Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z usprawnieniem funkcjonowania rynku kapitałowego, przedłożony przez ministra finansów i gospodarki. Projekt wdraża unijne przepisy mające zwiększyć atrakcyjność publicznych rynków kapitałowych i ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwanie finansowania.

Reklama Reklama

Jednym z głównych celów projektu jest ograniczenie kosztów i obowiązków formalnych związanych z wejściem spółek na giełdę.

Nowe przepisy przewidują m.in. podwyższenie do 12 mln euro progu, od którego trzeba sporządzać prospekt emisyjny. Emitenci dokonujący oferty publicznej o wartości poniżej 12 mln euro będą sporządzać krótki krajowy dokument o nazwie memorandum informacyjne.

Czytaj więcej Finanse GPW czeka na falę debiutów. Czy wreszcie nadejdzie? Cztery lata hossy przyniosły zaledwie sześć klasycznych IPO na GPW. Uczestnicy debaty „Parkietu” i Tailors Group przekonywali, że potencjał jest du...

Nie będzie już również konieczne dołączanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego do wniosków o zatwierdzenie prospektu ani publikowanie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

W celu ułatwienia spółkom pozyskiwania kapitału z giełdy w nowych przepisach m.in. obniżono do 10 proc. próg liczby akcji wymaganych do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Nowe przepisy znoszą także obowiązek oddzielnego naliczania opłat za analizy inwestycyjne i za wykonywanie transakcji, co zwiększać ma dostępność analiz, zwłaszcza dotyczących mniejszych spółek giełdowych.

Przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.