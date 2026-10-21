W ramach oferty publicznej akcji serii C spółka pozyskała 2,1 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 2 mln akcji po cenie emisyjnej 1,05 zł za akcję. Oferta spotkała się z zainteresowaniem 36 inwestorów: 25 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych.

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Pozyskane środki Hype przeznaczy na rozwój działalności. Lwią część – 800 tys. zł – przeznaczono na budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej, co umożliwi równoległą realizację większej liczby projektów i skróci czas oczekiwania na gotowe pojazdy. Kolejne 600 tys. zł posłuży do wdrożenia zintegrowanego kampera klasy ultra-premium, a pozostałe 700 tys. zł zasili kapitał obrotowy. Start produkcji nowego modelu zaplanowano na II kwartał 2027 r., natomiast przyjmowanie pierwszych zamówień ma ruszyć jesienią 2027 r.

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"Spółka planuje dalsze zwiększanie skali działalności, rozwój usług serwisowych i sprzedaży wyposażenia oraz stopniowe wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych. Rozwój sieci dealerskiej ma być jednym z elementów wspierających ekspansję na rynki europejskie" – podano w komunikacie.

Hype jest polskim producentem kamperów klasy premium, specjalizującym się w projektowaniu i budowie nowoczesnych kamperów oraz kamperwanów.