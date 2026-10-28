Z końcem września wartość polskich akcji w portfelach otwartych funduszy emerytalnych sięgnęła niemal równych 300 mld zł. Wciąż sprzyjały zwyżki polskich akcji – krajowy rynek był jednym z nielicznych, któremu przez wrzesień udało się przejść suchą stopą. Polskie akcje odpowiadają za około 80,5 proc. aktywów w OFE. Kolejne 11,4 proc. fundusze te mają ulokowane w akcjach zagranicznych. Dla porównania łączne aktywa funduszy akcji zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych sięgały na koniec zeszłego miesiąca 65,2 mld zł.

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O ile jednak TFI wykazują się popytem na polskie spółki (czemu sprzyjają napływy do funduszy detalicznych powiązanych z rynkami akcji oraz pracowniczych planów kapitałowych), o tyle OFE w ostatnim czasie częściej krajowych papierów udziałowych się wyzbywają, co może mieć związek z limitami inwestycyjnymi.

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„Według naszych szacunków, fundusze emerytalne, podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, kontynuowały we wrześniu obniżanie ekspozycji na polskie akcje i sprzedały je za około 0,7 mld zł” – wyliczył Trigon DM. Jak wskazują analitycy, we wrześniu miało miejsce ABB w XTB o wartości 1,5 mld zł, ale potencjalne uczestnictwo funduszy emerytalnych w nim nie zmienia wniosków Trigona DM. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wcześniejszych dwóch miesięcy fundusze emerytalne wstrzymały dywersyfikację geograficzną i dokonały sprzedaży akcji zagranicznych za około 1 mld zł.

Tymczasem popyt funduszy zarządzanych przez TFI na polskie akcje sięgnął we wrześniu 636 mln zł, w tym za 35 proc. tej sumy odpowiadały PPK.

Jak podano, nastawienie do polskich akcji wśród OFE było niemal jednomyślnie negatywne, a najwięcej sprzedawał PZU OFE. Stosunek do akcji zagranicznych również był w większości negatywny, a najwięcej sprzedawał Generali OFE.

Z raportu Trigona wynika też, że napływy z ZUS do OFE wyniosły we wrześniu 404 mln zł, co daje 3,9 mld zł od początku roku (o 3 proc. więcej rok do roku), natomiast transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 1528 mln zł, powiększając tegoroczną sumę do 12,1 mld zł (wzrost o 40 proc.).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła we wrześniu o 2,8 proc. (30 proc. od początku roku). Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Bankowy OFE (3,2 proc.), a najgorszy Allianz OFE (2,3 proc.). Od początku roku najlepszy jest Bankowy OFE (34,1 proc.), a najgorszy Allianz OFE (29,1 proc.).