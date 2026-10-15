Z tego artykułu dowiesz się: Jak opóźnienia w kluczowej inwestycji gazowej i koszty wygaszania węgla wpływają na obniżenie rekomendacji dla spółki.

Dlaczego niekorzystna relacja cen gazu i węgla może ograniczyć rentowność nowego bloku energetycznego w Turku.

Jaki jest realny potencjał dochodowy projektu małych reaktorów jądrowych (SMR) z perspektywy finansowej ZE PAK.

Co proponowana cena w wezwaniu na akcje mówi o perspektywach firmy i ryzykach dla mniejszościowych akcjonariuszy.

Pogarszające się otoczenie rynkowe wpływa na ocenę potencjału ZE PAK przez analityków. Opóźnienia w budowie elektrowni gazowej, wysokie ceny gazu, a także zbliżający się finał prac odkrywki węgla brunatnego skłoniły analityków BM Banku Pekao do obniżenia rekomendacji i wyceny.

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Wycena ZE PAK-u w dół

Jak czytamy w rekomendacji z 15 października, obecna wycena rynkowa w dużym stopniu odzwierciedla potencjał projektów realizowanych przez ZE PAK. Opóźnienia i wyższe ceny gazu pogarszają perspektywy dla bloku gazowego w Turku (CCGT) a wysokie koszty wygaszania działalności węglowej dodatkowo obciążają wyniki spółki. W rezultacie analityk BM Banku Pekao obniżył rekomendację z Kupuj do Trzymaj i roczną, docelową wycenę z 21,8 zł do 20,5 zł (4 proc. potencjał wzrostu). „Obniżyliśmy prognozy na lata 2026-28 ze względu na wyższe koszty działalności węglowej, opóźnienie CCGT i wyższe koszty gazu, obniżające naszą prognozę EBITDA projektu CCGT w 2028e o 15 proc.” – czytamy w rekomendacji. Opóźnienie projektu gazowego oznaczać może, że ZE PAK prawdopodobnie pozostanie nierentowny również w 2027 r.

Przypomnijmy, że Argumenol (akcjonariusz ZE PAK, kontrolowany przez rodzinę Zygmunta Solorza) zamierza ogłosić wezwanie na 17,3 mln akcji po 18 zł, a docelowo przeprowadzić przymusowy wykup i wycofać ZE PAK z GPW. Cena oferuje niewielką premię w wysokości 4 proc. względem średniego kursu zamknięcia z ostatnich trzech i sześciu miesięcy. „W naszej ocenie niekoniecznie odzwierciedla ona premię dla mniejszościowych akcjonariuszy, ale widzimy ryzyko, że Argumenol nie zdecyduje się na podniesienie ceny w wezwaniu z uwagi na atrakcyjność ZE PAK-u negatywnie wpływają perspektywy wyników w najbliższych kwartałach, związane z wygaszaniem działalności węglowej, opóźnieniem flagowego projektu CCGT oraz wysokie ceny gazu negatywnie wpływające na ekonomikę projektów gazowych” – pisze Andrzej Kędzierski, autor rekomendacji.

Powody obniżenia wyceny spółki

Jego zdaniem opóźnienia i wyższe ceny gazu pogarszają perspektywy dla CCGT. Nakłady na projekt wyniosły dotychczas 2,2 mld zł z 3,3 mld zł, zwiększając zadłużenie ZE PAK. „Zakładamy uruchomienie elektrowni na początku 2028 r. i EBITDA na poziomie 373 mln zł w 2028 r. (Wcześniej zakładano 437 mln zł), przy naszej obecnej wycenie projektu na 2,1 mld zł” – wylicza analityk. Oddanie CCGT nie musi jednak – jego zdaniem – oznaczać atrakcyjnej wyceny ZE PAK. Przy obecnych kontraktach terminowych, węgiel pozostaje tańszy od gazu do marca 2028 r., co ogranicza marże elektrowni gazowej w Turku (574 MW) w początkowym roku działania. „Nawet przy EBITDA 452 mln zł w 2029 r., gdzie zakładamy normalizację cen gazu, wartość EV (wartość przedsiębiorstwa – red.) na poziomie 3,6 mld zł oznacza EV/EBITDA 7,9x. Wobec 7,5x dla europejskich spółek energetycznych. (…) nie widzimy podstaw do premii dla ZE PAK, zwłaszcza że CCGT będzie stopniowo wypierany przez OZE, magazyny energii i docelowo atom” – pisze analityk.

SMR nie taki dochodowy?

Jak dodaje, projekty OZE i niedawno ogłoszenie planów przygotowania gruntu pod 6 małych reaktorów jądrowych SMR (1.8 GW) wspierają wycenę, ale z drugiej strony negatywny efekt wywiera wycena działalności węglowej. „Udział w PAK-PCE (49,5 proc.), projekt wiatrowy w Opolu (500 MW), PV w Przykonie (287 MW) i grunty wyceniamy łącznie na 0,8 mld zł. Dodatkowo najnowszy projekt realizowany z SGE w zakresie reaktorów SMR wyceniamy na 0,1 mld zł.” szacuje Andrzej Kędzierski.

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Jak dodaje, ten projekt trzeba traktować na obecnym etapie przez pryzmat projektu deweloperskiego i opcji sprzedaży udziałów za 435 mln zł, przy jednoczesnym koszcie przygotowania gruntu na poziomie blisko 300 mln zł. „Nie zakładamy, żeby ZE PAK partycypował na etapie budowy elektrowni jądrowej ponieważ projekt taki może kosztować nawet 80 mld zł i skala projektu oraz ryzyka mogą być nieakceptowalne dla obecnych akcjonariuszy” wylicza analityk.

W jego ocenie realny potencjał dochodowy projektu jądrowego z perspektywy ZE PAK ogranicza się do opcji sprzedaży udziałów za 435 mln zł pomniejszonej o koszty gruntu i jego przygotowania, które mogą odpowiadać większości lub nawet całości wspomnianej wcześniej kwoty 300 mln zł. „Oznacza to, że zysk będzie ograniczony do 135 mln zł ze sprzedaży udziałów w projekcie oraz potencjalnego zysku w zakresie procesu developmentu i na sprzedaży gruntu, który przyjmujemy na poziomie 30 mln zł.” – wskazuje.