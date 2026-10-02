Z tego artykułu dowiesz się: Z jakich powodów większościowy akcjonariusz ZE PAK zamierza wycofać spółkę z publicznego obrotu.

Jakie wyzwania finansowe i operacyjne wiążą się z transformacją energetyczną Grupy.

Jaka przyszłość czeka strategiczne projekty grupy, w tym farmy wiatrowe oraz segment wodoru.

Jakie znaczenie dla przyszłości ZE PAK ma nowa strategia powiązanej kapitałowo grupy Cyfrowy Polsat.

Argumenol Investment Company, cypryjska spółka poprzez którą rodzinna fundacja założona przez Zygmunta Solorza kontroluje Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie pozostające w obrocie akcje konińskiej grupy energetycznej – poinformowała w komunikacie przesłanym do redakcji kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. Jest też komunikat giełdowy ZE PAK w tej samej sprawie.

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Argumenol zaproponuje 18 zł za akcję

Argumenol, czyli większościowy akcjonariusz ZE PAK, zamierza ogłosić dobrowolne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż blisko 17,3 mln akcji spółki, stanowiących ok. 34,04 proc. jej kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w celu zwiększenia swojego udziału do 100 proc. Pozostałym akcjonariuszom spółki zostanie zaoferowana cena 18 zł za jedną akcję – poinformowano w komunikacie.

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Zapowiadana cena jest o około 4 proc. wyższa niż kurs akcji ZE PAK na piątkowym zamknięciu (17,28 zł po spadku o 0,23 proc. tego dnia). Kapitalizacja spółki przy tym poziomie wynosi 880 mln zł, a pakiet, który chce nabyć Argumenol warty jest niecałe 300 mln zł.

„Ostateczna liczba akcji ZE PAK nabytych przez Argumenol będzie zależeć od poziomu zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na wezwanie. W przypadku osiągnięcia przez Argumenol co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w ZE PAK, Argumenol zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji ZE PAK z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – zapowiedziano.

Aby wezwanie mogło zostać ogłoszone, ZE PAK i Argumenol muszą najpierw zawrzeć umowę o współpracy strategicznej – poinformowano.

Umowa ma regulować zasady świadczenia przez Argumenol usług doradztwa finansowego i strategicznego na rzecz spółki, w tym w związku z transformacją modelu działalności spółki, zasady współpracy spółki z Argumenol w związku z transformacją modelu działalności, zasady współpracy spółki z Argumenol przy działaniach związanych z przewidywanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, oraz zasady zarządzania oraz przekazywania informacji pomiędzy stronami, w tym informacji poufnych.

Zapisy w wezwaniu ruszą w listopadzie

Organizatorzy transakcji przewidują, że zapisy w odpowiedzi na wezwanie mogą ruszyć około 3 listopada. Tyle czasu zająć może Komisji Nadzoru Finansowego weryfikacja treści wezwania.

„ZE PAK znajduje się w zaawansowanym procesie fundamentalnej transformacji swojego modelu działalności, wynikającej z dynamicznej transformacji europejskiego oraz polskiego sektora energetycznego i odchodzenia od wytwarzania energii z węgla brunatnego. Od momentu debiutu giełdowego Grupa wygasiła zdecydowaną większość swoich historycznych aktywów konwencjonalnych, obejmujących elektrownie Adamów i Konin oraz większość jednostek wytwórczych w Pątnowie, gdzie obecnie eksploatowany pozostaje jedynie blok Pątnów II o mocy 474 MW, który opiera się na przychodach z rynku mocy do końca 2027 W związku m.in. z zakończeniem wydobycia węgla brunatnego do końca br., do końca czerwca 2026 r. zredukowano 504 etaty, przy czym łączna skala redukcji zatrudnienia w 2026 r. szacowana jest na ok. 700 etatów” – czytamy w komunikacie zapowiadającym zmiany właścicielskie w ZE PAK.

Argumenol zapowiada „wysokie wydatki inwestycyjne” w ZE PAK

Argumenol, jako największy akcjonariusz ZE PAK, zamierza nadal aktywnie wspierać spółkę w realizacji transformacji oraz jej dalszym rozwoju w kierunku bardziej zrównoważonego i zdywersyfikowanego modelu działalności.

„Realizacja tych planów będzie jednak wymagała szeregu złożonych i długoterminowych działań oraz wysokich wydatków inwestycyjnych, obejmujących restrukturyzację istniejącej bazy kosztowej, rekultywację, wymagającą istotnych nakładów finansowych i zagospodarowanie terenów pogórniczych, podjęcie decyzji dotyczących przyszłości pozostałych aktywów i infrastruktury konwencjonalnej oraz znaczących nakładów finansowych związanych z rozwojem nowych źródeł wytwórczych” – poinformowano, przy tym nie podając szczegółów.

„Grupa znajduje się w okresie przejściowym, w którym stopniowe wygaszanie przepływów generowanych przez działalność węglową wyprzedza moment, w którym budowany blok CCGT w Turku – którego uruchomienie planowane jest obecnie na koniec 2027 roku – zacznie wnosić istotny wkład do wyników Grupy. W połączeniu z utrzymującą się bazą kosztową, rosnącym poziomem zadłużenia oraz dalszymi potrzebami inwestycyjnymi będzie to w średnim terminie istotnie ograniczać zdolność Grupy do generowania nadwyżek finansowych dostępnych do dystrybucji do akcjonariuszy” – dodano.

Co dalej z farmą wiatrową w Opolu i PAK-Polska Czysta Energia

„Równolegle przed Grupą pozostaje szereg istotnych wyzwań związanych z budowaniem docelowego miksu aktywów, w tym przyszłym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz terenów w Pątnowie oraz tempem i skalą realizacji dalszego rozwoju w obszarze nowych źródeł energii. Planowany projekt farm wiatrowych w województwie opolskim o łącznej mocy ok. 500 MW pozostaje projektem na wczesnym etapie rozwoju, z szacowanym osiągnięciem statusu RTB (ready-to-build) w latach 2028-2029 oraz planowanym uruchomieniem w 2031 roku, a jego ewentualna realizacja będzie wiązała się ze znaczącymi, wieloletnimi nakładami inwestycyjnymi. Pozostałe projekty rozwojowe, w tym fotowoltaika i magazyny energii, wymagają dalszej oceny w kontekście zmieniających się warunków rynkowych, dostępnych mechanizmów wsparcia, ekonomiki projektów oraz możliwości finansowania” – napisano w komunikacie.

Dodatkowo ZE PAK posiada 49,5 proc. udziałów w spółce PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., nie sprawując nad nią kontroli ani nie posiadając pełnej możliwości kształtowania strategii tego segmentu – przypomniano.

Dodano, że wyniki tej spółki pozostawały w ostatnich latach poniżej oczekiwań, m.in. w związku z mniej korzystnymi warunkami meteorologicznymi oraz nierynkowym redysponowaniem źródeł OZE. „Jednocześnie segment biomasy pozostaje narażony na nieprzewidywalność rynku oraz zmienność cen energii. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje segment wodorowy, którego tempo rozwoju i komercjalizacji pozostaje istotnie poniżej pierwotnych założeń, przy jednoczesnym zaangażowaniu znaczących nakładów inwestycyjnych oraz istnieniu zobowiązań pozaoperacyjnych wobec podmiotów trzecich” – czytamy w argumentacji.

Poza giełdą ma być wygodniej: „większa elastyczność strategiczna i operacyjna”

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w ocenie Argumenolu realizacja tak szerokiego i wieloletniego programu transformacji i reorganizacji poza rynkiem publicznym powinna zapewnić ZE PAK większą elastyczność strategiczną i operacyjną – napisano m.in.

Argumenol zamierza zatem umożliwić wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym wyjście z inwestycji w ZE PAK poprzez sprzedaż posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania.

W wezwaniu pośredniczyć będzie Trigon Dom Maklerski, a UniCredit będzie pełnić rolę wyłącznego doradcy finansowego Argumenolu w związku z transakcją.

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Przypomnieć można, że ZE PAK zaciągnął niedawno w UniCredit kredyt w wysokości 340 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów lub wydatków na opolskie elektrownie wiatrowe, ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy.

Większościowym akcjonariuszem PAK PCE jest Cyfrowy Polsat. Dziś w ciągu dnia spółka zwołała konferencję prasową poświęconą strategii na 29 października. Piotr Żak, młodszy syn Zygmunta Solorza, jest prezesem zarówno ZE PAK jak i Cyfrowego Polsatu.