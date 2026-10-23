Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie dywidendy liczy w 2027 r. rząd.

Jakie są prognozy analityków.

Czy Orlen znów będzie rekordzistą.

Jaka nowa spółka pojawiła się na dywidendowej mapie.

Plan dochodów budżetowych z dywidend na 2027 r. wynosi 13,9 mld zł i jest wyraźnie wyższy od kwoty zaplanowanej na rok obecny. Z pomocą analityków policzyliśmy, ile rzeczywiście mogą w przyszłym roku wynieść dywidendy od giełdowych spółek z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Biorąc pod uwagę szacunki ekspertów otrzymaliśmy łączną kwotę w okolicach 10-12 mld zł. Plan rządu wydaje się więc mocno optymistyczny i jest sygnałem, że rząd może w 2027 r. wnioskować o wyższe dywidendy niż zakłada rynek.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Rosnący dług rozsadza budżet. Coraz bliżej niebezpiecznej granicy Finanse publiczne są tak napięte, że rządu nie stać na obniżkę cen paliw bez znalezienia dodatkowych dochodów do budżetu. Jednocześnie dług i koszt...

Dywidendy. Co planuje rząd?

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun już kilka miesięcy temu zasygnalizował, że w 2027 r. resort spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend od firm z udziałem SP.

– Widzimy rosnącą wartość naszych spółek. Spodziewamy się zdecydowanie większych wpływów dywidendowych w przyszłym roku, z zachowaniem stabilnego, niezakłóconego funkcjonowania spółek – powiedział Balczun. Z kolei minister finansów Andrzej Domański zasygnalizował, że jego resort przychylnym okiem patrzy na działania MAP związane z wyższym poziomem dywidend.

Na razie bardziej szczegółowo o przyszłorocznych dywidendach rząd wypowiadać się nie chce.

– Przy określaniu wysokości wpłat z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa na etapie opracowywania założeń do projektu ustawy budżetowej stosowane jest podejście ostrożnościowe – tak na nasze pytania odpowiedziało biuro prasowe MAP. Zaznaczyło jednocześnie, że ostateczna wysokość wpływów z dywidend będzie zależała od faktycznie osiąganych przez spółki wyników finansowych, realizacji planów inwestycyjnych oraz uwarunkowań rynkowych.

– Istotny wpływ na poziom wypłacanych dywidend mogą mieć również coroczne zalecenia wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności w odniesieniu do spółek objętych jej nadzorem – podkreśliło MAP.

Miliardy od banków na dywidendy

Największe giełdowe spółki z sektora finansowego, mające w akcjonariacie Skarb Państwa (z uwzględnieniem Pekao i Alior Banku, w których SP ma pośrednio akcje) w 2026 r. wypłaciły łącznie ponad 18 mld zł dywidend.

Największa kwota przypadła na PKO BP. Tam dywidenda wyniosła niemal 7,7 mld zł. SP ma 29,43 proc. udziałów w PKO BP, co oznacza, że zainkasował ponad 2,2 mld zł. Jak będzie w 2027 r.? Strategia banku przyjęta na lata 2025-2027 zakłada wypłatę 50-75 proc. zysku netto.

– Nie ma jeszcze oficjalnej rekomendacji zarządu dotyczącej dywidendy z zysku za 2026 r. Analitycy biur maklerskich oczekują średnio wypłaty 75 proc. wypracowanego zysku – informuje Dariusz Choryło, dyrektor biura relacji inwestorskich PKO BP.

Analitycy, z którymi rozmawialiśmy obstawiają, że przyszłoroczna dywidenda w PKO BP może wynieść około 8 mld zł. Nieco wyższą niż w tym roku dywidendę prognozują też w PZU. W 2026 r. wyniosła 4,14 mld zł. W 2027 r. może być w okolicach 4,3-4,5 mld zł. Natomiast w Pekao dywidenda w 2026 r. sięgnęła 5,2 mld zł. Według szacunków ekspertów w przyszłym roku będzie niższa, w okolicach 4,3-4,4 mld zł.

Orlen dywidendowym rekordzistą

Wiele wskazuje, że kluczowym płatnikiem dywidendy do przyszłorocznego budżetu będzie Orlen. Tak było też w tym roku. Paliwowy koncern wypłacił akcjonariuszom aż 9,3 mld zł, z czego ponad 4,6 mld zł zainkasował SP. Przyszłoroczna dywidenda może być jeszcze wyższa. Analitycy prognozują średnio kwotę ponad 12 mld zł, co w przeliczeniu na akcję dałoby 10-11 zł (przy obecnej cenie akcji implikuje to 7 proc. stopę dywidendy). W takim scenariuszu SP zainkasowałby niemal 6 mld zł, co stanowiłoby ponad 43 proc. całkowitych wpływów budżetowych zaplanowanych od spółek SP na przyszły rok.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Ustawa o nadmiarowych zyskach nie wstrząsnęła Orlenem Od dłuższego czasu nad Orlenem wisiało ryzyko dodatkowego podatku, co negatywnie odbijało się na notowaniach. Gdy rynek poznał skalę ryzyka, znaleź...

Do tej kwoty dołoży się też zapewne KGHM, ale tu mówimy o znacznie niższych wartościach. W tym roku miedziowy koncern wypłacił łącznie akcjonariuszom 300 mln zł. Polityka dywidendowa KGHM zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej grupy.

– Jesteśmy w trakcie roku obrotowego. Po jego zakończeniu i ocenie możliwości finansowych spółki zarząd rozpocznie proces decyzyjny. Aktualnie realizowane dobre wyniki i pozytywne spojrzenie na przyszłość pozwala na generowanie dodatnich przepływów, prowadzenie inwestycji oraz potencjalnie otwiera przestrzeń na większe możliwości dywidendowe. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje walne zgromadzenie – mówi Artur Newecki, rzecznik KGHM.

Inwestycja w spółki SP obarczona jest dodatkowym ryzykiem. Decyzje dotyczące ich biznesów nie są wolne od uwarunkowań politycznych i zmian legislacyjnych. Przykładem jest podatek od nadmiarowych zysków, który uderzy w Orlen. Chodzi o niebagatelne kwoty. Za okres od marca do sierpnia 2026 r. koncern oszacował zobowiązanie wynikające z podatku od nadzwyczajnych zysków na 2 mld zł.

Energetyka płaci dywidendy

Dywidendę w 2026 r. wypłaciły też Tauron i Enea. Analitycy, których pytaliśmy zakładają, że w 2027 r. też tak będzie. O tym, że taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny w Tauronie i Enei było wiadomo już wcześniej, natomiast teraz do dywidendowej mapy dołączyło też PGE. Opublikowana w poniedziałek aktualizacja strategii tej firmy zakłada powrót do wypłacania dywidendy od zysku za 2026 r., przy założeniu, że stopa nie będzie wyższa niż 5 proc.

Zapowiedź wypłaty dywidendy w PGE już w 2027 r. dla części rynku jest zaskoczeniem. Z kolei w tym roku niespodziankę zrobił Tauron. Jego polityka dywidendowa została określona w strategii z 2024 r., gdzie zakładano, że wypłata nastąpi nie później niż w 2029 r. Tauron informuje, że dzięki rekordowym wynikom za 2025 r. możliwe było podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy wcześniej. Zapytaliśmy spółkę, jak będzie w 2027 r.

– Za każdym razem decyzja podejmowana jest z uwzględnieniem dyscypliny finansowej, zabezpieczenia realizacji programu inwestycyjnego, utrzymania bezpiecznego wskaźnika zadłużenia i zapewnienia stabilnych źródeł finansowania transformacji energetycznych. Dzielimy się zyskiem, jednak jego zasadniczą część pozostawiamy w spółce, aby wzmacniać długoterminowy potencjał wzrostu grupy – odpowiedział Tauron.

Dywidendy nie należy spodziewać się natomiast w Grupie Azoty, która restrukturyzuje biznes.

– Istotnym elementem realizowanych procesów naprawczych jest też planowana emisja akcji skierowana do SP, która będzie wspierać modernizację i rozwój grupy oraz poprawi jej płynność finansową – mówi Grzegorz Kulik, rzecznik spółki. Dodaje, że obecnie priorytetem pozostaje stabilizacja finansowa i restrukturyzacja.

– Na tym etapie nie deklarujemy konkretnego terminu powrotu do wypłaty dywidendy – podsumowuje.