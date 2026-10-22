Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich warunkach Orlen i Synthos będą wspólnie rozwijać mały atom w Polsce.

Kto przejmie kontrolę operacyjną nad spółkami budującymi pierwsze reaktory jądrowe.

Jaką alternatywną technologię jądrową koncern zachowuje jako opcję awaryjną.

Jakie kluczowe działania i inwestycje w programie SMR umożliwia zawarte porozumienie.

Wątpliwości jakie narastały między Orlenem a spółką Michała Sołowowa (Synthos Green Energy) dzięki temu porozumieniu na obecnym etapie zostały wyjaśnione łącznie z podziałem udziałów w przyszłych projektach. W tym roku mają jeszcze pojawić się porozumienia wykonawcze.

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Podział udziałów w projektach SMR

W efekcie zawartego tzw. porozumienia parasolowego partnerzy potwierdzili wolę wspólnej realizacji programu SMR w Polsce. Mimo że w ostatnich miesiącach relacje między Orlenem a Synthosem nie należały do najlepszych, obecnie atmosfera rozmów poprawiła się. Porozumienie uszczegóławia kilka spraw i ujednolica dalsze kroki prowadzące do budowy reaktora. W zawartym porozumieniu uwzględniono drogę dojścia do budowy reaktora. Porozumienie dotyczy powstania spółek celowych we Włocławku, Stawach Monowskich (lokalizacje, gdzie powstaną pierwsze SMR) oraz formalnych kwestii związanych z Orlen Synthos Green Energy.

Jak się dowiadujemy, porozumienie przewiduje, że projekt elektrowni we Włocławku będzie realizowany jako pierwszy, etapami przez spółkę celową BWRX-300 (o mocy 300 MW) Włocławek sp. z o.o., kontrolowaną przez Orlen. Wedle naszych informacji ma to być podział 70 proc. udziałów w Orlenie i 30 proc. Synthos Green Energy. Według naszych źródeł to Orlenowi przypadnie pełna kontrola operacyjna nad spółką oraz decyzyjność w sprawach głównego partnera inwestycji.

Analogiczny podział ma mieć także w przypadku projektu w Stawach Monowskich, na którym z kolei zależy Synthosowi. Dla każdego etapu zostaną określone harmonogramy, budżet i zakres prac, a finansowanie kolejnych etapów będzie powiązane z realizacją wcześniejszych założeń. W efekcie Orlen, jako inwestor wiodący w tej lokalizacji, będzie odpowiadał za realizację projektu przy zachowaniu pełnej transparentności oraz wykorzystaniu kompetencji SGE w podejściu flotowym.

Porozumienie określa zasady udziału Orlenu w programie, w tym strukturę udziałową, sposób objęcia kontroli w elektrowni jądrowej oraz zaangażowanie zespołu Orlenu w kluczowych projektach realizowanych przez OSGE. Takie same zasady współpracy mają obowiązywać także w projekcie SMR w Stawach Monowskich, za który odpowiadać będzie SGE jako inwestor wiodący.

Rozmowy z Synthosem idą dalej, z Kanadyjczykami kończą się?

Kwestia opłat licencyjnych, która była wcześniej przedmiotem niedomówień między partnerami została już wyjaśniona łącznie ze ścieżką, jaką trafiają pieniądze do właściciela technologii. Nasze źródło przekonują rozmówcy uznali, że porozumienie zamyka pewien etap sporów i na obecnym etapie kończy dyskusję o tym, czy Orlen opuści projekt SMR czy też nie.

Jednocześnie jednak jak słyszmy, opcja realizacji tzw. „średniego reaktora” w technologii CANDU o mocy 500 MW jest nadal w grze. Utrzymanie takiej możliwości może być dla Orlenu ew. wyjściem awaryjnym na wypadek, gdyby współpraca z obecnym partnerem znów wykoleiła się albo projekt powstawał w trudnych warunkach. Jak jednak słyszmy, rozmowy dot. projektu CANDU nie wyszły poza formułę dyskusji, a projekt ten nie może być obecnie traktowany jak konkurencyjny projekt wobec SMR.

Kolejne porozumienie między Orlenem a Synthosem jeszcze w tym roku

Kolejne kroki to rozpoczęcie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prace nad modelem wsparcia z Ministerstwem Energii oraz przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

Strony chciałyby jeszcze w tym roku, aby porozumienie parasolowe zostało uzupełnione o szczegółowe zapisy w umowach wykonawczych. Z tego też powodu nie można definitywnie przekreślić możliwości kolejnych sporów z partnerem, zwłaszcza że historia rozmów między podmiotami jest długa i burzliwa.

Kontynuacja rozmów z roku poprzedniego

Wcześniej, bo w sierpniu 2025 r. Orlen i Synthos porozumiały się co do nowego modelu funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy, która powstała na potrzeby wspólnych inwestycji w reaktory jądrowe SMR. Porozumienie ramowe przewidywało, że wyrównane zostały uprawnienia partnerów w spółce OSGE, w której Orlen i Synthos Green Energy mają po połowie udziałów. Wprowadzono wówczas rotacyjność co trzy lata stanowisk prezesa i szefa rady nadzorczej. Zawarto też umowę licencyjną, dającą OSGE pełny dostęp do technologii reaktorów BWRX-300, na którą wcześniej wyłączność miały spółki właściciela Synthosu Michała Sołowowa.

OSGE planuje budowę w Polsce całej floty reaktorów GE Vernova-Hitachi BWRX-300. Firma dysponuje decyzjami zasadniczymi dla 24 bloków w sześciu lokalizacjach. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia i Stalowa Wola. Spółka dysponuje decyzjami zasadniczymi dla 24 bloków w sześciu lokalizacjach. Strategia Orlenu zakłada co najmniej dwa bloki SMR do 2035 r.