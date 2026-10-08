O zakończeniu pod koniec września br. remontu bloku 910 MW mówił w zeszłym tygodniu na konferencji Energy Days w Katowicach wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski. W czwartek Tauron rozesłał informację prasową przybliżającą szczegóły prac. Określono je jako „jedną z najważniejszych inwestycji zwiększających niezawodność i dyspozycyjność aktywów wytwórczych grupy”.

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Tauron zwiększa stabilność i niezawodność

W informacji zaakcentowano, że program prac, wykonanych w trakcie planowanego postoju, znacząco wykraczał poza zakres standardowego remontu. Celem było przede wszystkim zwiększenie dyspozycyjności jednostki, poprawa niezawodności i ograniczenie ryzyka awarii. Prace uzupełniły szeroko zakrojone badania, które pozwoliły szczegółowo ocenić kondycję techniczną bloku.

Cytowany w informacji wiceprezes Orłowski zaakcentował, że blok 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno jest jednym z najważniejszych aktywów wytwórczych Taurona, dlatego koncern chce, aby pracował on stabilnie, niezawodnie i z pełnym wykorzystaniem możliwości przez kolejne lata.

„Ta inwestycja wzmacnia nie tylko nasze aktywa, ale także bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Mamy blok z długoterminowym kontraktem mocowym i jasno określony cel: maksymalnie wykorzystać jego potencjał” – zadeklarował Orłowski.

Prezes Tauronu Wytwarzanie Paweł Micuła ocenił, że wykonane prace nie były remontem, lecz „ogromnym technologicznym wzmocnieniem bloku”. Jak zaznaczył, jednostka, która już w momencie oddania do eksploatacji wyznaczała nowy standard w polskiej energetyce, jest teraz lepiej przygotowana do stabilnej, niezawodnej i wysokodyspozycyjnej pracy.

Blok 910 MW został już ponownie zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, co oznacza, że powrócił do normalnej pracy. Przy funkcjonowaniu z pełną mocą blok w Elektrowni Nowe Jaworzno może wytwarzać około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie.

Najbardziej sprawna jednostka węglowa w Polsce

Podczas sesji „Okrągły stół Taurona” na konferencji Energy Days Orłowski prezentował program inwestycji w czterech dotychczasowych lokalizacjach elektrowni konwencjonalnych koncernu. Zaznaczył tam, że wartość zakończonego 28 września br. programu modernizacji bloku 910 MW w Jaworznie, 290 mln zł, odpowiadała mniej więcej zatrzymanej gwarancji z kontraktu z Rafako na jego budowę.

Orłowski zrelacjonował, że wykonane prace rozwiązały dotychczasowe podstawowe problemy techniczne z układami: odżużlania, młynów węglowych czy wentylacji spalin. Jak powiedział wiceprezes, zostały one zmodernizowane, aby podnieść dyspozycyjność jednostki i zapewnić możliwość dalszej stabilnej produkcji z węgla w kolejnych latach.

Orłowski przypomniał, że blok 910 MW ma kontrakt mocy do 2035 r., ale dokumenty strategiczne w zależności od scenariusza umożliwiają eksploatację części jednostek węglowych do 2040 r. Jak podkreślił, to najbardziej sprawna jednostka węglowa w Polsce, a więc koncern liczy, że będzie pracowała najdłużej. Zasygnalizował też, że blok 910 MW zostanie wydzielony poza struktury finansowania grupy, m.in. jako mogący funkcjonować rentownie na rynku energii elektrycznej.

Warty ponad 6 mld zł blok energetyczny 910 MW w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. Kilka miesięcy później został wyłączony z powodu usterek. Ponownie uruchomiono go - także z opóźnieniem - wiosną 2022 r. Później był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie.

Tauron toczył wielomiesięczny spór z firmą Rafako, która była głównym wykonawcą inwestycji. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami były liczne wady i usterki bloku. Ostatecznie ugodę podpisano w marcu 2023 r. Wiosną 2024 r. koncern informował, że blok 910 MW przeszedł testy odbiorowe wymagane przez PSE i jest gotowy do prowadzenia bez ograniczeń eksploatacji komercyjnej.