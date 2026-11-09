Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega ryzyko kanibalizacji oszczędności emerytalnych przez Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI).

W jaki sposób elastyczność nowego produktu może osłabić długoterminowy charakter oszczędności Polaków.

Jakie rozwiązania systemowe mogłyby podnieść atrakcyjność III filaru i zapobiec negatywnym zmianom.

Za niespełna dwa miesiące, z początkiem 2027 r., do dostępnych w Polsce programów długoterminowego oszczędzania dołączy Osobiste Konto Inwestycyjne. OKI to, mówiąc w uproszczeniu, produkt oszczędnościowo-inwestycyjny, który ma na celu umożliwienie zainwestowania do 100 tys. zł bez konieczności płacenia 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki. – Nie zadowolimy wszystkich, ale chcemy stworzyć rozwiązanie, dzięki któremu osoby rozpoczynające inwestowanie będą to mogły zrobić w sposób bardzo efektywny podatkowo. Chcemy też, by było to rozwiązanie dla osób, które mają oszczędności, by zachęciło je do przekierowania tych środków, przynajmniej w części, na rynek kapitałowy. Tak by wspierały polską gospodarkę – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Andrzej Domański, minister finansów, jeszcze na etapie prac w rządzie nad OKI.

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Większość ekspertów finansowych patrzy na OKI z nadzieją. Nie znaczy to, że nie mają obaw. Jedna z nich pojawiła się w diagnozie stanu obecnego zawartej w przygotowywanym w ramach Rady Dialogu Społecznego projekcie zmian w polskim systemie oszczędzania emerytalnego.

Cztery poważne ryzyka związane z OKI

Jej autorzy, eksperci finansowi i emerytalni, przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, zauważają na wstępie, że celem OKI jest mobilizacja oszczędności gospodarstw domowych oraz zwiększenie udziału inwestorów indywidualnych w rynku kapitałowym. – Kierunek ten, czyli wzmacnianie skłonności Polaków do inwestowania oraz pogłębianie rynku kapitałowego, co do zasady należy ocenić pozytywnie – stwierdzają w diagnozie. – Z perspektywy III filaru emerytalnego [w jego skład wchodzą programy dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze] zasadnicze znaczenie ma jednak relacja OKI do istniejących instrumentów dobrowolnego oszczędzania długoterminowego, w szczególności IKE oraz IKZE – zauważają.

Zwracają uwagę, że relacja ta nie została przeanalizowana w uzasadnieniu projektu ustawy o OKI ani w ocenie skutków tej regulacji, co w ich ocenie stanowi istotną lukę analityczną. Bo OKI oferuje preferencję podatkową zbliżoną do IKE, przy jednocześnie istotnie wyższym poziomie elastyczności (brak warunku wieku, brak ograniczeń wypłat). Zdaniem ekspertów, którzy w ramach RDS pracują nad propozycjami zmian w projektach oszczędzania na czas emerytury, konstrukcja taka rodzi co najmniej cztery kategorie ryzyk dla III filaru.

Na czoło wśród nich wysuwa się ryzyko substytucji, albo inaczej mówiąc, kanibalizacji bieżących wpłat na IKE. Eksperci zauważają, że średnia roczna wpłata na IKE w 2025 r. wyniosła ok. 8,7 tys. zł (a w przypadku IKE prowadzonych przez podmioty maklerskie – ok. 14,7 tys. zł) i pozostawała istotnie poniżej limitu ustawowego. Oznacza to zdaniem autorów diagnozy, że decyzje alokacyjne uczestników są determinowane przede wszystkim względną atrakcyjnością produktu, a nie ograniczeniami formalnymi. – W takich warunkach racjonalnym zachowaniem części uczestników może być kierowanie nowych wpłat w pierwszej kolejności do OKI, a nie do IKE, nawet bez formalnego zamykania rachunków emerytalnych. Strumień nowych wpłat stanowi zaś kluczowy komponent wzrostu aktywów IKE – stwierdzają eksperci RDS.

W ich ocenie pojawienie się OKI może oznaczać także ryzyko spowolnienia dynamiki zakładania nowych IKE. W 2025 r. liczba prowadzonych IKE wzrosła o ok. 225 tys. (do blisko 1,19 mln), a ponad połowa nowo otwartych IKE (54 proc. w 2025 r.) została założona w podmiotach, które prowadzą działalność maklerską, a które skupiają blisko połowę aktywów IKE. Dominującą grupą uczestników są zatem inwestorzy aktywni i relatywnie świadomi finansowo, stanowiący zarazem podstawową grupę docelową OKI. – Istnieje wobec tego wysokie ryzyko, że OKI przechwycą decyzję o założeniu pierwszego rachunku inwestycyjnego, wypierając IKE jako instrument wejścia do systemu długoterminowego oszczędzania – czytamy w diagnozie.

Jej autorzy dostrzegają też ryzyko osłabienia długoterminowego charakteru oszczędności. Chodzi o to, że powiązanie pełnych korzyści podatkowych IKE z utrzymaniem środków do wieku emerytalnego pełni funkcję tzw. miękkiego przymusu, który sprzyja stabilnemu, długoterminowemu budowaniu kapitału. – OKI, jako instrument pozbawiony warunku długoterminowości, funkcji tej nie realizują – wskazują autorzy diagnozy. W ich ocenie więc przesunięcie oszczędności z IKE do OKI, nawet przy niezmienionym poziomie łącznych aktywów inwestycyjnych, może prowadzić do zmniejszenia udziału kapitału o charakterze długoterminowym, co ma negatywne konsekwencje zarówno dla przyszłego bezpieczeństwa emerytalnego, jak i dla podaży stabilnego kapitału na rynku finansowym.

Wśród ryzyk wskazanych w diagnozie znalazło się też ryzyko relacji substytucyjnej zamiast komplementarnej. Zdaniem jej autorów z punktu widzenia interesu publicznego pożądana jest relacja komplementarna OKI i IKE. Instrument płynny, czyli OKI, stanowi etap pośredni na drodze do oszczędzania długoterminowego. – Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że skuteczne współistnienie instrumentów inwestycyjnych i emerytalnych wymaga wyraźnego rozdzielenia funkcji oraz istnienia mechanizmów zachęcających do przechodzenia od oszczędzania płynnego do długoterminowego. Ustawa o OKI nie przewiduje mechanizmów tego rodzaju – zauważają eksperci RDS. Ich zdaniem przykładem ryzyka substytucji jest Szwecja, w której po zniesieniu od 2016 r. odliczenia wpłat na prywatne oszczędzanie emerytalne funkcję podstawowego instrumentu długoterminowego oszczędzania przejęły w znacznej mierze rachunki inwestycyjne ISK. W Wielkiej Brytanii rachunki ISA funkcjonują natomiast równolegle do prywatnych planów emerytalnych, objętych odrębną preferencją podatkową.

Potrzebne uatrakcyjnienie IKE, a także IKZE?

Autorzy diagnozy zaznaczają na koniec, że powyższe ryzyka mają charakter prognostyczny, a ich skala będzie zależała w istotnym stopniu od zachowań oszczędzających po rozpoczęciu stosowania ustawy o OKI i obecnie jest niepewna. Ich zdaniem jednak Osobiste Konto Inwestycyjne wzmacnia argumentację na rzecz pilnego wdrożenia propozycji systemowych, które pokazali w swoim projekcie zmian w polskim systemie oszczędzania emerytalnego. Chodzi o propozycje, które mają na celu podniesienie względnej atrakcyjności i obniżenie złożoności IKE oraz IKZE

W szczególności chodzi o wprowadzenie premii stażowej w postaci bezpośrednich dopłat od państwa za długotrwałe odkładanie pieniędzy w IKE i IKZE. Wśród tych propozycji jest też połączenie IKE i IKZE w jeden produkt IKE+, wprowadzenie rachunku parasolowego IKE i IKZE, a także dodatkowe zachęty podatkowe do oszczędzania na tych kontach. Relacje pomiędzy IKE i OKI powinny być też wyraźnie ukształtowane przy okazji przyszłej nowelizacji ustawy o Osobistym Koncie Inwestycyjnym. Ważne jest także systematyczne monitorowanie wpływu OKI na wpłaty do IKE i IKZE, dynamikę powstawania nowych IKE oraz długoterminowy charakter oszczędności emerytalnych.

Wcześniejsze obawy o kanibalizację przez OKI

Obawy o kanibalizację przez OKI innych programów oszczędzania eksperci finansowi i emerytalni w rozmowach z nami zgłaszali już wcześniej.

- W pierwszych latach funkcjonowania OKI nastąpi głównie transfer części środków, do 100 tys. zł na osobę, z istniejących rachunków maklerskich czy funduszy inwestycyjnych do nowego systemu, bez istotnego wzrostu łącznego poziomu oszczędności czy inwestycji Polaków – mówił nam Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim.

- Można bowiem założyć, że Polacy będą preferowali oszczędzać w produktach mniej restrykcyjnych pod względem możliwości szybkiego wycofania środków, a takim produktem wydaje się OKI – prognozował dr Marcin Wojewódka, radca prawny, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.

Obaj eksperci dobrze oceniali przy tym pomysł wprowadzenia Osobistego Konta Inwestycyjnego.