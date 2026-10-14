Z tego artykułu dowiesz się: Jaką kwotę zainwestował fundusz Momentum Capital Partners.

Jakie plany ma KP Labs.

Czy będzie IPO.

Jakie są perspektywy dla sektora kosmicznego.

Globalna branża kosmiczna rośnie o prawie 10 proc. rocznie. Do 2035 r. jej wartość sięgnie 1,8 bln dolarów – wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu. W Polsce przemysł kosmiczny zatrudnia już łącznie kilka tysięcy osób, a roczne przychody branży szacowane są na minimum kilkaset milionów złotych. Skrzydła coraz mocniej rozwijają takie giełdowe firmy jak Creotech Instruments czy Scanway oraz inne podmioty. W tym gronie jest też gliwickie KP Labs, które właśnie pozyskało inwestora. Fundusz Momentum Capital Partners zainwestuje w spółkę 19,4 mln zł.

Reklama Reklama

– KP Labs pokazuje, że na zaawansowanej technologii można zbudować rosnący i dochodowy biznes, zachowując przy tym wysoką efektywność kapitałową. Dzięki szerokim kompetencjom technicznym i wieloletniemu doświadczeniu spółka wypracowała mocną pozycję w branży i oferuje wiodące, w naszej ocenie, portfolio rozwiązań na europejskim rynku kosmicznym – komentuje Jeremi Doboszewski, partner zarządzający w Momentum Capital Partners.

Czytaj więcej Technologie Warszawa, Katowice i Kraków chcą do gwiazd Sercem dynamicznie rosnącego biznesu kosmicznego w Polsce ma zostać jedno z trzech miast. W poniedziałek zapadnie decyzja, gdzie powstanie centrum...

Jak rozwija się KP Labs i jakie ma plany

KP Labs działa od dziesięciu lat. Ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego przyznany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Spółka dostarcza rozwiązania do przetwarzania danych na orbicie Ziemi. Inwestycja ma umożliwić kolejny etap wzrostu. Środki zostaną przeznaczone na rozwój portfela produktów, wdrożenie seryjnej produkcji sprzętu oraz wzmocnienie działań sprzedażowych.

Obecnie firma uczestniczy w dziesięciu misjach kosmicznych i realizuje kilkadziesiąt projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA i klientów prywatnych. Rosnący popyt przekłada się na wyniki spółki – sprzedaż rośnie o 30 proc. rocznie. W zeszłym roku przekroczyła 18 mln zł. Zespół firmy liczy około 100 osób.

Celem strategicznym KP Labs jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w obszarze dostarczania kompleksowych rozwiązań (sprzęt i oprogramowanie) do przetwarzania danych na orbicie. W dorobku spółki znajduje się m.in. własny satelita o nazwie Intuition-1, który działał na orbicie w latach 2023-2026 i dostarczał dane obejmujące parametry gleby, roślinności i zanieczyszczeń. Rozwiązania gliwickiej spółki były też wykorzystywane w eksperymentach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (do uruchamiania algorytmów wykorzystywanych do mapowania Księżyca) prowadzonych z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Obecnie KP Labs uczestniczy m.in. w misji CAMILA, mającej na celu budowę konstelacji satelitarnej do monitorowania Ziemi.

– Przez ostatnie lata zbudowaliśmy w KP Labs kompetencje i rozwiązania sprawdzone w rzeczywistych misjach kosmicznych. Kolejnym etapem jest coraz szersza komercjalizacja naszej technologii. W Momentum Capital Partners znaleźliśmy partnera, który rozumie zarówno specyfikę biznesu technologicznego, jak i wyzwania związane ze skalowaniem biznesu – mówi Michał Zachara, prezes KP Labs. Na wcześniejszych etapach rozwoju spółkę wspierało finansowanie publiczne: KP Labs pozyskało łącznie 60 mln zł w ramach programów FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), FESL (Fundusze Europejskie dla Śląskiego) oraz Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Czy KP Labs wejdzie na giełdę

Historia pokazuje, że inwestorzy potrafią docenić spółki kosmiczne. Łączna kapitalizacja już notowanych na giełdzie reprezentantów tej branży przekracza 4 mld zł – wynika z szacunków „Parkietu”. Najwięcej w tej kwocie ważą Creotech i Scanway. Ich wyceny od czasu debiutu poszły mocno w górę – wraz z rozwojem skali biznesu obu firm. Obie początkowo były notowane na NewConnect, a potem przeniosły notowania na główny parkiet. Obecnie na rynku alternatywnym mamy jeszcze dwóch reprezentantów branży kosmicznej – tegorocznych debiutantów Liftero oraz Thorium Space. Nic więc dziwnego, że KP Labs też myśli o giełdzie.

– Nie wykluczamy w przyszłości scenariusza IPO KP Labs. W przypadku spółki technologicznej o ambicjach międzynarodowych obecność na rynku publicznym może być sposobem na uzyskanie elastycznego dostępu do kapitału na finansowanie inicjatyw strategicznych i dalszego skalowania biznesu. Biorąc pod uwagę potencjał i charakter działalności KP Labs, w ramach IPO rozważalibyśmy debiut na rynku głównym GPW lub jednej z wiodących giełd międzynarodowych. Na obecnym etapie nie przesądzamy jednak konkretnej ścieżki, najważniejsza jest realizacja strategii i budowa wartości spółki – podsumowuje partner zarządzający Momentum, Przemysław Danowski.

Momentum Capital Partners to fundusz typu growth equity. Na kapitalizację funduszu składa się 95 mln zł pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz 75 mln zł od inwestorów prywatnych. Fundusz inwestuje kwoty od 5 do 20 mln zł w mniejszościowe pakiety udziałów w polskich firmach na etapie skalowania. Planuje zbudować portfel 8-9 inwestycji.