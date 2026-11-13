Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są nowe wieści w sprawie IPO WB.

Co o debiucie WB myśli PFR.

Ile warta jest spółka.

Dlaczego budzi tak duże emocje.

Potencjalny debiut WB Electronics już od dłuższego czasu rozgrzewa rynek kapitałowy. Kilka dni temu nasza redakcja informowała o przełomie: z nieoficjalnych informacji wynika, że właściciele porozumieli się w sprawie IPO i ruszyło poszukiwanie firm inwestycyjnych. Właśnie pojawiły się kolejne informacje w tej sprawie.

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– Jako jeden z akcjonariuszy WB Electronics wspieramy jeden z rozważanych przez spółkę kierunków rozwoju, jakim mógłby być debiut giełdowy. Wydaje się, że mógłby on nastąpić w przyszłym roku. W naszej ocenie stanowiłby interesujący krok w dalszym rozwoju spółki – powiedział w rozmowie z „Parkietem” prezes PFR, Mikołaj Raczyński. Zastrzegł, że żadne ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Jak duże może być IPO grupy WB

Informacje dotyczące możliwego debiutu WB pojawiły się już ponad rok temu. Mówiono wówczas, że właściciele wyceniają firmę na minimum 20 mld zł. Z naszych informacji wynika, że poprzeczka idzie jednak w górę i że wycena rzędu 30 mld zł lub nawet powyżej 30 mld zł wcale nie będzie zaskoczeniem.

Podobno firma chce być notowana na giełdzie już w I połowie 2027 r. Dużo będzie zależało od sytuacji na rynkach finansowych oraz tempa spełnienia wymogów formalnych. Jak już wspomniano, trwają poszukiwania firm inwestycyjnych. Z naszych informacji wynika, że obsługą potencjalnego IPO zainteresowani są tacy giganci jak JP Morgan i Morgan Stanley.

Jakie wyniki ma WB

WB działa w perspektywicznej branży zbrojeniowej i mocno rośnie. Obecnie we wszystkich oddziałach grupy na całym świecie pracuje ponad 1200 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie i pracownicy działów badawczo-rozwojowych.

Biznesowi WB pomaga wzrost wydatków na zbrojenia i kontrakty realizowane m.in. w ramach programu SAFE. W I półroczu 2026 r. grupa wypracowała 519,6 mln zł zysku netto wobec 253,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody wzrosły do niemal 1,6 mld zł z 1,1 mld zł.

PFR jest akcjonariuszem WB z ponad 26-proc. udziałem. Prawie 45,5 proc. ma pośrednio poprzez fundację rodzinną prezes Piotr Wojciechowski, a pozostałe ponad 28 proc. kontroluje pośrednio wiceprezes Adam Bartosiewicz.

Czytaj więcej Okiem eksperta Anthropic i WB Electronics w centrum uwagi Rynek IPO jest barometrem koniunktury w Polsce i USA. Szykuje się debiut WB Electronics na GPW. Czekamy też na debiut Anthropica.

Czym zajmuje się WB

Grupa WB to największy prywatny podmiot zbrojeniowy w Polsce. Do jej sztandarowych produktów należą obserwacyjne bezzałogowce FlyEye czy amunicja krążąca Warmate. Ponadto spółka dostarcza systemy łączności Fonet i system kierowania ogniem Topaz, który jest stosowany w produkowanych w Polsce armatohaubicach Krab i południowokoreańskich K9.

WB jest w trakcie dużej inwestycji. Kilka dni temu w Gorzowie Wielkopolskim oficjalnie ruszyła budowa fabryki, w której mają powstawać pociski CGR-080, a której właścicielem jest Hanwha WB Advanced System. To spółka joint venture, w której 51 proc. udziałów ma Hanwha Aerospace, a 49 proc. WB Electronics. CGR-080 to pociski, które mogą być wystrzeliwane z systemów artylerii rakietowej Homar-K, a ich zasięg to około 80 km. Docelowo w zakładzie w Gorzowie będą produkowane nie tylko całe kontenery z pociskami CGR-080, ale również inne elementy uzbrojenia.