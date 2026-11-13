Potencjalny debiut WB Electronics już od dłuższego czasu rozgrzewa rynek kapitałowy.
Potencjalny debiut WB Electronics już od dłuższego czasu rozgrzewa rynek kapitałowy. Kilka dni temu nasza redakcja informowała o przełomie: z nieoficjalnych informacji wynika, że właściciele porozumieli się w sprawie IPO i ruszyło poszukiwanie firm inwestycyjnych. Właśnie pojawiły się kolejne informacje w tej sprawie.
– Jako jeden z akcjonariuszy WB Electronics wspieramy jeden z rozważanych przez spółkę kierunków rozwoju, jakim mógłby być debiut giełdowy. Wydaje się, że mógłby on nastąpić w przyszłym roku. W naszej ocenie stanowiłby interesujący krok w dalszym rozwoju spółki – powiedział w rozmowie z „Parkietem” prezes PFR, Mikołaj Raczyński. Zastrzegł, że żadne ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
Informacje dotyczące możliwego debiutu WB pojawiły się już ponad rok temu. Mówiono wówczas, że właściciele wyceniają firmę na minimum 20 mld zł. Z naszych informacji wynika, że poprzeczka idzie jednak w górę i że wycena rzędu 30 mld zł lub nawet powyżej 30 mld zł wcale nie będzie zaskoczeniem.
Podobno firma chce być notowana na giełdzie już w I połowie 2027 r. Dużo będzie zależało od sytuacji na rynkach finansowych oraz tempa spełnienia wymogów formalnych. Jak już wspomniano, trwają poszukiwania firm inwestycyjnych. Z naszych informacji wynika, że obsługą potencjalnego IPO zainteresowani są tacy giganci jak JP Morgan i Morgan Stanley.
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WB działa w perspektywicznej branży zbrojeniowej i mocno rośnie. Obecnie we wszystkich oddziałach grupy na całym świecie pracuje ponad 1200 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie i pracownicy działów badawczo-rozwojowych.
Biznesowi WB pomaga wzrost wydatków na zbrojenia i kontrakty realizowane m.in. w ramach programu SAFE. W I półroczu 2026 r. grupa wypracowała 519,6 mln zł zysku netto wobec 253,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody wzrosły do niemal 1,6 mld zł z 1,1 mld zł.
PFR jest akcjonariuszem WB z ponad 26-proc. udziałem. Prawie 45,5 proc. ma pośrednio poprzez fundację rodzinną prezes Piotr Wojciechowski, a pozostałe ponad 28 proc. kontroluje pośrednio wiceprezes Adam Bartosiewicz.
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Grupa WB to największy prywatny podmiot zbrojeniowy w Polsce. Do jej sztandarowych produktów należą obserwacyjne bezzałogowce FlyEye czy amunicja krążąca Warmate. Ponadto spółka dostarcza systemy łączności Fonet i system kierowania ogniem Topaz, który jest stosowany w produkowanych w Polsce armatohaubicach Krab i południowokoreańskich K9.
WB jest w trakcie dużej inwestycji. Kilka dni temu w Gorzowie Wielkopolskim oficjalnie ruszyła budowa fabryki, w której mają powstawać pociski CGR-080, a której właścicielem jest Hanwha WB Advanced System. To spółka joint venture, w której 51 proc. udziałów ma Hanwha Aerospace, a 49 proc. WB Electronics. CGR-080 to pociski, które mogą być wystrzeliwane z systemów artylerii rakietowej Homar-K, a ich zasięg to około 80 km. Docelowo w zakładzie w Gorzowie będą produkowane nie tylko całe kontenery z pociskami CGR-080, ale również inne elementy uzbrojenia.
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