Jak poinformowała spółka, wzrost wartości Grupy oparty ma być o realizację nakładów inwestycyjnych w latach 2025-2035 w wysokości ok. 210 mld zł, skutkujących osiągnięciem skumulowanej EBITDA ok. 209 mld zł, w szczególności w roku 2030 w wysokości ok. 15 mld zł oraz powyżej 30 mld zł w roku 2035.

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Będzie dywidenda PGE

Strategia przewiduje powrót do wypłacania dywidendy od zysku za 2026 rok, na poziomie stopy dywidendy nie wyższej niż 5 proc., a także maksymalny poziom zadłużenia NetDebt/EBITDA 2,8x i utrzymanie ratingu inwestycyjnego. Strategia z ub. roku zakładała wypłatę dywidendy po wyjaśnieniu losów aktywów węglowych w spółce.

Strategia zakłada zapewnienie 11 GW nowych przyłączonych mocy OZE do sieci PGE do roku 2035, osiągnięcie poziomu 9,6 GW elastycznych mocy gazowych, 18 GWh pojemności magazynów energii i poziomu 28 TWh produkcji energii elektrycznej z OZE z instalacji i projektów realizowanych przez Grupę PGE (niezależnie od udziału partnerów).

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PGE stawia na SMR?

PGE przewiduje m.in. nie mniej niż 65-procentowy udział komponentu krajowego (local content) w cyklu życia inwestycji, rozwój oferty dedykowanej pod centra danych oraz rozwój sztucznej inteligencji, a także świadczenie usług na rzecz drugiej elektrowni jądrowej oraz wdrażanie programu rozwoju SMR w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Założony w strategii program efektywności zakłada osiągnięcie łącznego rezultatu optymalizacji w wysokości 19 mld zł, co skutkować będzie wypracowaniem skumulowanej EBITDA 2025-2035 w wysokości 209 mld zł.