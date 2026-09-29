Z końcem sierpnia Elektrownia Dolna Odra przestała działać i ostatnie dwa bloki węglowe przeszły na emeryturę. System energetyczny nie ucierpiał z tego powodu?

Nie dotarła do nas żadna informacja, która wskazywałaby, że pojawiły się jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o ciągłość pracy systemu energetycznego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne czuwają nad bezpieczeństwem, jeśli byłby nawet cień obaw, od razu byśmy o tym wiedzieli. Wyłączenie tych bloków odbyło się zgodnie z planem. W ostatnich latach i miesiącach pracowały one sporadycznie. Rolę stabilizatora dostaw energii po węglu przejęły pracujące obok elastyczne bloki gazowe. Bilans mocy z tego kompleksu energetycznego został zachowany.

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Podobny los czeka elektrownię w Rybniku. Tam jednak PGE wydłużyła prace wybranych bloków węglowych do końca 2028 r.

Taką podjęliśmy decyzję, a wynika ona głównie z potrzeb zachowania pełnego bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła w regionie. Wolimy dmuchać na zimne i mieć zabezpieczoną rezerwę, do czasu uruchomienia nowego źródła, czyli elektrowni gazowej, której budowa jest obecnie na ukończeniu.

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Bloki te jednak nie mają kontraktów mocy, a bez nich mogą być nierentowne…

Istnieje możliwość, aby te bloki korzystały z rynku mocy do końca 2028 r. Jednak muszą wygrać aukcję na 2028 r. Bloki te wygrały już tożsame aukcje na rok przyszły. Nie wiemy jednak, czy w kolejnych aukcjach uwzględnimy je w naszej ofercie. To dopiero za rok.

W połowie października PGE zaprezentuje aktualizację strategii do 2035 r. Jak duże korekty w strategii gazowej i morskich farm wiatrowych dokonacie?

Jeżeli mówimy, że będziemy aktualizować strategię, to uwzględniamy wszystkie elementy, natomiast musimy mieć dwa horyzonty, które zresztą zawsze muszą być brane pod uwagę. Czynniki niezależne od nas, takie jak sytuacja geopolityczna, która się może zawsze zadziać, jak COVID, wojna w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie – mają przeważnie charakter krótkoterminowy. Niemniej wpływają one na naszą działalność. Dlatego też przyglądamy się roli gazu w naszym miksie energetycznym, bo widzimy, jaki jest poziom cen tego surowca. Jednak są to nadal aktywa, które chcemy budować.

Spółki PGE szykują się na złożenie wniosków taryfowych na energię elektryczną na 2027 r.?

Proces jest przed nami i na tym etapie nie będę go komentował.

Czy z PSE popłynął sygnał „nowych elektrowni gazowych już nie potrzebujemy”?

Prezes PSE odpowiada za bezpieczeństwo systemu energetycznego, ale to nie operator planuje nam inwestycje, a my sami. Odpowiem przewrotnie na pana pytanie. To nie prezes PSE nas pyta, ale to my bardziej pytamy prezesa PSE o to, jak planuje pokryć lukę mocy w 2035 i w 2040 r.

Do łask zaczyna wracać węgiel…

Węgiel na pewno będzie nam nadal potrzebny w dłuższym czasie niż wcześniej myśleliśmy. Jednak sam węgiel to za mało, dlatego też inwestujemy w bloki gazowe i OZE.

Zapasy węgla na najbliższą zimę są zabezpieczone?

Nasze magazyny są wypełnione węglem kamiennym i jesteśmy w pełni przygotowani do okresu grzewczego, nawet na wypadek mroźnej zimy.

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Rząd planuje podwyższyć na 2027 r. CIT od spółek energetycznych do 30 proc. To oznaczać będzie mniejsze inwestycje np. w dystrybucję?

Ja nigdy nie dyskutuję i nie polemizuję z decyzjami, które zapadają na poziomie państwowym. Jeżeli będzie ustawa, która wejdzie w życie, to będziemy się do niej stosować. Oczywiście każdą decyzję będziemy analizować pod kątem wpływu na naszą działalność. Jeśli się okaże, że ta propozycja wpłynie na nasze inwestycje, to pewnie będziemy musieli uwzględnić to w naszych planach inwestycyjnych, ale czy tak się stanie? Jest za wcześnie, aby o tym mówić. Na razie trwają konsultacje tego projektu ustawy.

Rząd planuje także podwyższenie opłat koncesyjnych od spółek energetycznych. Wpłynie to na waszą działalność?

Podobnie jak w przypadku podatku CIT, spółki z grupy PGE dostosują się do regulacji na poziomie rządu i uwzględnią je w kosztach swojej działalności, jeśli takowe przepisy wejdą w życie. Rozumiemy, że państwo ma swoje potrzeby, a naszą rolą nie jest komentowanie polityki państwa.

Czy spółki górnicze wystosowały do PGE list z prośbą o renegocjacje umów na dostawy węgla?

Tak, otrzymaliśmy takie pismo od PGG. Tego typu rozmowy obecnie się toczą, natomiast jest za wcześnie, abyśmy mogli mówić o efektach i o tym, czy dojdzie do ewentualnych zmian w umowach i kontraktach. PGE to nadal największy podmiot kupujący węgiel kamienny od PGG. Ceny są ustalone, ale jeśli sprzedawca chce usiąść do rozmów, to my takich negocjacji nie odmawiamy, jednak nie oznacza to na obecnym etapie żadnych zmian w kontraktach.