Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki w 2026 r. wypłacą jeszcze dywidendy.

Jak zyskiem dzieli się LPP.

Które spółki mają przesunięty rok obrotowy.

Kto już zapowiedział zaliczkę.

Kilkanaście firm notowanych na warszawskiej giełdzie w najbliższych tygodniach wypłaci akcjonariuszom dywidendę. W tej grupie są m.in. spółki, które mają przesunięty rok obrotowy i takie, które dzielą wypłatę na transze bądź wypłacają już zaliczki na poczet przyszłorocznej dywidendy.

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Kiedy dywidendę wypłaci LPP

30 października dywidendę wypłaci handlowa grupa LPP. Na akcję przypadnie 500 zł. Przy aktualnym kursie rynkowym oznacza to niespełna 2-proc. stopę dywidendy. Warto jednak mieć na uwadze, że łączna dywidenda wyniosła 900 zł na walor – 400 zł zostało wypłacone wcześniej jako zaliczka. Żeby otrzymać pozostałe 500 zł należało nabyć akcje odpowiednio wcześnie. Dniem dywidendy był 9 października, czyli w praktyce należało nabyć walory najpóźniej 7 października (w związku z okresem rozliczeniowym KDPW).

Natomiast są jeszcze spółki, w których dzień przyznania prawa do dywidendy dopiero przed nami. To m.in. Grodno. Dzień ustalenia prawa do dywidendy zarząd zaproponował na 27 października, a jej wypłatę na 19 listopada – wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, które ma się odbyć 20 października. Zarząd proponuje przeznaczenie na dywidendę 2,6 mln zł z 9,1 mln zł jednostkowego zysku netto minionego roku finansowego, zakończonego 31 marca. Dałoby to 0,17 zł na akcję.

– Historycznie Grodno było spółką dywidendową, a po wcześniejszych trzech latach bez dywidendy robimy właśnie krok w stronę zaproponowania walnemu zgromadzeniu uchwalenia dywidendy za rok 2025/2026. Był to rok jeszcze dość wymagający, ale zamknięty z zyskiem. Dodatkowo, widzimy dobre otwarcie roku 2026/2027 i bardzo dobre perspektywy grupy – argumentował Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

„Przesunięty” rok obrotowy ma też Ambra.

„Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 1,1 zł na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową spółki, która pozwala kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój” – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 października. Proponowany dzień ustalenia prawa to 28 października (czyli 26 X to ostatni dzień na zakup), a wypłaty 10 listopada.

Które spółki wypłacą zaliczki na poczet dywidendy za 2026 r.

Z kolei w przypadku Votum inwestorzy mogą liczyć już na zaliczkę na poczet dywidendy za 2026 r. Rada nadzorcza zgodziła się na zaliczkę w kwocie 30 mln zł, czyli 2,5 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa to 21 października, a wypłaty 28 października. Zaliczkę wypłaci też BoomBit. Zarząd zdecydował o wypłacie 0,24 zł na akcję, co łącznie daje 3,3 mln zł. Dzień ustalenia prawa przypada na 29 października, a wypłaty 5 listopada.

Inwestorów dopieści też Ailleron. Wypłaci 0,65 zł na akcję, czyli łącznie ponad 8 mln zł. Prawo do zaliczki zostanie ustalone 3 listopada, a wypłata nastąpi tydzień później. Jeszcze później, bo na 9 grudnia ustalono termin wypłaty zaliczki przez Dom Development (7,35 zł na akcję). Dniem ustalenia prawa będzie 2 grudnia.