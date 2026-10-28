Sezon wypłat rekordowych dywidend z zysku za 2025 rok właśnie się skończył, a już mamy wysyp pierwszych propozycji wypłat zaliczek na poczet dywidendy z zysku za 2026 rok. Na krajowym parkiecie stanowią one jednak jedynie margines na tle wszystkich spółek dzielących się zyskami. Co je łączy? Większość z nich ma powody do zadowolenia, jeśli chodzi o wyniki zanotowane w I półroczu 2026 r., a dodatkowo ich zarządy mają już wiedzę, jak wygląda sytuacja finansowa po trzech kwartałach. Przede wszystkim mogą się pochwalić dobrą pozycją gotówkową, a to rodzi pokusę wśród akcjonariuszy, by nie przetrzymywać jej zbyt długo w spółce. Można przy tym zauważyć, że spółki, które w poprzednich latach postawiły na zaliczki, również w tym sezonie skłaniają się ku jej wypłacie.

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Foto: Parkiet

Deweloperzy płacą

Plany związane z wypłatą dywidendy zaliczkowej już ogłosił Dom Development, który zwyczaj wypłaty zaliczek zapoczątkował trzy lata temu, a z roku na rok kwota, która na nią trafia jest zwiększana. Z propozycji zarządu wynika, że tym razem spółka planuje wypłacić 7,35 zł zaliczki na akcję, co oznacza, że do kieszeni akcjonariuszy jeszcze w tym roku trafi prawie 190 mln zł. Pierwsze półrocze było dla tego dewelopera rekordowe pod względem liczby sprzedanych mieszkań, a zarząd celuje w poprawę wyniku za cały 2026 r. Dzień, według którego będzie się ustalać uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy przypada na 2 grudnia, a termin jej wypłaty na 9 grudnia.

Foto: Parkiet

Podobnie jak w poprzednich latach na dodatkowy wpływ gotówki mogą w tym roku liczyć także akcjonariusze Murapolu, który notuje kolejny udany rok pod względem wyników. Spółka chce wypłacić blisko 120 mln zł zaliczki, co daje 2,94 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do niej będzie 25 listopada, a wypłata nastąpi 30 listopada. Z zysku za 2025 r., uwzględniając wypłaconą rok temu zaliczkę, do kieszeni akcjonariuszy trafiło ponad 200 mln zł z dywidendy.

Wplanach wypłatę ma również Archicom, który chce warunkowo wypłacić 1,63 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2026 r. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie zgody rady nadzorczej do dnia wypłaty zaliczki. Łącznie na zaliczkę spółka przeznaczy 95,3 mln zł, z czego 584 tys. zł to 0,45 proc. zysku osiągniętego w I półroczu 2026 r., a 94,8 mln zł pochodzi z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki 23 listopada, a wypłata nastąpi 30 listopada.

Foto: Parkiet

Nadal to tylko garstka

Wypłaty zaliczki mogą się spodziewać po raz kolejny akcjonariusze Votum, które na ten cel przeznaczy 30 mln zł, czyli 2,5 zł na akcję, ale w tym przypadku dzień ustalenia prawa jest już za nami. Plany związane z wypłatą zaliczki ma także Ailleron, który wypłaci łącznie ponad 8 mln zł, co daje 0,65 zł na akcję. Co ciekawe, spółka wcześniej nie wypłacała zaliczek, a ostatnią dywidendę jej akcjonariusze widzieli trzy lata temu. Prawo do zaliczki zostanie ustalone 3 listopada, a wypłata nastąpi tydzień później.

Zyskiem w formie zaliczki zamierza podzielić się też Boombit. Zarząd zdecydował o wypłacie 3,3 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa przypada na 29 października, a wypłata nastąpi 5 listopada.