Wartość transakcji przejęcia firmy Olmex to blisko 50 mln zł. Jakie będą potrzeby inwestorskie?

Precyzując, cena bazowa transakcji wynosi 38 mln zł. Dodatkowo przewidziany jest mechanizm earn-out uzależniony od wyników Olmeksu w ciągu 36 miesięcy po zamknięciu transakcji, a więc ewentualna dodatkowa płatność będzie bezpośrednio powiązana z wartością realnie wypracowaną przez spółkę.

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Finansowanie samej akwizycji mamy zabezpieczone. Podpisaliśmy z mBankiem umowę kredytu akwizycyjnego o wartości do 40 mln zł. Co istotne, Olmex jest spółką rentowną, bez zadłużenia i generującą dodatnie przepływy, dlatego nie widzimy potrzeby jej dokapitalizowania na starcie.

Naszym celem nie jest ratowanie czy restrukturyzacja firmy, ale przyspieszenie jej rozwoju. Wraz ze wzrostem skali działalności będą rosły potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, przede wszystkim związane z realizacją większych kontraktów. Zakładamy, że będzie on finansowany głównie ze źródeł zewnętrznych, wspieranych przez Grupę Onde poprzez gwarancje czy finansowanie pomostowe. Traktujemy to jako inwestycję w skalowanie biznesu, a nie pokrywanie bieżących potrzeb operacyjnych.

Jaki jest pomysł na spółkę Olmex?

Olmex jest naturalnym uzupełnieniem działalności Grupy Onde. Od lat budujemy farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne i magazyny energii, natomiast Olmex specjalizuje się w dostawach aparatury energetycznej oraz budowie i modernizacji stacji wysokiego napięcia i linii elektroenergetycznych dla energetyki zawodowej i przemysłu.

Ta transakcja daje nam przede wszystkim dywersyfikację segmentową i pozwala wejść głębiej w obszar infrastruktury sieciowej, czyli tam, gdzie energia wytworzona przez OZE trafia do systemu. Transformacja energetyczna przypomina dziś budowę nowoczesnej autostrady. Same źródła energii są ważne, ale bez odpowiedniej infrastruktury przesyłowej ruch nie będzie płynny. Właśnie dlatego sieci stają się jednym z kluczowych elementów całego rynku energetycznego.

Perspektywy są wyjątkowo atrakcyjne. Integracja nowych źródeł OZE, rozwój magazynów energii, elektryfikacja gospodarki czy przygotowania do uruchomienia energetyki jądrowej będą wymagały ogromnych inwestycji w sieci. Mówimy o rynku liczonym nawet w setkach miliardów złotych w perspektywie najbliższych 10-15 lat.

Naszym celem jest dalsze skalowanie działalności firmy Olmex i zwiększanie udziału w tym rynku. Sam plan inwestycyjny PSE do 2034 r. zakłada budowę 28 nowych oraz modernizację 110 stacji elektroenergetycznych. Nowa stacja najwyższych napięć to koszt od 100 do 350 mln zł. Do tego dochodzi planowany rozwój i modernizacja tysięcy kilometrów linii przesyłowych. To tworzy przestrzeń dla długoterminowego wzrostu i budowy istotnej wartości dla akcjonariuszy.

Rynek dystrybucji się rozwija. Jakie są perspektywy?

Rozwój infrastruktury sieciowej jest niezbędnym warunkiem dalszej transformacji energetycznej, więc perspektywy oceniamy bardzo pozytywnie. Dynamicznie rośnie liczba nowych źródeł OZE, zwiększają się potrzeby przyłączeniowe przedsiębiorstw, rozwijają się magazyny energii, a w kolejnych latach do systemu będzie włączana również energetyka jądrowa.

Jednocześnie znaczna część istniejącej infrastruktury wymaga modernizacji i dostosowania do nowych warunków pracy. Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych rozpoczynają obecnie jedne z największych programów inwestycyjnych w swojej historii.

Dodatkowym obszarem wzrostu jest sektor przemysłowy i komercyjny. Coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w poprawę jakości energii, kompensację mocy biernej oraz modernizację własnej infrastruktury elektroenergetycznej, co pozwala ograniczać koszty energii i zwiększać efektywność operacyjną. To oznacza, że popyt na rozwiązania oferowane przez Olmex będzie wspierany przez kilka niezależnych trendów jednocześnie.

Czy Olmex ma już umowy ze spółkami dystrybucyjnymi, z PSE?

Tak. Olmex od lat funkcjonuje na tym rynku i współpracuje z najważniejszymi podmiotami sektora elektroenergetycznego. Spółka jest jednym z dostawców komponentów i aparatury dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych.

Istotnym atutem jest wyłączność na dystrybucję wybranych rozwiązań GE Vernova do PSE, co wzmacnia pozycję konkurencyjną spółki i daje dostęp do technologii uznawanego globalnego producenta.

Potwierdzeniem kompetencji Olmeksu są także realizowane kontrakty. Przykładem jest zawarta niedawno trzyletnia umowa z PSE o wartości około 111 mln zł dotycząca dostawy czterech dławików kompensacyjnych dla stacji elektroenergetycznych w północnej Polsce. Taki portfel zamówień pokazuje, że spółka jest już dziś sprawdzonym partnerem dla kluczowych uczestników rynku.

Jak firma chce konkurować o zamówienia OSD i PSE?

Naszą przewagę konkurencyjną opieramy na trzech filarach. Po pierwsze, są to kompetencje i doświadczenie firmy Olmex w zakresie stacji elektroenergetycznych, linii przesyłowych oraz aparatury wysokich napięć. To specjalistyczny segment rynku, w którym liczą się referencje, jakość wykonania i wieloletnie know-how. Po drugie, dysponujemy dostępem do własnej oferty aparaturowej i sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Pozwala to skracać łańcuch dostaw, lepiej kontrolować harmonogramy oraz ograniczać ryzyko kosztowe po stronie klientów. Po trzecie, istotną wartością jest skala działania całej Grupy Onde. Łącząc kompetencje wykonawcze Onde z doświadczeniem Olmeksu, możemy oferować bardziej kompleksowe rozwiązania i uczestniczyć w większych projektach infrastrukturalnych.

W efekcie jesteśmy dobrze przygotowani nie tylko do utrzymania obecnej pozycji rynkowej, ale również do zwiększania udziałów w rynku, który w najbliższych latach będzie dynamicznie rósł.

Dostawcy komponentów dla Olmeksu są Polscy, Chińscy?

Podstawą oferty Olmeksu są rozwiązania dostarczane przez renomowanych, globalnych producentów aparatury elektroenergetycznej. Szczególnie ważnym partnerem jest GE Vernova, którego rozwiązania spółka sprzedaje do PSE.

W tym segmencie rynku kluczowe znaczenie mają jakość, niezawodność i zgodność z rygorystycznymi wymaganiami technicznymi operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Dlatego dobór dostawców opiera się przede wszystkim na parametrach technicznych, referencjach i zdolności do obsługi wieloletnich programów inwestycyjnych.

Jednocześnie Olmex współpracuje z różnymi producentami komponentów i urządzeń, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, w zależności od specyfiki projektu. Dzięki temu spółka może zapewnić klientom dobór technologii przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw.