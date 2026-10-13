29 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, który przewiduje utworzenie krajowego programu pomocy o łącznej wartości 4,8 mld zł w latach 2027–2030. 30 września projekt został przekazany do Sejmu, jeszcze w październiku sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych może rozpocząć prace. Projekt budzi wiele emocji wśród potencjalnych beneficjentów.

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Zasady udzielenia wsparcia

Rząd, wprowadzając do polskiego prawa unijne zapisy o CISAF (Clean industrial deal atate aid framework) chce jednocześnie podreperować budżet państwa. CISAF to dokument określający ramowe zasady udzielania przez państwa członkowskie UE pomocy publicznej przyspieszającej wdrażanie założeń tzw. paktu dla czystego przemysłu. Jeden z elementów dotyczy tymczasowego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych do 2030 r. Państwa członkowskie w oparciu o CISAF mogą opracowywać swoje programy pomocowe, które są notyfikowane Komisji Europejskiej. Z tej możliwości postanowiło skorzystać Ministerstwo Finansów i Gospodarki, które przygotowało projekt. Branże, które miałyby skorzystać z tej pomocy są jednak dalekie od optymizmu i podają powody.

4,8 mld zł planowany budżet na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego

350 pula podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pomoc i wsparcie.

555,8 zł za MWh wynosi średnia cena energii na TGE z dostawą na rok następny. To najwyższy poziom od 3 lat.

Zgodnie z oceną skutków regulacji, pomoc dla beneficjentów będzie mogła objąć obniżenie średniej rocznej hurtowej ceny rynkowej na obszarze rynkowym, na którym beneficjent jest podłączony, dla nie więcej niż 50 proc. jego rocznego zużycia energii elektrycznej. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50 proc. średniej ceny energii elektrycznej. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, aby zachowana została zasada proporcjonalności udzielanej beneficjentom pomocy, cena energii objęta pomocą, po uwzględnieniu dopłaty, nie może spaść poniżej 50 euro/MWh. Już na samym etapie wdrożenia wsparcia, zostaną określone rodzaje inwestycji, co do których można wymiernie wykazać, że wnoszą dodatkowy wkład w obniżenie kosztów systemu elektroenergetycznego – odzwierciedlając potrzeby rynku. Co najmniej 50 proc. kwoty pomocy w ramach tego środka powinno być przeznaczone na inwestycje w nowe lub zmodernizowane aktywa realizowane przez beneficjentów wsparcia lub poprzez podmioty trzecie. Kwalifikująca się działalność będąca przedmiotem inwestycji musi zostać uruchomiona w ciągu 48 miesięcy od przyznania pomocy. Pojedyncze inwestycje mogą obejmować pomoc otrzymywaną przez kilka lat.

Planowany budżet na realizację instrumentu obniżenia cen energii dla przemysłu energochłonnego, jak wspomnieliśmy, wynosi 4,8 mld zł. W 2027 r. byłoby to 800 mln zł, w 2028 r. – 1,6 mld zł, 2029 r. także 1,6 mld zł, a w 2030 r. 800 mln zł.

Chemia i hutnictwo mają uwagi

Jak zwraca uwagę Polska Izba Przemysłu Chemicznego po konsultacjach prowadzonych jeszcze przed przyjęciem projektu przez rząd, wprowadzono zmianę, która może – zdaniem zainteresowanych branż energochłonnych – ograniczyć zakres wsparcia dostępnego dla części przedsiębiorstw. Izba, skupiająca m.in. Orlen czy Grupę Azoty wskazuje, że w obecnym projekcie ustawowa definicja „kwalifikującego się zużycia” obejmuje 50 proc. ilości energii elektrycznej „zakupionej i zużytej przez przedsiębiorcę” w okresie kwalifikowanym. – Różnica jest istotna przede wszystkim dla zakładów posiadających własne źródła wytwórcze. Energia wyprodukowana przez przedsiębiorstwo i wykorzystana bezpośrednio na własne potrzeby jest wprawdzie zużywana, ale nie jest przez przedsiębiorstwo zakupiona – wskazuje PIPC. Unijne ramy CISAF przewidują jednak możliwość udzielania pomocy dla określonej części zużycia niezależnie od źródła dostaw i obejmują także wytwarzanie na własne potrzeby. – Ma to szczególne znaczenie z perspektywy przedsiębiorstw przemysłowych, w których autogeneracja jest trwałym elementem modelu energetycznego, m.in. poprzez własne instalacje OZE, jednostki kogeneracyjne czy inne źródła pracujące na potrzeby zakładu – tłumaczy Izba. Wskazuje, że przedsiębiorstwo, które wcześniej ograniczyło część zakupów energii dzięki inwestycji we własne źródło, może dysponować mniejszą bazą kwalifikowanego zużycia niż zakład o podobnym całkowitym zużyciu, który energię w całości kupuje z zewnątrz.

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Sporo uwag ma także Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, która wystosowała już list do przewodniczącego sejmowej komisji z uwagami do projektu ustawy. Izba zwraca m.in. uwagę na potrzebę odejścia od nietransparentnej i obciążonej znacznym ryzykiem procedury konkursowej dla spółek przemysłowych na rzecz proporcjonalnej redukcji wsparcia dla wszystkich beneficjentów w sytuacji, gdy wnioski przekroczą budżet programu, wraz z likwidacją obowiązku wskazywania konkretnej inwestycji już na etapie wniosku. Izba wskazuje, że w tym kształcie jest to program wsparcia inwestycji, a nie samej branży.

W obecnym kształcie to komisja konkursowa wybiera podmioty do objęcia pomocą jedynie w oparciu o ocenę inwestycji, które podmioty przedstawią na etapie składania wniosków o pomoc. – Zważywszy na ograniczony budżet programu oraz szeroką pulę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pomoc (ok. 350 firm) istnieje ryzyko, że wsparcie trafi jedynie do kilku podmiotów (np. 3-10) i to takich, które już przed uruchomieniem programu miały zaplanowaną daną inwestycję. Przygotowanie tak znaczących inwestycji w tak krótkim czasie i w tak zaawansowany sposób jak wskazano w ustawie jest znacznym wyzwaniem logistycznym i finansowym – wskazuje Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Branża energochłonna nie dysponuje środkami finansowymi, które w praktyce z dnia na dzień może przeznaczyć na dodatkowe inwestycje. Te środki mają jedynie największe spółki, w tym z udziałem Skarbu Państwa.