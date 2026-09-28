Jak podała spółka w prezentacji dotyczącej wyników za pierwsze półrocze, największa redukcja zatrudnienia – 457 osób – objęła wchodzące w skład grupy spółki zajmujące się wydobyciem i transportem węgla brunatnego: PAK KWB Konin i PAK Górnictwo. W samym ZE PAK zatrudnienie spadło o 32 osoby, a w spółce zajmującej się działalnością remontowo-montażową i budowlaną PAK Serwis – o 15 osób. Łącznie na koniec czerwca br. w Grupie ZE PAK pracowało niemal 1,5 tys. osób wobec blisko 2 tys. na koniec ubiegłego roku.

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Spośród osób, które odeszły z Grupy ZE PAK, 307 skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych gwarantowanych przez ustawę o osłonach socjalnych. 210 pracowników na koniec pierwszego półrocza przebywało na urlopach górniczych i energetycznych. Wprowadzone w 2023 r. uprawnienia pozwalają odchodzić pracownikom spółki na urlopy na cztery lata przed osiągnięciem praw emerytalnych.

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Grupa ZE PAK poinformowała, że ponad 1,5 tys. osób skorzystało do końca czerwca z unijnego programu „Droga do zatrudnienia po węglu». Finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji program obejmuje pomoc w pośrednictwie pracy, zakładaniu własnych działalności gospodarczych i spółdzielni socjalnych oraz dofinansowania wszystkich tych form. Do niedawna z programu mogli korzystać nie tylko obecni, ale również byli pracownicy Grupy ZE PAK oraz ich rodziny; obecnie trwa wdrażanie rozszerzenia programu na niemal wszystkich mieszkańców Wschodniej Wielkopolski.

Redukcja zatrudnienia w Grupie ZE PAK związana jest ze zmianą profilu działalności grupy. ZE PAK poinformował w prezentacji, że w pierwszym półroczu grupa zaprzestała ciągłego wydobycia węgla, a od maja – ciągłej produkcji energii elektrycznej.

Koniec węglowej epoki ZE PAK

Jak wcześniej poinformowały władze należącej do Grupy ZE PAK kopalni „Konin», ostatnia odkrywka „Tomisławice» do końca roku wydobywać będzie węgiel brunatny w niewielkich ilościach, gwarantujących interwencyjne działanie elektrowni „Pątnów». Grupa ZE PAK w prezentacji potwierdziła, że spółka wygrała wrześniową aukcję uzupełniającą rynku mocy na 2027 r. dla elektrowni „Pątnów»; zakontraktowana moc to 409 MW.

Przychody Grupy ZE PAK w pierwszym półroczu spadły o 11,5 proc. r/r; w analogicznym okresie 2025 r. spółka zanotowała 644 mln zł, a w 2026 r. – 570 mln zł. Strata EBITDA dla tego okresu wzrosła z 29 mln zł do 55 mln zł. Grupa ZE PAK zanotowała również stratę netto w pierwszym półroczu w wysokości 54 mln zł; to mniej o 26 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 r.

Grupa przekazała, że wpływ na wyniki miało zakończenie ciągłej produkcji energii z węgla, co skutkowało spadkiem produkcji o ponad 27 proc. r/r. Jak wyjaśnił ZE PAK, średnia cena sprzedaży energii spadła pomimo wyższych cen rynkowych w porównaniu z zeszłym rokiem ze względu na brak kontraktów terminowych, a co za tym idzie – ograniczoną możliwość zarządzania pozycją rynkową. Średnia marża spadła z ponad 202 zł/MWh w pierwszym półroczu 2025 r. do ponad 99 zł/MWh w pierwszym półroczu 2026 r.

Zadłużenie grupy w minionych sześciu miesiącach wzrosło o ponad 600 mln zł do niemal 1,2 mld zł – wynika z prezentacji opublikowanej przez ZE PAK. Powodem są pozyskane kredyty i pożyczki na łączną kwotę ok. 710 mln zł. Środki przeznaczone zostaną – jak poinformowała spółka – na projekty inwestycje i bieżącą działalność.

Grupa ZE PAK buduje w Turku (woj. wielkopolskie) elektrownię gazowo-parową o mocy 562 MW. Spółka oceniła zaawansowanie prac na koniec pierwszego półrocza na 89 proc.; szacowany termin oddania jednostki do eksploatacji to koniec 2027 r. Obecnie trwa montaż chłodni wentylatorowej i budowa pompowni wody chłodzącej; zakończyły się prace wykończeniowe budynków elektrycznych i rozpoczął montaż wyposażenia. Jednostka ma zapewniony 17-letni kontrakt z rynku mocy z obowiązkiem mocowym na 493 MW.

Grupa kontynuuje też prace deweloperskie związane z farmą wiatrową „Opole» o przewidywanej mocy 500 MW. Wszczęte zostało wszystkie siedem postępowań środowiskowych; ZE PAK przewiduje ich zakończenie w przyszłym roku. Uruchomienie ok. 130 lokalizacji turbin planowane jest na 2031 r.

W 2020 r. Grupa ZE PAK ogłosiła strategię odejścia od produkcji energii opartej na węglu brunatnym najpóźniej do 2030 r. Zgodnie z planem grupa ma skupić się na inwestycjach w zieloną energię, m.in. produkcji energii z wiatru, słońca i biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru.