Enea wschodnią flanką w energetyce? Spółka proponuje zimną rezerwę

Enea zwiększa moc w OZE i wierzy w gazowe Kozienice Enea zwiększa udział OZE w wytwarzaniu. Spółka ma plany na kolejne miesiące oddania kolejnych inwestycji w fotowoltaice. Spółka mimo, że nikt nie zgłosił się na wybudowanie elektrowni gazowej w Kozienicach, prowadzi rozmowy o realizacji projektu.

Zimna rezerwa na węglu

W strategii pojawia się tzw. rezerwa zimna, gdzie mogą trafić starsze bloki węglowe. O roli tzw. zimniej rezerwy powiedział prezes Enei, Grzegorz Kinelski. – Zgodnie z naszymi założeniami po 2030 r. w rezerwie zimniej może być 900 MW w blokach 200 MW. Przy takim założeniu węgiel może, ale nie musi pracować. To zostaną jeszcze sprawne technicznie do połowy lat 30 dlatego najlepiej żeby one służyły w ciągu roku, kiedy pojawią się problemy z dostępem mocy. Aby te bloki „odkonserować” będące w rezerwie potrzeba ok. 2 miesięcy. Można je „zakonserować” w różny sposób – powiedział. Kinelski wskazał, że rezerwa zimna w założeniach strategii to sygnał dla rządzących, Polskich Sieci Elektroenergetycznych czego potrzebujemy w sytuacji braku wydzielenia aktywów węglowych. – Jesteśmy flanką wschodnią także w energetyce. Widzimy po doświadczeniach ostatnich lat, że bloki węglowe, które są w Polsce wspierają nie tylko nasz system energetyczny, ale i europejski. Mamy zasoby, które w razie czego mogą być ponownie uruchomione. Nie konsultowaliśmy tego pomysłu, ale wysyłamy do rządzących i do PSE jasny sygnał – powiedział Kinelski.

Pytany o koszty tej rezerwy zimnej, Marek Lelątko, wiceprezes Enei powiedział, że na obecnym etapie trudno zakładać poziom wydatków tej rezerwy. – Wszystko zależy od tego jak głęboko będą one (elektrownie węglowe – red.) zakonserowane. Z perspektywy aspiracji potrzebny będzie pewien system wsparcia. Musi być niewątpliwie pewien nowy schemat takiej pomocy dla tych bloków – mówił wiceprezes. Zarząd spytany czy to może oznaczać kolejną opłatę do rachunku za energię, prezes Kinelski wskazał, że jest na wcześnie na takie deklaracje, ale przyznał, że te elektrownie trzeba jakoś sfinansować. – Z drugiej strony trzeba pamiętać, że będziemy spalać mniej CO2, a więc koszt samej energii będzie spadać, z drugiej jednak strony moc musimy jakoś zapewnić – dodał.

Wiceprezes Gepfert kontekście realizacji elektrowni gazowej w Kozienicach powiedziała, że spółka nadal planuje jej realizację. – Jutro rusza aukcja rynku mocy (system wsparcia -red. ) na 2029 rok. Zobaczmy jak będzie jej efekt – powiedziała sugerując, że bloki gazowe w Kozienicach, mimo, że nie mają jeszcze wybranego wykonawcy będą w nich startować. Chodzi dwa bloki o mocy 700 MW, które miałyby działać od 2029 r. – powiedziała. Marek Lelątko wskazał, że spółka ma dwa scenariusze alternatywne na wypadek problemów z realizacją. Spółka zakłada, że jeśli nie uda się go zrealizować do końca 2029 r. to spółka będzie te bloki realizować po 2030 r.