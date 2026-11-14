Trzy lata po wprowadzeniu produktu przez Finax wartość zgromadzonych aktywów wynosi 93 mln euro. Dla uczestników, którzy osiągnęli wymagany wiek i regularnie dokonywali wpłat, nadchodzący rok może oznaczać możliwość rozpoczęcia korzystania z oszczędności. Polskie przepisy umożliwiają wypłatę środków z OIPE bez podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60 lat lub po ukończeniu 55 lat w przypadku osób, które nabyły uprawnienia emerytalne. Dodatkowo trzeba dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych albo wpłacić ponad połowę wartości wszystkich wpłat co najmniej pięć lat przed wypłatą. Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w 2023 r. i dokonywały wpłat w każdym kolejnym roku, spełnią warunek pięciu lat kalendarzowych w 2027 r. Jeśli osiągną również wymagany wiek, będą mogły wypłacić środki bez podatku od zysków kapitałowych.

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51,9 % wyniosła po trzech latach stopa zwrotu mode- lowego portfela OIPE, obejmującego 80 proc. funduszy akcyjnych i 20 proc. obligacyjnych.

62,7 % wyniosła po trzech latach stopa zwrotu modelowego portfela OIPE, złożonego w całości z akcyjnych funduszy ETF.

W ciągu trzech lat modelowy portfel OIPE złożony w całości z akcyjnych funduszy ETF osiągnął stopę zwrotu 62,7 proc. Wariant obejmujący 80 proc. funduszy akcyjnych i 20 proc. obligacyjnych zyskał 51,9 proc. Wyniki te dotyczą inwestycji dokonanych na początku analizowanego okresu i utrzymywanych przez pełne trzy lata, a nie średnich stóp zwrotu wszystkich uczestników. Aż 88 proc. klientów wybiera wariant akcyjny, przeznaczony dla osób akceptujących większą zmienność wartości inwestycji w zamian za możliwość osiągania wyższych stóp zwrotu w długim okresie.

Długoterminowe oszczędzanie pozostaje wyzwaniem dla wielu Polaków. Jednocześnie obawy o wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych należą do istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem finansowym. Z badania Financial Wellness Index 2026, przeprowadzonego przez Finax, wynika, że brak wystarczających środków na starość jest najczęstszym zmartwieniem finansowym osób w wieku 45–54 lat.