak wynikało z danych Ministerstwa Energii na początku tego roku istniało 240 GW mocy w wydanych warunkach przyłączenia do sieci. Z tej liczby ponad 150 GW to same OZE, a 90 GW to magazyny energii. W liczbie 240 GW jest 36 GW mocy w instalacjach, które już pracują, a kolejne 50 GW to inwestycje, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane.
Rząd zakładał, że w wyniku reformy i ustawy sieciowej, nawet 150 GW mocy przyłączeniowych może zostać odblokowanych dla tych inwestorów, którzy faktycznie chcą się przyłączyć i wybudować odnawialne źródła energii czy magazyny energii. Po części tak się stało.
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Rząd poprzez wzrost kwoty zaliczek chciał odsiać inwestorów od tych, którym zależy tylko na skupowaniu warunków przyłączenia. Zgodnie z ustawą kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie wzrosła z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota wynosi 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawiła się też bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. złotych.
Po pół roku działania ustawy sieciowej, znamy jej pierwsze efekty. Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z kolejki zniknęło 80 proc. wniosków o wydanie warunków przyłączenia. W przypadku sieci Operatorów Sieci Dystrybucji na etapie zapłaty zaliczek odpadło 40 proc. złożonych wniosków. Na dokładne dane trzeba poczekać.
Na efekty ustawy sieciowej krytycznie patrzy mały i średni biznes. Jak tłumaczy, Piotr Maciołek, wiceprezes Enerconetu, członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, liczba wniosków spada, bo złożenie wniosku o przyłączenie to obecnie wystąpienie o bardzo reglamentowany dostęp do rynku.
– Wnioski zostały obarczone opłatą 100 tys. zł, co zadziałało jako sito. Drugim powodem dla cofania wniosków są kolejne obciążenia finansowe wprowadzone ustawą, takie jak zaliczki dla warunków przyłączenia i zabezpieczenia umów przy bardzo restrykcyjnych wymaganiach dla realizacji kamieni milowych projektów OZE. Niedotrzymanie wręcz nierealnych terminów uzyskania pozwolenia na budowę oznacza przepadek wniesionych zabezpieczeń – mówi.
To właśnie – jego zdaniem – zestawienie obciążeń finansowych z bardzo wymagającymi, a w wielu przypadkach nierealnymi terminami na przedstawienie operatorowi sieci prawomocnego pozwolenia na budowę spowodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące projekty OZE nie zdecydowały się na poniesienie tego ryzyka.
PGE przyznaje, że liczba składanych wniosków może być niższa niż przed wejściem w życie nowych przepisów, jednak wynika to przede wszystkim z eliminacji projektów o charakterze spekulacyjnym lub niedostatecznie przygotowanych.
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– Celem zmian nie było ograniczenie inwestycji w OZE, ale zapewnienie, aby dostępne moce przyłączeniowe trafiały do projektów, które mają realne szanse realizacji. Można się pokusić wręcz o stwierdzenie, że dzięki temu, że moce przyłączeniowe nie będą blokowane przez projekty, które właściwie od początku nie mają szansy na realizację, rozwój OZE w Polsce przyspieszy – uważa PGE.
Enea Operator na potwierdzenie, że rozwój OZE może tylko przyspieszyć, wskazuje, że na obszarze działalności tej spółki przyłączyło się już prawie 9 GW mocy OZE, kolejne 5,5 GW ma już wydane warunki przyłączenia – a w tym istotna część posiada już zawarte umowy o przyłączenie.
– Takie wolumeny mocy wobec zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców na obszarze działania Enei Operator zapewniają spełnienie wszelkich parametrów czystej energii w bilansie – tłumaczy firma.
Piotr Maciołek mówi, że zmiany regulacyjne, wdrożone bez zachowania odpowiednich – jego zdaniem – okresów przejściowych powodują zaburzenia planów, budżetów mniejszych graczy. A jeśli zmiany regulacyjne oznaczają również dodatkowe i znaczące obciążenia finansowe, to wyzwanie dla mniejszych deweloperów staje się jeszcze trudniejsze.
– Wówczas standardowy model biznesowy, plan działania mniejszych deweloperów musi być pilnie korygowany, by sprostać wymaganiom nowych regulacji. I staje się to czasem czynnikiem zmuszającym małych deweloperów do sprzedaży projektów większym firmom i funduszom wcześniej, niż byłoby to realizowane w scenariuszu bazowym – mówi. Jak przyznaje, w biznesie sprzedaż wcześniej i pod presją oznacza taniej.
Jak wskazuje Artur Kalicki, prezes Projektu Solartechnik (PST) z grupy Grenevia, jesteśmy na etapie, na którym należy spodziewać się istotnych przetasowań na rynku. Dotyczyć one będą zarówno struktury właścicielskiej poszczególnych aktywów i projektów, jak i liczby podmiotów aktywnie działających na rynku. Podkreśla, że mniejsze podmioty mają coraz trudniej, ze względu na rosnące koszty, wydłużony czas rozwoju projektów i brak pewności co do możliwości doprowadzenia ich do realizacji. Z kolei większe podmioty, często zagraniczne, posiadające odpowiednie zaplecze finansowe, napotykają bariery w postaci ograniczonej podaży odpowiednich gruntów, dostępności warunków przyłączenia oraz zawiłości polskiego prawa.
Pod koniec września PGE uruchomiła „Projekt MOC”, aby pozyskiwać z rynku inwestycje z obszaru OZE, magazynów energii i infrastruktury sieciowej. Inne spółki z udziałem Skarbu Państwa nie ogłaszają takich naborów, a przynajmniej nie tak oficjalnie. Enea, Energa i Tauron odpowiadają, że stale monitorują rynek i analizują różne możliwości rozwoju w obszarze OZE i nie wykluczają ewentualnych przejęć, ale traktują to jako indywidualne przypadki. Skąd taka zachowawczość? Otóż, kiedy rozpoczynano prace nad ustawą sieciową pojawiły się obawy ze strony jej sceptyków, że beneficjentami zmian w prawie na koniec nie będzie cały rynek, a głównie spółki Skarbu Państwa. Teraz ta obawa zaczyna się materializować.
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