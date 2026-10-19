Umowę podpisano w Gdańsku między przedstawicielami PGE a władzami miasta. Jak podało kierownictwo Grupy PGE, zmiana lokalizacji ma zwiększyć efektywność operacyjną, przyspieszyć procesy decyzyjne oraz zacieśnić współpracę z portami, uczelniami, samorządami i krajowymi dostawcami (local content).

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Konsekwencja rozwoju projektów morskich PGE

– Środek ciężkości naszego działania i naszych operacji przenosi się z tej fazy planistycznej do fazy realizacyjnej, do fazy eksploatacji – powiedział prezes zarządu PGE Baltica Bartosz Fedurek.

Wskazał, że decyzja jest wyrazem budowania wartości, miejsc pracy i kompetencji na miejscu oraz chęci bycia „dobrym sąsiadem i odpowiedzialnym partnerem, z którego Gdańsk i Pomorze będą mogły być dumne”.

Prezes zarządu PGE Dariusz Lubera podkreślił, że przeniesienie siedziby do Gdańska to naturalna konsekwencja rozwoju projektów morskich. Zaznaczył, że Pomorze stało się centrum polskiego „offshore wind”, a bliskość zaplecza wykonawczego pozwoli efektywniej realizować strategiczne inwestycje.

Gdańsk centrum operacyjnym PGE Baltica

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oceniła, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi jedną z największych szans gospodarczych dla miasta i całego regionu.

– Potwierdzają to także różne raporty, że serce energetyczne Polski przenosi się dzisiaj na północ – powiedziała.

Obecna na uroczystości przewodnicząca pomorskiego zespołu parlamentarnego posłanka Agnieszka Pomaska (KO) zwróciła uwagę na wysoki potencjał energetyczny Pomorza oraz zadeklarowała pełną współpracę parlamentarzystów i lokalnych przedsiębiorstw przy realizacji kolejnych projektów.

W gdańskim biurze PGE Baltica pracowało dotychczas ponad 50 osób – przede wszystkim inżynierowie oraz specjaliści ds. rozwoju krajowego łańcucha dostaw. Cała organizacja spółki liczy obecnie ponad 250 pracowników, a gdańska placówka stanie się jej głównym centrum operacyjnym.

PGE Baltica rozwija obecnie projekty obejmujące farmy Baltica 2, Baltica 3 oraz Baltica 9+ o łącznej mocy 3,8 GW do 2032 roku, a także projekty Baltica 1 i Baltica 7. W ramach realizowanych prac wybudowano lądową stację transformatorową, powstaje baza operacyjno-serwisowa w Ustce oraz ukończono instalację fundamentów na Bałtyku dla projektu Baltica 2.

Mimo przeniesienia głównej siedziby na Pomorze, PGE Baltica utrzyma obecność w Warszawie w celu zachowania stałej współpracy z administracją centralną, instytucjami finansowymi oraz Grupą PGE.