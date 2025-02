Orlen i jej kanadyjski partner rozpoczęli budowę farmy wiatrowej na Bałtyku

Baltic Power to pierwsza morska farma wiatrowa na polskich wodach Bałtyku. Jak informuje spółka, 11 statków ruszyło na morze by rozpocząć budowę fundamentów pierwszej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku. W ramach prowadzonych prac zainstalowano już 2 z 78 monopali – 100-metrowych konstrukcji, na których zainstalowane będą turbiny wiatrowe o mocy 15 MW.

–Są to jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, a część z nich powstaje w fabryce Vestas w Szczecinie. Farma Baltic Power o łącznej mocy 1,2 GW rozpocznie produkcję w 2026 roku i będzie w stanie wytworzyć czystą i stabilną energię, która mogłaby zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych – informuje spółka.

Morskie wiatraki w planach Orlenu

Orlen przewiduje realizację wspólnie z partnerami ponad 4 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. W nowej strategii Grupa Orlen zadeklarowała realizację kolejnych trzech morskich projektów, na które posiada już koncesje. - Razem z wielkoskalowymi magazynami energii, lądowymi źródłami odnawialnymi, elektrowniami gazowymi i małymi reaktorami atomowymi, technologia ta będzie fundamentem transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego – przypomina spółka.

– Nasza nowa strategia to konkrety i działania. Widać to na przykładzie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu. Po kilku miesiącach bardzo intensywnych prac z satysfakcją ogłaszamy, że pierwsze fundamenty farmy Baltic Power zostały zainstalowane. Rok 2025 będzie przełomowy dla tego projektu. Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 r. po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców. To czyste, stabilne i bezpieczne źródło energii, która będzie napędzała polską gospodarkę. To polskie firmy, które będą rozwijały się razem z naszym projektem. To energia jutra, która zaczęła się dziś – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

– Jako partnerzy przy budowie pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu, cieszymy się, że możemy wnieść do tego projektu nasze globalne doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. To osiągnięcie nie tylko potwierdza nasz wspólny postęp, ale także wzmacnia naszą determinację. Bezpieczeństwo pozostaje naszym najwyższym priorytetem na każdym etapie, co pozwala nam utrzymywać najwyższe standardy we wszystkich aspektach projektu. Dzisiejszy kamień milowy jest świadectwem silnego partnerstwa pomiędzy Northland a Grupą Orlen i dodatkowo umacnia nasze wspólne zaangażowanie w przyszłość energetyczną Polski – dodaje Christine Healy, prezes Northland Power Inc.