Automatyczny zapis pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą jest powtarzany co cztery lata. Poprzedni miał miejsce wiosną 2023 r. i przyniósł skokowy wzrost liczby uczestników PPK. Przed autozapisem, w lutym 2023 r. w programie było 2,58 mln osób, po jego zamknięciu w maju 2023 r. ich liczba podskoczyła do 3,3 mln. Automatyczny zapis pracowników do PPK przyniósł 721 tys. nowych uczestników. Ich liczba wzrosła dzięki niemu o 28 proc. Już za kilka miesięcy ruszy kolejny autozapis do PPK.

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Tak będzie wyglądał autozapis

Operacja zacznie się 1 marca 2027 r. Tego dnia stracą skuteczność wszystkie deklaracje o rezygnacji z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ponowny autozapis obejmie pracowników w wieku od 18 do 55 lat, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, którzy rezygnację złożyli lub złożą do 28 lutego 2027 r. Jeśli ktoś skończył 55 lat, nie zostanie automatycznie zapisany do PPK, ale może sam zadeklarować swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym programie. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby w wieku do 70 lat.

Pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o autozapisie przed końcem lutego 2027 r. Informacja ma trafić do wszystkich osób zatrudnionych u danego pracodawcy, którzy złożyli mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i przed 1 kwietnia nie ukończą 70 lat (również przebywających np. na urlopie macierzyńskim czy długotrwałym zwolnieniu). Sposób informowania (np. email, informacja pisemna) wybiera pracodawca, pamiętając, że w przypadku sporu z pracownikiem, to pracodawca powinien móc wykazać, że spełnił obowiązek informacyjny dotyczący tzw. ponownego autozapisu.

Pracownik, który ma mniej niż 55 lat, zostanie poinformowany, że w związku z utratą skuteczności jego rezygnacji, pracodawca będzie naliczał wpłaty, jeśli nie otrzyma kolejnej rezygnacji (może być złożona pracodawcy najwcześniej od 1 marca 2027 r.). Zatrudniony, który przed 1 kwietnia 2027 r. ukończy 55 lat, zostanie poinformowany, że wpłaty będą naliczane, jeżeli do końca lutego złoży pracodawcy odpowiedni wniosek w tej sprawie. Natomiast pracownik, który przed 1 kwietnia 2027 r. ukończy 70 lat, nie będzie miał wznowionych wpłat do PPK.

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Jeśli pracownik, który zostanie automatycznie zapisany do PPK, zdecyduje, że nie chce uczestniczyć w tym programie, może się z niego wypisać. Wystarczy w tym celu złożyć pracodawcy pisemną informację o rezygnacji z udziału w PPK. Będzie ona skuteczna przez kolejne 4 lata. Do kolejnego autozapisu. Oczywiście, jeśli pracownik zmieni w tym czasie zdanie, będzie mógł w każdej chwili zapisać się do PPK.

Od osób, które nie wypiszą się z programu, ich pracodawcy zaczną odprowadzać składki na PPK. Standardowa składka to 2 proc. wynagrodzenia. Pracodawca dołoży do tego 1,5 proc. pensji pracownika. Do jego oszczędności dołoży się też państwo, które na rachunek pracownika przekaże 250 zł wpłaty powitalnej i dodatkowo 250 zł w ramach dopłaty rocznej. Taka konstrukcja PPK zapewnia im przewagę nad innymi programami długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze.

Jaki będzie efekt autozapisu do PPK w 2027 r.?

W PPK jest dzisiaj ponad 4,5 mln pracowników. W 2019 r. gdy program był uruchamiany, liczbę uprawnionych do uczestnictwa w nim szacowano nawet na 11,5 miliona. Oznacza to, że przyszłoroczny automatyczny zapis może objąć nawet 7 mln osób. Zapytaliśmy Polski Fundusz Rozwoju, który nadzoruje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, o to jakich efektów spodziewa się po tej operacji. – Nic nie obstawiamy. We wrześniu co godzinę do programu dołączało 70 osób. Tym samym pula osób zatrudnionych, będących poza PPK, sukcesywnie przez ostatnie lata się kurczy, co może dać efekt niższy niż 4 lata temu. Z drugiej strony mamy wzrost znaczenia i wiedzy o zaletach Pracowniczych Planów Kapitałowych, więc kto wie – skomentowała Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK – Odpowiem dyplomatycznie: każdy nowy uczestnik PPK będzie dla nas sukcesem – dodała.

Nieco odważniej do prognoz podchodzą eksperci finansowi i emerytalni.

- Ciężko dzisiaj oszacować ile osób zdecyduje się pozostać w PPK po automatycznym zapisie. Od poprzedniego automatycznego zapisu zwiększyła się liczba uczestników tego programu, co miesiąc zapisują się do niego nowe osoby. Tylko w październiku 2026 r. do PPK dołączyło 53 tys. nowych uczestników, a od końca 2025 r. już niemal 500 tys. – wskazuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll.

- Obstawiałbym, że efekt będzie zbliżony do tego z poprzedniego autozapisu – mówi Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium DM. – Dobre wyniki inwestycyjne PPK w ostatnich latach są argumentem za ponownym przystąpieniem, z drugiej jednak strony część potencjalnych uczestników jest już w systemie, więc baza osób, które można „odzyskać” poprzez autozapis, jest dziś mniejsza niż w 2023 r. Pamiętajmy też, że osoby, które konsekwentnie nie chciały uczestniczyć w programie, miały już okazję do zmiany decyzji i trudno oczekiwać, że nagle podejmą inną – dodaje.

Szef departamentu analiz w Millennium DM zwraca też uwagę na Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). To nowy program, który ruszy z początkiem przyszłego roku. – Część osób może uznać, że skoro pojawiła się możliwość samodzielnego oszczędzania w nowym produkcie, to PPK nie ma już sensu. Z ekonomicznego punktu widzenia nie będzie to racjonalna decyzja, bo oznacza rezygnację z dopłat pracodawcy i państwa, ale nie zdziwiłbym się, gdyby część uczestników podjęła ją z niewiedzy lub błędnego przekonania, że oba rozwiązania się wykluczają – mówi Marcin Materna.

To może być zauważalny wzrost

Z kolei dr Marcin Wojewódka, radca prawny, prezes Instytutu Emerytalnego spodziewa się, że autozapis w 2027 r. zauważalnie zwiększy liczbę oszczędzających w ramach PPK. – Chociaż trudno jednoznacznie przesądzać, że powtórzy się wynik z 2023 r. Obecnie w PPK jest już ponad 4,5 mln osób, co samo w sobie powoduje, że grupa osób, które można potencjalnie przekonać do PPK, jest mniejsza – mówi nam szef Instytutu Emerytalnego. – Chciałbym, aby liczba nowych uczestników PPK zwiększyła się o ponad 500 tys. osób, ale realnie szacując możliwości, to już połowa tej liczby będzie dobrym wynikiem – dodaje. Zastrzega przy tym, że jest to prognoza Instytutu Emerytalnego, a nie metodyczne wyliczenie.

Zdaniem Marcina Wojewódki wpływ na wyniki autozapisu będą miały pozytywne doświadczenia ostatnich lat PPK. – Miliony Polaków widzą, że PPK to są rzeczywiste środki, które z miesiąca na miesiąc rosną. Może to nie są jeszcze fajerwerki, ale powolny, w miarę stały wzrost gromadzonych aktywów. Można powiedzieć, że PPK przestały być obietnicą, a stają się powoli namacalnym dowodem, że warto regularnie oszczędzać, nawet niewielkie kwoty – tłumaczy prezes Instytutu Emerytalnego. W jego ocenie przypomina to Pracownicze Programy Emerytalne, które rozwijają się w Polsce od ponad 25 lat. Dzisiaj uczestnicy PPE widzą rzeczywiste, czasami duże pieniądze na swoich rachunkach. I wiedzą, że warto było kilkanaście czy więcej lat temu przystąpić do PPE. – Myślimy, że podobnie będzie z PPK. Co więcej, w PPK mamy nie tylko obligatoryjne wpłaty pracodawców, ale także dopłaty ze środków publicznych i całkiem przyzwoite wyniki inwestycyjne. Dlatego uważam, że PPK będzie nadal się rozwijało w swoim organicznym tempie, a mechanizm autozapisu, będzie ten rozwój przyśpieszał – mówi Marcin Wojewódka.

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Zwraca jednak uwagę, że na poziom partycypacji w PPK mają wpływ także inne czynniki. W jego ocenie programowi nie pomaga niepewność związana z geopolityką, wojna za naszą wschodnią granicą czy chociażby wzrost cen ropy związany z wojną w Iranie. – Przeszkodami dla dynamicznego rozwoju PPK poza wspomnianą już geopolityką, pozostają nieufność Polaków do długoterminowych programów oszczędnościowych, obawa przed ingerencją polityków w zgromadzone środki oraz fakt, że uczestnictwo w PPK oznacza dla pracownika nieco niższą pensję na rękę – wskazuje ekspert Instytutu Emerytalnego. – Dlatego, jeżeli w pierwszym kwartale 2027 r. debata publiczna o PPK skupi się na emocjach, a nie na korzyściach ekonomicznych, to część osób niestety ponownie złoży rezygnację. Spokojnemu wzrostowi PPK nie pomoże też zbliżający się festiwal wyborczych obietnic, także w zakresie świadczeń emerytalnych, w którym mogą się pojawić nieodpowiedzialne, ale atrakcyjnie brzmiące obietnice w rodzaju emerytur stażowych – dodaje. - Ale wracając do PPK to nie mam wątpliwości, że autozapis jest dobrym mechanizmem, ale nie zastąpi on ani zaufania do systemu, jak też istnienia wśród naszych rodaków rzeczywistego przekonania co do potrzeby dodatkowego długoterminowego oszczędzania. Co więcej, w przypadku PPK liczy się nie tylko ilość, ale także jakość. Ważniejszy będzie nie tylko wzrost liczby uczestników w kwietniu 2027 r., lecz to, ilu z nich pozostanie w PPK na dłużej - podkreśla.

Kolejne automatyczne zapisy pracowników do PPK odbędą się w 2031, 2035, 2039 r. itd. No, chyba że wcześniej zmienią się przepisy. Wśród postulowanych zmian jest m.in. zwiększenie częstotliwości autozapisu, tak żeby odbywał się on co trzy lata.