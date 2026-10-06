W piątek 2 października poinformowano, że Argumenol Investment zamierza ogłosić wezwanie na 17.299.636 akcji ZE PAK w cenie 18 zł za papier. Argumenol Investment jest jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach planowanego wezwania. W przypadku osiągnięcia przez Argumenol co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w ZE PAK, wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji ZE PAK z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

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Okoliczności rynkowe trudne

Co prawda cena w wezwaniu jest poniżej ostatnich rekomendacji analityków z maja 2026 r., jednak trzeba zwrócić uwagę na coraz trudniejsze okoliczności, w jakich działa firma. W ostatnich miesiącach perspektywy finansowe dla ZE PAK uległy pogorszeniu z uwagi na przedłużający się kryzys energetyczny, który negatywnie wpływa na perspektywy wyników projektu gazowego z uwagi na wysokie ceny gazu. Są także opóźnienia w realizacji projektu gazowego (obecnie termin oddania do użytkowania to perspektywa końca 2027 r.). Do tego dochodzi propozycja znaczącego podwyższenia (10 razy) opłat koncesyjnych do poziomu 0,5 proc. przychodów, co w przypadku ZE PAK może się przełożyć – wedle wyliczeń Andrzeja Kędzierskiego z BM Pekao – na ok. 10 mln zł rocznie.

Wartość projektów ZE PAK

Zdaniem analityka, w przypadku ZE PAK ogłoszona cena w wezwaniu wydaje się odpowiadać w dużej mierze realnej wartości. Wartość księgowa jest wprawdzie znacznie wyższa i sięga 38,5 zł na akcję, jednak uwzględnia m.in. inwestycję w PAK-PCE wycenianą na prawie 700 mln zł. – Przy ocenie wartości ZE PAK większą wagę przywiązywalibyśmy jednak do zdolności aktywów do generowania gotówki niż do ich wartości bilansowej. PAK-PCE ma ponad 4 mld zł zadłużenia, co istotnie obciąża wartość jego kapitału własnego i może w konsekwencji oznaczać niższą wartość tej inwestycji w bilansie ZE PAK. Sukces wezwania będzie zależał m.in. od tego, jak na ofertę spojrzą fundusze inwestycyjne – mówi Andrzej Kędzierski z BM Pekao. Obecnie jedynym realnym projektem jest blok gazowy w Turku, podczas gdy pozostałe znajdują się na etapie rozwoju. –Projekty farm fotowoltaicznych nie cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem inwestorów, przez co wartość projektu w Przykonie o mocy 280 MW jest ograniczona. Z kolei projekt farmy wiatrowej w Opolu o mocy 500 MW pozostaje na relatywnie wczesnym etapie rozwoju, a jego opłacalność będzie zależała jeszcze od wielu czynników – mówi Andrzej Kędzierski.

Foto: GG Parkiet

Projekty jądrowe w jego odczuciu mogą nie być brane pod uwagę w procesie wyceny. Ich opłacalność będzie zależała przede wszystkim od poziomu wsparcia ze strony państwa i tego, czy nie wystąpią przekroczenia budżetu, a te są codziennością w tego typu projektach. Obecnie nie mamy żadnych informacji na temat wsparcia ani w przypadku drugiej elektrowni jądrowej, ani SMR. – Dlatego jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o wartości tych projektów. Z perspektywy inwestorów wiąże się z nimi obecnie więcej ryzyk niż szans. Główną wartość stanowią dziś grunty i przyłączenia i to przez ich pryzmat należy oceniać te projekty, a nie przez pryzmat tego, czy ostatecznie powstanie w tym miejscu elektrownia jądrowa – dodaje analityk.