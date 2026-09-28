Odcięcie dywidendy od kursu akcji nieraz przynosi sporo zamieszania na rynku. Są spółki, które bardzo szybko odrabiają tę „lukę”.
Dla akcjonariuszy polskich spółek ten rok jest wyborny, jeśli chodzi o strumień kapitału, który płynie do nich z ubiegłorocznych zysków portfelowych spółek. Kluczowy, jeśli chodzi o łączny wynik z inwestycji, jest jednak wzrost notowań akcji – w obecnym, bardzo prężnym trendzie wzrostowym niektóre spółki nawet w ciągu jednego dnia są w stanie zyskać więcej niż sięga stopa dywidendy.
Jeszcze kilka miesięcy temu dość powszechny pogląd na krajowy rynek akcji mówił, że w tym roku inwestorów do GPW jak magnes będą przyciągać dywidendy, a w związku z tym – przynajmniej do czasu ich wypłat – nie ma co spodziewać się głębszej korekty. Jakby nie było, założenie to zrealizowało się dotąd z nawiązką. Warto też przypomnieć, że powoli zbliżamy się do momentu, w którym wypłat dokonały już największe spółki. Czy będzie to impuls do realizacji zysków z GPW? Jak na razie wrzesień zapisuje się dla inwestorów jako niezwykle udany, i to pomimo szeregu zagrożeń, jak wysokie ceny ropy naftowej i presja rynków obligacji. Rentowność obligacji, która w przypadku polskich papierów dziesięcioletnich utrzymuje się obecnie powyżej 6 proc., nieraz jest też porównywana właśnie do stóp dywidend wypłacanych przez spółki. Tak wysoki kupon może być już ciekawą alternatywą dla dywidendowych arystokratów z GPW.
Podejście do kwestii dywidend bywa różne. Zwolennicy spółek, które regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami, cenią sobie coroczny wpływ gotówki na konto, a odpowiednio duży portfel firm dywidendowych można traktować jako dodatkowe, a nieraz pewnie i jedyne źródło kapitału. Spółki dywidendowe można traktować też jako bardziej stabilne i przewidywalne biznesy. Część inwestorów może się czuć z nimi bezpieczniej – nawet przy spadku notowań do ich kieszeni powinno trafić trochę grosza. Jeszcze lepiej, kiedy spółka ma jasno zdefiniowaną politykę dywidendową i się jej trzyma, a z tym też bywa różnie.
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Znajdą się jednak i przeciwnicy powyższych założeń, którzy zwrócą uwagę, że na wypłatę dywidendy decydują się raczej dojrzałe spółki, a więc i z mniejszym potencjałem wzrostu biznesów, a co za tym idzie – kursów. A przecież to wzrost wartości spółki jest kluczowy dla satysfakcji z inwestycji. Co więcej, sama dywidenda to bardziej operacja techniczna, której efektem jest odcięcie ustalonej wcześniej kwoty, a nie czysty zysk. Co więcej, transfer ten może oznaczać też konieczność zapłaty podatku. W bardzo prosty sposób tłumaczył to niedawno Michał Wojciechowski, edukator inwestycyjny, autor strony oszczedny-inwestor.pl, na blogu DM BOŚ. "Masz akcję, która wypłaca 4,5 zł dywidendy. Czy po wypłacie będziesz bogatszy o 4,5 zł? Nie. Bo spółka, której akcje masz, będzie po wypłacie biedniejsza dokładnie o te 4,5 zł, które Ty dostaniesz w dywidendzie. Pieniądze nie wzięły się znikąd. Wypłynęły z kasy firmy, której jesteś współwłaścicielem, i trafiły na twój rachunek. Cena akcji spadnie o tyle samo" – wskazywał. "To trochę jak wypłata z własnego bankomatu. Masz więcej w portfelu, mniej na koncie. Suma Twojego majątku się nie zmieniła. Przeniosłeś je tylko z jednego miejsca w drugie. I wszystko to przy założeniu, że bankomat nie pobiera prowizji. A Ty inwestujesz na nieopodatkowanym koncie (IKE/IKZE). Na zwykłym rachunku maklerskim na tej operacji zyska jeszcze fiskus, który pobierze podatek od dywidendy" - przypominał Wojciechowski.
Warto też pamiętać o różnych rodzajach funduszy inwestycyjnych, w tym ETF-ów, które mogą mieć charakter akumulacyjny bądź dystrybuujący. W tym pierwszym fundusz automatycznie reinwestuje dywidendy otrzymane od spółek wchodzących w jego skład, zamiast wypłacać je inwestorowi.
Zwolennicy spółek dywidendowych liczą jednak, że sam fakt pieczołowicie realizowanej polityki dywidendowej to na tyle atrakcyjna cecha spółki, że zwiększa popyt na jej akcję, a wyrwa na kursie może zostać szybko zasypana. A czy tak się dzieje?
Zacznijmy od tego, że dla inwestorów rok 2026 jest czasem sutych dywidend. Można oczekiwać, że łącznie do akcjonariuszy krajowych spółek popłynie w tym roku nawet 52 mld zł wobec niecałych 41 mld zł w roku poprzednim. Dla porównania w latach 2021-2025 było to łącznie około 150 mld zł.
W dywidendowych statystykach prowadzi Orlen, który w powyższym okresie wypłacił razem niemal 29 mld zł. Drugi jest PKO BP, który swoich akcjonariuszy wynagrodził sumą aż 21,7 mld zł. Na trzecim miejscu plasuje się PZU z 15,5 mld zł. W tym roku czołówka wygląda jednak nieco inaczej. Pierwszy pozostaje Orlen, który przeznaczył na dywidendę aż 9,29 mld zł, czyli 8 zł na akcję. To oczywiście rekord w wykonaniu spółki. Rekord ma za sobą także i PKO BP, który na wypłaty dla akcjonariuszy przeznaczył 7,68 mld zł. Na miejscu trzecim plasuje się Bank Pekao z 5,19 mld zł dla akcjonariuszy, a czwarty jest Erste Bank Polska (dawny Santander BP), który na podział przeznaczył 5,11 mld zł. Do udziałowców wspomnianego PZU w tym roku powędrowało 4,14 mld zł, czyli po 4,8 zł na akcję, co również jest rekordem.
PZU może być natomiast świeżym przykładem tego, jak kurs zachowuje się w następnych dniach po odcięciu dywidendy, które nastąpiło w przypadku ubezpieczyciela w połowie września. Kurs od tamtej pory utrzymuje się na bardzo podobnych poziomach, a to oznacza, że "luka" jeszcze nie została domknięta.
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W przypadku PKO BP dywidenda została odcięta na początku sierpnia, kiedy cały rynek był znacznie niżej. Banki są oczywiście głównym motorem hossy na GPW i pierwszy rzut oka na kurs podpowiada, że wymazał bardzo szybko powstałą dziurę. Przypomnijmy, że dla każdej akcji PKO BP przypadło 6,14 zł i po drodze mieliśmy sesje, podczas których kurs banku rósł niemal tyle w ciągu jednego dnia. To samo można mówić o Orlenie, którego akcje przed czerwcowym odcięciem dywidendy kosztowały 138,4 zł. Trzy tygodnie później kurs był już powyżej tego poziomu.
Z mniejszych spółek, które w ostatnich latach regularnie płacą dywidendy, warto wskazać na XTB, które zyskami z 2025 r. dzieliło się w czerwcu tego roku. XTB jest przykładem firmy dywidendowej, ale i szybko rosnącej. Co więcej, to właśnie od połowy czerwca zwyżki notowań brokera przyspieszyły, docierając aż do 186,7 zł, co daje 44 proc. wzrostu w samym tylko III kwartale.
Przeskakując do zupełnie innego sektora, czyli budowlanki, warto przytoczyć przykład Budimeksu. To jedna z najlepszych historii wypłat dywidend na GPW. Nominalnie w ciągu niemal dwóch dekad do inwestorów powędrowało w formie dywidend ponad 200 zł wobec obecnej ceny 697 zł za walor. Jeszcze ciekawszym przykładem może być Kruk, kosztujący w piątek 384 zł, tymczasem w krótszym czasie zdążył się już podzielić 98,3 zł na akcję. Na przestrzeni dwóch dekad z dywidend nazbierało się mu aż 85 zł, podczas gdy piątkowa cena jednej akcji sięgała 231,5 zł.
Jak pod względem dywidend może wyglądać przyszły rok na GPW? W przypadku Orlenu polityka dywidendowa zakłada zwiększanie gwarantowanej dywidendy o 0,15 zł na akcję rocznie i jednocześnie przewiduje możliwość wypłaty dywidendy dodatkowej, zależnej m.in. od przepływów operacyjnych. Oznacza to, że w 2027 r. dywidenda z Orlenu powinna sięgnąć minimum 4,8 zł.
Do wypłat dywidend mogą wrócić jeszcze kilka banków, ale i Tauron, który już w tym roku wysłał akcjonariuszom po 0,2 zł na akcję. Polityka Tauronu zakłada jednak wypłaty od 2028 r.
Projekt budżetu zakłada z kolei 13,9 mld zł dochodów związanych z dywidendami od udziałów Skarbu Państwa, z czego blisko 10 mld zł ma trafić do budżetu. To o kilka miliardów złotych więcej niż w tym roku.
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